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 Політика України, Фоторепортаж
  2021  71
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 Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

У 2014 році рівень довіри до правоохоронців був 5%, сьогодні рівень довіри до Нацполіцїі - 37%. Але для результату має бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням і судовою системою. Поки цього балансу недостатньо. І про це треба чесно говорити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Департаменту комунікації МВС України, про це сказав міністр внутрішніх справ під час щорічної конференції з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference), що відбувається в м. Торонто, Канада.

"П’ять років тому ми починали процес реформ у МВС і взяли собі за мету замість "карати і кришувати" - "служити і захищати". Тоді, після Революції гідності, міліціонери не могли патрулювати вулиці в своїй міліцейській формі. Це була точка дискредитації, це була точка повного розвалу. Зараз ми маємо рівень довіри до Нацполіції 37%, а новостворена патрульна поліція - понад 40%", - зазначив Арсен Аваков.

Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%, - Аваков 01

Окрім цього, міністр внутрішніх справ зауважив, що особовий склад Національної поліції оновився на 40%.

"Особовий склад у нас скоротився з 220 тисяч до 140 тисяч. У поліцію прийшли нові люди, 40% оновлення. Вже другий рік працює Академія патрульної поліції і ми залучаємо нових людей", - сказав очільник МВС.

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 Аваков також додав, що досі поліція стикається з проблемами,зокрема, з корупцією та "кришуванням" з боку правоохоронців. Так, наприклад, внутрішня безпека кожен день притягає до відповідальності 2-4 поліцейських.

Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%, - Аваков 02
Фото: пресслужба МВС

"Так, ми маємо проблеми, як і все українське суспільство. Важливо, що ми реагуємо на ті недоліки, які бачимо. Ми йдемо крок за кроком. Незважаючи на скандали, на неймовірні інколи проколи, ми маємо поступовий ріст довіри до поліцейських сил", - підкреслив Арсен Аваков.

Коментуючи резонансні випадки, Арсен Аваков сказав: "Поліція робить свою справу, займається превенцією, але це питання не тільки поліції, це питання і суспільства, судів, прокуратури, чиновників. Якщо ми подивимося на сумну статистику умисних вбивств, то кожен рік маємо поступове зниження їх кількості в Україні. Це відбувається за рахунок превенції, це наслідок лише системних дій. Повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням та судовою системою. Наразі цього балансу недостатньо. І про це треба чесно говорити", - зауважив він.

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Нагадаємо, міністр внутрішніх справ напередодні провів зустріч з представником Держдепу США, під час якої обговорили безпеку парламентських виборів.

Відзначимо, сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято - День Національної поліції України. Нацполіції цього дня виповнюється 4 роки.

Нагадаємо також, 2 липня 2015 Верховна Рада прийняла закон "Про Національну поліцію". 4 липня на Софійській площі в Києві присягу на вірність Україні прийняли перші співробітники нової поліції. Ними стали патрульні поліцейські.

Близько місяця патрульна поліція столиці працювала в тестовому режимі. Другим українським містом, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів, третім - Одеса. Після цього проект поступово почав втілюватися в усіх містах України. Цей процес зайняв майже рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135601
 
