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Все про:Луганщина (1764) ОБСЄ (2164)

 ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської. ФОТО

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що в районі Станиці Луганської після розведення сил більше немає озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії у Twitter.

"Озброєння, раніше зафіксованого по обидва боки лінії зіткнення, більше немає на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станиця Луганська - це українське місто і перебуває під контролем посилених підрозділів МВС, - Троян

ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської 01

Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав розведення сил у Станиці Луганській "початком кінця активної фази війни". Президент закликав українців "не піддаватися паніці та провокаціям".

Нагадаємо, розведення сил у Станиці Луганській відбулося 26-28 червня, відведення військ підтвердили спостерігачі ОБСЄ.

ОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135628
 
   
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Может рашка на попятную ? Говорили у них автопром уже стал...
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Та хорошо бы было. Но вопрос в том отвела ли рашка вооружение или наблюдатели ОБСЕ не надели очки? А в кустах проверяли?
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а по соседним кустам да "зеленке" не шарились?
рашка ж может... да и ОБСЕ... тот еще Зоркий Сокол ))))
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Ага! І наші, і сепаратисти ходять з квіиґтами і надувними кульками! ОБСЄ - на диво правдива організація. Тільки якщо наші - це регулярна армія визнаної країни, яка змушена дотримуватися і дотримується взятих на себе зобов'язань і тому зброя зачохлена, то роки "нікому нічого не винні" і їхня "миролюбність" залежить просто від їх настрою.
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Водку там еще не начали жрать с друг дружкой?) ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 2034 и совместніе просмотрі концертов квартал 95...
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Видатні успіхи "мирної" політики - сєпари відкотили беху та зушку. Хоча їх же спокійно можна замаскувати в зельонці.
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Знакомьтесь - кандидат на пост премьер-министра Украины от партии Зеленского
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_4.html

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
04.07.2019 г.
Пока ты Вова, прогуливался по Торонто и сравнивал цены в ресторанах с киевскими, как мы и предупреждали - эшелон разгрузив боеприпасы благополучно уехал в РФ. С утра уже 48 обстрелов по линии фронта. Уже 9 человек ранено.
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Эшелоны с боеприпасами из рашки едут с 2014 года, если ты не в курсе. Кто сдал границу? Да уж точно не рядовые погранцы, которые в 2014 году отчаянно сопротивлялись, но не получили малейшей поддержки. Короче, это был капитальный слив и, надеюсь, виновные сядут на скамью подсудимых.
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Цензор.НЕТФотоПодіїОБСЄ зафіксувала відсутність озброєння з обох боків у районі Станиці Луганської. ФОТО
 
 
 
 
 
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