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Все про:Держприкордонслужба (2153) Закарпаття (765) контрабанда (941) бурштин (326)

 Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

43,1 кг бурштину виявили сьогодні прикордонники в пункті пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Контрабандний бурштин прикордонники виявили спільно зі співробітниками ДФС під час поглибленого огляду легкового "БМВ" під керуванням громадянина Польщі.

Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба 01

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Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба 02

Щоб дістатися до бурштину, співробітникам Держприкордонслужби довелося демонтувати конструктивні особливості автомобіля.

Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба 03
Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба 04

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Громадянин Польщі намагався вивезти до Румунії 43 кг бурштину в конструктивних особливостях автомобіля, - Держприкордонслужба 05

Як повідомили в СБУ, за попередніми оцінками вартість вилученої продукції за цінами "чорного ринку" становить понад 1,2 млн гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135560
 
 
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