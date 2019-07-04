 "Канада вас підтримує! Ви не забуті!" - Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні групи активістів Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Фріланд, міністр закордонних справ Канади, підписує листівки і демонструє свою підтримку українським політичним в'язням Олегу Сенцову і Роману Сущенку", - йдеться в повідомленні.
Активісти додали підпис до фотографій: "Конференція з підтримки українських реформ, Торонто, 2-4 липня 2019".
"Канада вас підтримує! Ви не забуті!", - написала голова канадського МЗС на листівці журналісту Роману Сущенку.
На листівці Олегу Сенцов уФріланд написала: "Канада про вас думає! Ми вас підтримуємо!"
16 февраля 2018
Канадская компания Colt Canada, являющаяся главным поставщиком оружия для Вооруженных сил страны, намерена заключить сделку на продажу своей продукции Украине. Об этом пишет газета National Post.
Представитель компании Алекс Пэйн рассказал изданию, что провел в январе встречу с украинскими чиновниками. Он отметил, что переговоры положили начало процессу, который может занять до двух лет. За это время Украина должна определиться с тем, какое оружие ей необходимо и в каком количестве.
О возможности поставок Украине летального оружия 22 сентября2018 сообщилпремьер-министр Канады Джастин Трюдо
за Вашу добру пам"ять про наших добрих Людей...