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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Зеленський (1923) Канада (678) Саджан Харджит (42)

 "Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу", - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Канади Хардж Саджан познайомив свою дочку з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в Торонто.

Про це сам Саджан написав на своїй сторінці в мережі твітер, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо навчати наших дітей гордої історії і труднощів українського народу і ділитися його багатою культурною спадщиною. Радий був знову зустріти Президента Зеленського і познайомити його з моєю дочкою", - зазначив Саджан.

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Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу, - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою 01
Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу, - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою 02

Згодом він підкреслив, що Канада пишається тим, що приймає конференцію щодо реформ в Україні. "Конференція щодо реформ в Україні надала можливість сотням друзів і партнерів України зібратися разом на підтримку процесу реформування держави, в той час, як ми всі працюємо над створенням безпечної і суверенної України", - зазначив Саджан.

Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу, - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою 03
Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу, - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135620
 
   
 Топ коментарі
 
уверен, что наш незнайка очень многое из нашей славной и трудной истории впервые услышал от канадского сикха,министра обороны
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....на мол доця.посмотри на клоуна
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Той випадок, коли іноземець з канадського уряду вчить Президента України патриотизму!
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меняй методичку если порох у тя Вальцман, то Зельмана прийдется вспоминать сто пудово
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што?? какой такой вальцман? он же свиновальц.
А дытынка у индейца хорошая.
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уверен, что наш незнайка очень многое из нашей славной и трудной истории впервые услышал от канадского сикха,министра обороны
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Мне это как то диковато кажется. Канада, какая то дружелюбная, уютная страна. А к Украине слишком приятно относится. Вам так не кажется?
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Почему Канада должна относиться к Украине иначе?
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Ну, кроме богатой украинской диаспоры, страна почти никакой выгоды Канаде больше не даёт. Встречный вопрос - а почему должна относится дружелюбно?
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Вот! Выгоды никакой, значит, хорошо относится к Украине не из-за меркантильных соображений.
Видят, что Украина при всех ее внутренних проблемах, ведет себя порядочно по отношению к другим, не в пример мордору.
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А тебе в голову не приходило что богатая украинская диаспора влияет вообще на политику Канады, а в отношении политики Канады к Украине и подавно.
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Я, кста, когда кацапы напали на Украину в 2014 - сразу сказал, что подавятся и как с Грузией не получится. И прежде всего этого не даст сделать именно канадская диаспора.
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так и есть. И это неожидан, при том что Канада Намного влиятельней чем многим кажется.
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Значит, Вы не достаточно реалистично оцениваете действительность, если для Вас что-то происходящее оказалось неожиданным.
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как раз наоборот..Попробуйте меня разубедить.
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Оно мне надо?)
Для меня вполне закономерна поддержка Канадой Украины.
Она первой ( в один день с Польшей ) признала независимую Украину в 1991 году.
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Той випадок, коли іноземець з канадського уряду вчить Президента України патриотизму!
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Хтоб вас, педіотів, ще б мові навчив. ПатрИот, млєа, знайшовся
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Кацапські вуха не сховають ніякі проксі. "Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу", - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою - Цензор.НЕТ 9356
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може хоч ти моє питаннячко стосовно укр. мови відповіси. ти ж її знаєш? еге ж? всі твої колеги чомусь сцять... "Важно учить наших детей гордой истории украинского народа", - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой - Цензор.НЕТ 9499
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стопудово. От Петро Олексійович - справжній патріот України! Правда гроші ховає в офшорах, віллу купив в Іспанії, дітки вчаться в Англії, вдома спілкується російською, - а в іншому наш, український козак! )))
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Тобто ти теж не можешь нічого файного про Зеленського сказати?
Я так і думав!
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Люблю такие новости и беснование в них прыхильныков мятого пиджака.
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Зе не сможет воспользоваться таким советом. Он же Родину представляет как актрису немецких фильмов для взрослых...
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Ну так сам всю жизнь в роли той самой актрисы и прожил
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Зеля виховує дітей на своєму серіалі свати, слуга народу та квартал- шоу.
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такая улыбка кривая, хотя клоун должен быть уметь красиво улыбаться по щелчку, он же что то там рекламировал раньше
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"Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу" - а навчання почали з позору українського народу.
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Ну хоть кого-то нашли пониже нашего Зе-коротышки.
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Донька на Зеленського більше схожа, аніж на папашу.
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Нормальный отец, ребенка к клоуну сводил
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Це тому говорить про патріотизм , який називає країну де живе повією.
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Канада. Індус - міністр оборони...
Страшний сон нацюка.
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А индус кстати не просто так...
В 1989 Саджан поступил на службу в канадскую армию. Был в составе канадского военного контингента в Боснии и в Афганистане (3 раза). В 2011 стал командующим Полка Британской Колумбии (Стрелков Герцога Коннахта). Дослужился до подполковника.

Не просто так мимо проходил и типа дай-ка я стану министром...
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А Зеля не просто так Верховный Главнокомандующий. Он 4 раза выполнял маневр боевого уклонения от военкома. С форсированием водных преград!

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Непонятно только зачем он постоянно носит полотенце на голове?Он думает что до сих пор в Индии живёт?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Важливо навчати наших дітей гордої історії українського народу", - міністр оборони Канади Саджан познайомив Зеленського із донькою. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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