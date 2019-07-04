 СБУ викрила ексглаву страхової компанії "Гарант-Лайф", який привласнив 40 млн вкладів. ФОТО

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, протягом 2015-2016 років топменеджер присвоїв собі кошти клієнтів на суму близько 40 млн гривень. Гроші зловмисник витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності "сміттєвих" цінних паперів за завищеною вартістю. Потім кошти були привласнені топменеджером і власниками страхової компанії.
Таким чином, понад десять тисяч вкладників, які уклали договори на страхування здоров'я і життя, фактично втратили можливість отримати передбачені відшкодування.
Нині колишньому голові компанії оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років.
Напомним, что Кюблер-Росс выделяла пять стадий - отрицание, гнев, торг, депрессия, отчаяние, - наблюдая за поведением смертельно больных пациентов больниц в Нью-Йорке, Чикаго и Колорадо.
Но эти фазы применимы к описанию любой неприятной неизбежности, с которой неожиданно сталкиваются люди.
Именно такой кошмарной неприятностью для Порошенко и его прикормленных порохоботов стал проигрыш в первом туре 31 марта.
Именно в этом момент началась первая фаза, фаза отрицания.
Суть фазы: это абсурд!, это же клоун! Этого не может быть! Народ, ты свихнулся! Опомнись и правильно проголосуй во втором туре!
Порошенко просто сходил с ума, отказываясь признать реалии. Он ссался в баночки, раздавал обещания все поменять, требовал встреч с Зеленским, чтобы размазать его на дебатах. Но пришел второй тур и … разгромное поражение!
С этого момент началась вторая стадия - стадия гнева.
Порохоботы начинают вести себя агрессивно, пугают общество «реваншем», угрожают президенту физической расправой, если он уступит России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), устраивают провокации и демонстрируют решительную агрессию на майдане. Вторая фаза продолжается и сейчас…
Что дальше?
Дальше, - строго по теории, - после оглушительного поражения на выборах в ВР, порохоботы вступят в стадию торга. Начнут хвалить Зеленского, предлагать ему конструктивное сотрудничество, выражать готовность поддержать его инициативы и т.д.
Когда провалится фаза торга, основная масса порохоботов впадет в депрессию, переходящую в отчаяние. Наиболее одиозная часть покинет страну, другие выпадут в осадок, большинство переобуются в воздухе, некоторые просто сопьются.
Окончательная политическая смерть порохоботства, как уникального в своей мерзкости явления, наступит после бегства Порошенко из страны.