 
 Топ коментарі
 
Сам себя не похвалишь, весь день ходишь как обплеванный.
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как-то скромно он. там все 156%.
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Чушь! Намного меньше! Авакова надо гнать гнать и гнать!
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и это трындец,господа
телевизор победил мозг
а мы еще смеялись над москалями Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 2110
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73 відсотки довіри є лише у п'ятирічної дитини до матері. У новонародженої - 100 відсотків. Довіра опускається нижче 50 відсотків, коли дитина перестає вірити у діда Мороза. Зате замість довіри з'являється здоровий скептицизм. Це свідчить про дорослішання. Наші "зебенята" зараз дорослішають навіть не по днях, а по годинах. 😁
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ну не все любят наследственных воров - отака херня малята ))
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Любити треба Україну, а не особистостей. В думати, щоб не продати її ворогам. Віра в особистостей - це азіатчина. Для України це ніколи не було характерним. Гетьманів скидали на Січі за 15 хвилин. І ще - вибравши Зєлєнского президентом, несвідомі громадяни зробили Україну слабшою. І це вже доконаний факт.
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доконаний факт для мене що рошену пора завязувати з мародерством
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Безперечно. Закрити фабрику "Рошен" і Зєлєнскій зразу стане Конрадом Аденауером, канцлером, який підняв післявоєнну Німеччину. І Богдана вижене, і Портного посадить, і тарифи опустить.
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закрывать не надо - а продать надо, а вот овисюлькиного папашу посадить - досиживать ))
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любите что у вас воруют - назначить вам пэлру - и пусть он вас там ротердамит до посинения ))
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Пане Ярослав, я розумію вас. Але Зєлєнскій не зробить нічого з того, що ви пропонуєте. Ось цього ви розуміти не хочете.у військових існує таке поняття, як "ложная цель". Отож весь негатив і гнів невдоволених українців, особливо націоналістів якийсь умілий режисер і далі спрямовує на Порошенка, який зараз взагалі нічого не вирішує. Цьому режисеру потрібно ще трохи часу і ручна Рада, щоб здійснити задумане. Одним словом, бомбардувальник заходить на ціль. А щоб його не збили і дали щдійснити результативне бомбардування - він випускає теплові "ловушки", які притягують на себе випущені захисниками об'єкту ракети. Такою "ловушкою" зараз є Порошенко. У моїй правоті ви переконаєтесь дуже швидко. До нового року.
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пане Ростислав, извините, но я не готов назвать своим президентом наследственного вора, награждающего своего папу, а десяток лет назад ратовавшего против НАТО и за иЗЫг - у меня слишком хорошая память... если вам нравятся воры и бандиты - это ваши проблемы...
и того кто украл у меня кошелек я готов видеть только в тюрьме, даже если он будет вопить во все горло - дави москалей!!!!
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Пане Ярослав, те, що я критикую Зєлєнского, не означає, що я підтримую Порошенка Звідки ви це взяли??? Ви справді вважаєте, що я повинен хвалити Зєлєнского за те, що я бачу? Просто у мене відчуття, що Порошенко для " нових облич" слугує димовою завісою, щоб виправдовувати свої недолугі дії і відверту бездіяльність. І ще. Я ніколи нічого не крав, даю гроші на благодійність і волонтерам на армію. Тому не в моїх інтересах, щоб моїм президентом була недостойна людина. Ні бариґ, ні клоунів, ні популістів я не сприймаю.
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Так, він був би достойним президентом. І єнайдомтоцнвшим, вірніше, єдиним достойним з тих, хто кандидував. На жаль у нашого народу інші кумири. Тому і маємо те, що маємо. Народ достойний своїх кумирів.
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и я не хвалю - но то что дал гражданство добровольцам неплохо - и не корчит из себя бога олимпа
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Чушь! Намного меньше! Авакова надо гнать гнать и гнать!
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не только гнать - его садить нужно - там есть за что , начиная с домайданых времен
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Сам себя не похвалишь, весь день ходишь как обплеванный.
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Полиции осталось ещё немного до уровня при Яныке. Уверенно шагают.
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ТА НУ НА...Х!!!! Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 8576
За, что кукушка хвалит петуха? Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 4508
За то, что хвалит он кукушку.
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- И вообще! Я устал ждать пока вы похвалите меня поэтому сделаю это сам! - добавил министр.
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Точно-точно.
Дуже піднявся рівень довіри після того, як застрелили хлопчика, як забили журналіста. І все піднімається і піднімається. У бік центру Землі.
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Обидно, что многие говорят патрульные берут взятки ,как бывшие менты!!!
Я сам не давал, и не видел- Может врут!!!! Но врут многие!!!!
Уверен Авакову, под силу выяснить правда это или нет, так же, как проверить - врачей в больницах - другое дело ,что это система и всем хорошо!!
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правда, с запахом за рулем от 5000 грн на месте
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Мабуть брешуть))Я нещодавно їхав на міжмісському автобусі,у кущах спояв пріус,водій вийшов та відніс грощі до поліцая,це бачили всі пасажири,а може то нам привиделось?))
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Патрулька по Киеву - 50 / 50, половина берут, половина нет.
В пригородах Киева - вся мусорня старая, берут все без исключения.
А уровень доверия Сабаков скорее всего в фейсбуке среди своих фолловеров померял.
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я ж кажу - як в кадирова - намалюе що треба)))

