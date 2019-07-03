 Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Контрабандний бурштин прикордонники виявили спільно зі співробітниками ДФС під час поглибленого огляду легкового "БМВ" під керуванням громадянина Польщі.

Читайте також: На Закарпатті митники вилучили 24 кг бурштину, захованого в ГБО автомобіля, - ДФС. ФОТОрепортаж

Щоб дістатися до бурштину, співробітникам Держприкордонслужби довелося демонтувати конструктивні особливості автомобіля.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався виїхати в Європу з наповненим бурштином паливним баком, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомили в СБУ, за попередніми оцінками вартість вилученої продукції за цінами "чорного ринку" становить понад 1,2 млн гривень.

Також читайте: Двоє громадян України намагалися ввезти в Польщу необробленого бурштину на 5 тис. євро

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ пресекла незаконную добычу янтаря на Житомирщине с оборотом в $20 тыс. в месяц. ФОТО