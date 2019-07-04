 СБУ викрила ексглаву страхової компанії "Гарант-Лайф", який привласнив 40 млн вкладів. ФОТО

Про це повідомили в Службі безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, протягом 2015-2016 років топменеджер присвоїв собі кошти клієнтів на суму близько 40 млн гривень. Гроші зловмисник витратив на придбання у підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності "сміттєвих" цінних паперів за завищеною вартістю. Потім кошти були привласнені топменеджером і власниками страхової компанії.

Таким чином, понад десять тисяч вкладників, які уклали договори на страхування здоров'я і життя, фактично втратили можливість отримати передбачені відшкодування.

Нині колишньому голові компанії оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років.

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