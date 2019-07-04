 ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії у Twitter.
"Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці та провокаціям".
Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.
рашка ж может... да и ОБСЕ... тот еще Зоркий Сокол ))))
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
04.07.2019 г.
Пока ты Вова, прогуливался по Торонто и сравнивал цены в ресторанах с киевскими, как мы и предупреждали - эшелон разгрузив боеприпасы благополучно уехал в РФ. С утра уже 48 обстрелов по линии фронта. Уже 9 человек ранено.
Дмитро Корчинський
18 год ·
Розведення сил в Станиці Луганській
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/2308983769167142/