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 Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР. ФОТО

Держбюро розслідувань упіймало на хабарі начальника сектору кримінальної поліції в Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейський вимагав та отримав 1500 доларів хабаря від браконьєра, який незаконно ловив рибу в акваторії Дніпра, Дніпровсько-Бузького лиману і Каховського водосховища.

Ним виявився виконувач обов'язків начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції в порту "Херсон" ХВП ГУ НП у Херсонській області.

Після одержання неправомірної вигоди правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження відкрито за фактом вимагання й отримання неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР 01
Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135683
 
 
 Топ коментарі
 
Робити я не хочу,
Красти я боюся,
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся... Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 4871
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не перегібайте, не 80, а лише 73 відсотки!!!
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Как раз таки поймали очередного зебила. Президент сейчас кто? то-то-же. Епоха бедности уже закончилась!!!
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- Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. (с)
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Тихіше, реформатор Рюкзаков зараз в команді Зе, ти порушуєш настанови кураторів...
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Исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции. За 1.5 штуки?! Таким не место в наших рядах.
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Бо мала зарплата!!!! А я хочу жити, як в Европі! Щоб гарно і зараз! І щоб нічого не робити, а красти і жити, як вони буржуї! І на все і на всіх мені насрать!Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 2825 80% внас так живуть і так думають і роблять. Тому і живемо в такому лайні.
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Робити я не хочу,
Красти я боюся,
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся... Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 4871
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Якраз красти такі не бояться і роблять це на любому місці де б вони не опинилися, вони бояться жити на одну зарплату в цивілізованому правовому суспільстві, де кожен рівний перед законом і отримує скільки, скільки віддає для блага суспільства в якому живе.
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Для Херсона это не показатель!
Знаю не по наслышке сколько реально у нас браконьеров и как с ними завязана рыбинспекция и минэкологии!
Наверно "артельщики" просто конкурента сдали! Пацан рамсы попутал и полез со своими сетями на чужую территорию!
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Да там все взяточники,все хапают беря пример со свинарчуков и кобли.
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У деяких навіть статки в офшорах, беруть приклад з 95 кварталу мабуть...
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Мнение потрохобота меня не интересует,инах.
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А вы говорите ПЕДОФИЛЫ!!!
Да тут каждый чиновник педофил- Все хотят тр..нуть нашу Украину!!!
И не важно у солдат у детей или у малоимущих- главное украсть!
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Херсонские мусора это просто подонки из подонков ,похоже они проходили специальный отбор по мерзости .. Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР - Цензор.НЕТ 7221
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Цензор.НЕТФотоПодіїНачальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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