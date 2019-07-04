 "Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу", - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою. ФОТОрепортаж

Про це сам Саджан написав на своїй сторінці в мережі твітер, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо навчати наших дітей гордої історії і труднощів українського народу і ділитися його багатою культурною спадщиною. Радий був знову зустріти Президента Зеленського і познайомити його з моєю дочкою", - зазначив Саджан.

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Згодом він підкреслив, що Канада пишається тим, що приймає конференцію щодо реформ в Україні. "Конференція щодо реформ в Україні надала можливість сотням друзів і партнерів України зібратися разом на підтримку процесу реформування держави, в той час, як ми всі працюємо над створенням безпечної і суверенної України", - зазначив Саджан.