кароче - менты не люди Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 7896
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У нас теж днями п,яний мусорок в центрі міста ледь не задушив жінку, обмивав так народження дитинки своєї. менше нуля рівень!
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Він мабуть з цифрами щось переплутав))Або опитування було у лавах самої поліції))
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запятые на пару знаков вправо - и будет как на выборах в чечне)))))
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пардон. брехня
патрульную полицию ненавидят, ведут себя как эсэсовцы и тупо мародерствуют
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Потрібно провести деавакізацію непотопляємого Авакова.
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Это натянутые показатели, особенно у патрульной полиции.
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ну подумаешь натянули пару чел - деловто Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 240
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нашли, кого слушать. Проститутка такая же, как и все разнопестрое кодло у власти... и не рассказывайте мне, как он спасал Харьков...из той же серии, что и выступление выше...
Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 7472
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А к министру , переобувшемуся на ходу , какой процент доверия . ?? Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 625 .
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Ничего не перепутали? Может быть 17 и 20? Это больше похоже на правду.
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Я так понимаю это уровень доверия к мусорам среди самих же мусоров
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Министр гордится, что 60% (а на деле еще больше) не доверяет полиции Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 6439
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ну а чем ему гордится - провалом реформы чтоль)))) Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 4699 Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 4699
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интересно, какую дурь курнул мусор министр? пипец, аваков - рюкзаков на выход с вещами))))
такая же конченая мразь как и вся правящая шалупень.
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П'ять років тому ми починали процес реформ у МВС і взяли собі за мету замість "карати і кришувати" - "служити і захищати"

Почали з Сашка Білого. Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 3180
Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков - Цензор.НЕТ 961

Увечері 24 березня 2014 бійці міліцейського спецпідрозділу "Сокіл" розстріляли 51-річного Олександра Музичка на псевдо Сашко Білий - керівника "Правого сектора" в Західній Україні. Кулі влучили в ноги і серце. Міліціонери кажуть, що стріляли лише по ногах, у серце він вистрелив сам. Музичка намагалися затримати біля кафе "Три Карасі" у селі Бармаки поблизу Рівного.26 березня з Олександром прощаються з хати його батьків. Біля жовтого одноповерхового будинку з декоративною штукатуркою зранку збираються люди. Перед вхідними дверима стоять два охоронці в камуфляжній формі, бронежилетах, із нашивками УНСО на руках. Хата заповнена людьми.- Зараз багато розказують, що Сашко - бандіт і беспрєдєльщик. - розповідає сусід Роман. - Це все неправда. Сашко був хорошою людиною. Наше село - маленьке, усі один одного знають. Кожен скаже, якщо треба якась допомога - Білий обов'язково допоможе. Не знаю, як він там як політик, але патріот - точно. За це його і вбили.

https://izvestia.kiev.ua/article/63166
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Сабаков а почему ты ещё не за решёткой, непорядок
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Аваков переселився на Зелену планету. Це щось схоже на Тілімілітрямбію. Правда, на відміну від мультяшної Трямбії тут на головах не ходять, а просто перевертають все з ніг на голову. Поліція потихеньку дрейфує у гавань, чи говнгь, з якої вибралася чотири роки тому. А Авакову здається, що 40 відсотків людей це підтримують. Шановний, вже навіть у зебенят спадають рожеві окуляри. А у адекватних громадян їх і не було.
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Не всім вставляє від коксу. Є люди, яким вставляє від стоячих шкарпеток Ківи.😊
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та шо ти...всі 143%....й з кожним вбивством тільки зростає...тьфу б...
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Бреше Сабаков!!!! Немає довіри особливо до **********.
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Что то он по моему сильно загнул с уровнем доверия к полиции. Среди патрульных я согласен еще какое - никакое доверие есть, а остальные какие были крохоборы, такие и остались.
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Похоже, большинство комментаторов просто не в курсе, что такое "доверие". Поясню. Доверие - это когда, в случае проблемы, ты обращаешься к полиции. Субьективное отношение тут не при чем. Тем более в нашей стране, где сильна криминальная культура, соответственно, НИКОГДА здесь не будут любить полицию. Но, при этом, если потеряется ребенок, то будут звонить 102, а не в правый сектор
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но всёравно, сегодня увидев полицейского, лучше одеть каску, бронежилет и обойти его со всех сторон.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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