 "Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу", - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою. ФОТОрепортаж

Про це сам Саджан написав на своїй сторінці в мережі твітер, передає Цензор.НЕТ.
Згодом він підкреслив, що Канада пишається тим, що приймає конференцію щодо реформ в Україні. "Конференція щодо реформ в Україні надала можливість сотням друзів і партнерів України зібратися разом на підтримку процесу реформування держави, в той час, як ми всі працюємо над створенням безпечної і суверенної України", - зазначив Саджан.
А дытынка у индейца хорошая.
Видят, что Украина при всех ее внутренних проблемах, ведет себя порядочно по отношению к другим, не в пример мордору.
Для меня вполне закономерна поддержка Канадой Украины.
Она первой ( в один день с Польшей ) признала независимую Украину в 1991 году.
Я так і думав!
Страшний сон нацюка.
В 1989 Саджан поступил на службу в канадскую армию. Был в составе канадского военного контингента в Боснии и в Афганистане (3 раза). В 2011 стал командующим Полка Британской Колумбии (Стрелков Герцога Коннахта). Дослужился до подполковника.
Не просто так мимо проходил и типа дай-ка я стану министром...