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 Події, Суспільство
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Все про:шахрайство (262) СБУ (4463) страхування (30) страхові компанії (4)

 СБУ викрила ексглаву страхової компанії "Гарант-Лайф", який привласнив 40 млн вкладів. ФОТО

Правоохоронці викрили колишнього голову правління страхової компанії "Гарант-Лайф" у розкраданні коштів.

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, протягом 2015-2016 років топменеджер присвоїв собі кошти клієнтів на суму близько 40 млн гривень. Гроші зловмисник витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності "сміттєвих" цінних паперів за завищеною вартістю. Потім кошти були привласнені топменеджером і власниками страхової компанії.

Таким чином, понад десять тисяч вкладників, які уклали договори на страхування здоров'я і життя, фактично втратили можливість отримати передбачені відшкодування.

Нині колишньому голові компанії оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років.

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СБУ викрила ексглаву страхової компанії Гарант-Лайф, який привласнив 40 млн вкладів 01
СБУ викрила ексглаву страхової компанії Гарант-Лайф, який привласнив 40 млн вкладів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135677
 
 
 Топ коментарі
 
При порошенко СБУ крішевала таких классных ребят.
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Одно радует 29,2 млн это вклады зебилов. Их 73 %, а против статистики не попрешь!!!
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Одно радует 29,2 млн это вклады зебилов. Их 73 %, а против статистики не попрешь!!!
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схема, по которой Аваков вывел деньги своего банка Базис и точно так Приват. деньги вкладчиков меняют на мыльный пузырь. потом государство компенсирует.
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При порошенко СБУ крішевала таких классных ребят.
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откуда ты знаешь?? скинь инфу, пойду разберусь с этими подонками.
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Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!

С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…
Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.
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1. прими к сведению- такое длинное фуфло никто не читает. 2. автор, которого ты уже десятый раз вставляешь, пишет всякий сифилис на сайтах ##### РУ. не настораживает?
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Вопрос , предстанет ли глава перед судом?
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Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ викрила ексглаву страхової компанії "Гарант-Лайф", який привласнив 40 млн вкладів. ФОТО
 
 
 
 
 
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