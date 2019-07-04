 Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Департаменту комунікації МВС України, про це сказав міністр внутрішніх справ під час щорічної конференції з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference), що відбувається в м. Торонто, Канада.
"П’ять років тому ми починали процес реформ у МВС і взяли собі за мету замість "карати і кришувати" - "служити і захищати". Тоді, після Революції гідності, міліціонери не могли патрулювати вулиці в своїй міліцейській формі. Це була точка дискредитації, це була точка повного розвалу. Зараз ми маємо рівень довіри до Нацполіції 37%, а новостворена патрульна поліція - понад 40%", - зазначив Арсен Аваков.
Окрім цього, міністр внутрішніх справ зауважив, що особовий склад Національної поліції оновився на 40%.
"Особовий склад у нас скоротився з 220 тисяч до 140 тисяч. У поліцію прийшли нові люди, 40% оновлення. Вже другий рік працює Академія патрульної поліції і ми залучаємо нових людей", - сказав очільник МВС.
Аваков також додав, що досі поліція стикається з проблемами,зокрема, з корупцією та "кришуванням" з боку правоохоронців. Так, наприклад, внутрішня безпека кожен день притягає до відповідальності 2-4 поліцейських.
"Так, ми маємо проблеми, як і все українське суспільство. Важливо, що ми реагуємо на ті недоліки, які бачимо. Ми йдемо крок за кроком. Незважаючи на скандали, на неймовірні інколи проколи, ми маємо поступовий ріст довіри до поліцейських сил", - підкреслив Арсен Аваков.
Коментуючи резонансні випадки, Арсен Аваков сказав: "Поліція робить свою справу, займається превенцією, але це питання не тільки поліції, це питання і суспільства, судів, прокуратури, чиновників. Якщо ми подивимося на сумну статистику умисних вбивств, то кожен рік маємо поступове зниження їх кількості в Україні. Це відбувається за рахунок превенції, це наслідок лише системних дій. Повинен бути баланс між поліцейськими силами, прокурорським реагуванням та судовою системою. Наразі цього балансу недостатньо. І про це треба чесно говорити", - зауважив він.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ напередодні провів зустріч з представником Держдепу США, під час якої обговорили безпеку парламентських виборів.
Відзначимо, сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято - День Національної поліції України. Нацполіції цього дня виповнюється 4 роки.
Нагадаємо також, 2 липня 2015 Верховна Рада прийняла закон "Про Національну поліцію". 4 липня на Софійській площі в Києві присягу на вірність Україні прийняли перші співробітники нової поліції. Ними стали патрульні поліцейські.
Близько місяця патрульна поліція столиці працювала в тестовому режимі. Другим українським містом, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів, третім - Одеса. Після цього проект поступово почав втілюватися в усіх містах України. Цей процес зайняв майже рік.
телевизор победил мозг
а мы еще смеялись над москалями
и того кто украл у меня кошелек я готов видеть только в тюрьме, даже если он будет вопить во все горло - дави москалей!!!!
За, что кукушка хвалит петуха?
За то, что хвалит он кукушку.
Дуже піднявся рівень довіри після того, як застрелили хлопчика, як забили журналіста. І все піднімається і піднімається. У бік центру Землі.
Я сам не давал, и не видел- Может врут!!!! Но врут многие!!!!
Уверен Авакову, под силу выяснить правда это или нет, так же, как проверить - врачей в больницах - другое дело ,что это система и всем хорошо!!
В пригородах Киева - вся мусорня старая, берут все без исключения.
А уровень доверия Сабаков скорее всего в фейсбуке среди своих фолловеров померял.
кароче - менты не люди
патрульную полицию ненавидят, ведут себя как эсэсовцы и тупо мародерствуют
такая же конченая мразь как и вся правящая шалупень.
Почали з Сашка Білого.
Увечері 24 березня 2014 бійці міліцейського спецпідрозділу "Сокіл" розстріляли 51-річного Олександра Музичка на псевдо Сашко Білий - керівника "Правого сектора" в Західній Україні. Кулі влучили в ноги і серце. Міліціонери кажуть, що стріляли лише по ногах, у серце він вистрелив сам. Музичка намагалися затримати біля кафе "Три Карасі" у селі Бармаки поблизу Рівного.26 березня з Олександром прощаються з хати його батьків. Біля жовтого одноповерхового будинку з декоративною штукатуркою зранку збираються люди. Перед вхідними дверима стоять два охоронці в камуфляжній формі, бронежилетах, із нашивками УНСО на руках. Хата заповнена людьми.- Зараз багато розказують, що Сашко - бандіт і беспрєдєльщик. - розповідає сусід Роман. - Це все неправда. Сашко був хорошою людиною. Наше село - маленьке, усі один одного знають. Кожен скаже, якщо треба якась допомога - Білий обов'язково допоможе. Не знаю, як він там як політик, але патріот - точно. За це його і вбили.
https://izvestia.kiev.ua/article/63166