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 Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби. ФОТОрепортаж

Мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби на навчаннях "Сі-Бриз-2019".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Стрільбу вели по визначених цілях, що перебували на різній відстані від місця розташування мінометних батарей, з відкритих та прихованих позицій. Завдання ускладнювали ввідні керівництва навчань. Тому деякі цілі визначали відповідно до інформації артилерійської розвідки і корегувальників вогню в процесі виконання стрільб. Попри жорсткі нормативи та ліміт часу, всі розрахунки уразили виявлені цілі влучним мінометним вогнем", - йдеться в повідомленні.

Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 01

Зазначається, що більшість військових, які брали участь у стрільбах, - і в підрозділах морської піхоти ВМС України, і в підрозділах американської армії, - мають за плечима чималий бойовий досвід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 02
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 03
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 04
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 05
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 06
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 07
Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби 08
Фото: Інформаційна редакція інформагентства Міноборони "АрміяInform" (м.Одеса).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135684
 
   
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Делятся опытом как валить ватников Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби - Цензор.НЕТ 7912 и по фигу что у одних ватоцефалов православие или смерть а у вторых аллаху бабаху
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Щось я не бачу нашого славного міномета Молота!? Скажіть чесно, хто очконув наші керівники генштабу чи американці?
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янки тоже не с большого калибра тренировались.
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На втором фото наш братан слегка засушенный , как то бы поправить ситуевину с физухой в войске, шоб на кощее росло а на пузатом таяло.
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А Вы канонаду слышите? Это в мордоре пердаки взрываются! Всех калибров! Sea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби - Цензор.НЕТ 6551
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Кожний день вздовж моря літають винищувачі і гелікоптери.. НАТО ЦЕ КЛАСНО !
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Цензор.НЕТФотоПодіїSea Breeze-2019: мінометні розрахунки морських піхотинців України і США здійснили бойові стрільби. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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