 П'ять років тому російські найманці вперше обстріляли Луганськ із мінометів, звинувативши ЗСУ. Пізніше терористи визнали свою причетність. ФОТО+ВІДЕО

Про це нагадує видання "Восточный вариант", повідомляє Цензор.НЕТ.

Тоді близько 19:30 серія вибухів сталася в північній і північно-східній частині обласного центру - в Кам'янобрідському районі та селищі Велика Вергунка, що входить у межі Луганська. "Прильоти" також були в районі залізничного вокзалу біля СШ №7, у центрі на вул. Оборонній та Остапенка, а також у районі автовокзалу на території обласного онкодиспансеру.

"За словами жителів селища Велика Вергунка, унаслідок обстрілу загинули кілька людей, ще кілька дістали поранення. Офіційних даних отримати вже не було можливості", - йдеться в статті.

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Зазначається, що обстріл вівся з міномета невеликого калібру і, відповідно, з невеликою дальністю польоту мін. З позицій українських військових долетіти ці міни не могли фізично. Однак терористи наполегливо поширювали чутки про мобільні диверсійні групи ЗСУ.

"Версія про "блукаючі українські міномети" була неспроможною. Луганськ був у кільці блокпостів, на яких учасники незаконних збройних формувань оглядали весь транспорт, що проїжджав. Місто патрулювали озброєні члени НЗФ. Проте значна частина луганчан не могла повірити, що обстрілюють їхні будинки і вбивають їхніх сусідів "свої", "захисники від хунти"", - наголошує автор матеріалу.

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Через кілька років почали з'ясовуватися деякі подробиці того, що відбувалося влітку 2014-го. У грудні 2016 року колишній ватажок угруповання "ЛНР" Валерій Болотов, який на той час уже виїхав з Луганська в Москву, в інтерв'ю російському виданню "Росбалт" звинуватив в обстрілі Луганська чинного на той момент "главу ЛНР" Ігоря Плотницького та його людей.

Пізніше його слова про причетність бойовиків Плотницького до обстрілу Луганська підтвердили й інші учасники бандформувань "ЛНР". У 2017 році "МДБ ЛНР" виклало відеозапис допиту одного з арештованих бойовиків батальйону "Зоря" Віталія Воротиліна, який зізнався, що саме цей батальйон займався в 2014 році обстрілами Луганська. Воротилін назвав позивні бойовиків, відповідальних за обстріли міста.

Також підтверджував причетність людей Плотницького до хаотичних обстрілів Луганська влітку 2014-го й інший відомий бойовик "ЛНР" Олександр Агафонов з позивним Лис. Своє зізнання він сам записав на відео і виклав в інтернет.