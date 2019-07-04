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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:політв'язні (937) Сенцов (737) Сущенко (439) Фріланд Христя (100)

 "Канада вас підтримує! Ви не забуті!" - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку. ФОТОрепортаж

У середу, 3 липня, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд власноруч підписала листівки полоненим Кремля Роману Сущенку та Олегу Сенцову зі словами підтримки.

Про це йдеться в повідомленні групи активістів Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фріланд, міністр закордонних справ Канади, підписує листівки і демонструє свою підтримку українським політичним в'язням Олегу Сенцову і Роману Сущенку", - йдеться в повідомленні.

Канада вас підтримує! Ви не забуті! - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку 01
Канада вас підтримує! Ви не забуті! - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку 02

Активісти додали підпис до фотографій: "Конференція з підтримки українських реформ, Торонто, 2-4 липня 2019".

Канада вас підтримує! Ви не забуті! - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку 03

"Канада вас підтримує! Ви не забуті!", - написала голова канадського МЗС на листівці журналісту Роману Сущенку.

Канада вас підтримує! Ви не забуті! - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку 04

На листівці Олегу Сенцов уФріланд написала: "Канада про вас думає! Ми вас підтримуємо!"

Канада вас підтримує! Ви не забуті! - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку 05
Канада вас підтримує! Ви не забуті! - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135666
 
   
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С западной толерантностью и неготовностью обострять отношения со срашкой они сгниют в кацапской тюрьме( Хотя открытка тоже прикольно можно в камере на стенку обхарканную туберкулёзником повесить )
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Христя за Сущенка, Сенцова та інших україхнських політв'язнів в парашинських гулагах пам'ятає. А клован-зебіл, скоріш за все, і не знає... Жодного разу не вякнув...
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Канада перевооружит Украину

16 февраля 2018
Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.
Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.
О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября2018 сообщилпремьер-министр Канады Джастин Трюдо
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З таким презом через 2 роки України може вже не бути.
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Спасибо Канаде и ее жителям!Нам очень нужна ваша поддержка!
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Виконує роботу нашого Слуги. Слуга коли Сенцова витягнеш без здачі національних інтересів? Чи ти тільки виконувати рашистські хотілки вмієш? А без хотілок ніяк?
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дякуємо.
за Вашу добру пам"ять про наших добрих Людей...
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А ПРО УКРАИНСКИУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ЧЕГО НЕ НАПИСАЛА !!!???
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Канада вас підтримує! Ви не забуті!" - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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