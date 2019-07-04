 Начальника сектору херсонської поліції затримано під час одержання від браконьєра $1,5 тис. хабаря, - ДБР. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейський вимагав та отримав 1500 доларів хабаря від браконьєра, який незаконно ловив рибу в акваторії Дніпра, Дніпровсько-Бузького лиману і Каховського водосховища.
Ним виявився виконувач обов'язків начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції в порту "Херсон" ХВП ГУ НП у Херсонській області.
Після одержання неправомірної вигоди правоохоронця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Кримінальне провадження відкрито за фактом вимагання й отримання неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Красти я боюся,
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся...
Знаю не по наслышке сколько реально у нас браконьеров и как с ними завязана рыбинспекция и минэкологии!
Наверно "артельщики" просто конкурента сдали! Пацан рамсы попутал и полез со своими сетями на чужую территорию!
Да тут каждый чиновник педофил- Все хотят тр..нуть нашу Украину!!!
И не важно у солдат у детей или у малоимущих- главное украсть!