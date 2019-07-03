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 КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії. ФОТОрепортаж

КПВВ "Гнутове" в районі проведення операції Об'єднаних сил відвідала грузинська делегація на чолі з заступником міністра вимушено переміщених з окупованих територій осіб, охорони здоров'я та соціальних справ Грузії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

КПВВ Гнутове в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії 01

Делегати Грузії, які у владних структурах своєї країни займаються соціальними питаннями вимушено переміщених осіб, вирішують питання з дотриманням їхніх прав і намагаються допомогти постраждалим від ворожої агресії на їхній території, ознайомилися з особливостями функціонування контрольного пункту "Гнутове".

Делегати отримали інформацію від громадян про проблеми з перетином лінії розмежування з боку окупованих територій і примушування з боку бойовиків оформляти фейкові "документи" неіснуючих "республік" і перепони для тих, хто виїжджає для вступу у виші на контрольованій українським урядом території.

КПВВ Гнутове в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії 02

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КПВВ Гнутове в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії 03

Помічник начальника Донецького прикордонного загону з міжнародного співробітництва Денис Кваша розповів про обстріл території КПВВ і періодичні поціляння в прилеглі до нього території.

КПВВ Гнутове в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії 04

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КПВВ Гнутове в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії 05

Делегати Грузії, яка також зараз страждає від російської агресії, поділилися своїм досвідом і наголосили на необхідності постійної всебічної допомоги особам, які залишилися на тимчасово окупованих російсько-терористичними військами територіях.

КПВВ Гнутове в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135526
 
   
 Топ коментарі
 
В ПАСЕ сидят так называемые "делегаты", которые бомбили Грозный,Тбилисси,Сирию и Донбасс.
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Нет никаких друзей , братьев и прочей чепухи . Есть ситуативные интересы . Добро пожаловать в 21 век КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии - Цензор.НЕТ 8797
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Какие пол- мира,кацап?
Это там где вы с ними воевали?
А вы не бомбили?
Это летчик Ли Си цын?
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Грузия это наш союзник и друг и может помочь советом,а не сраная европопа.
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Ага мля,каким она советом может помочь???Как просрать войну за 5 дней??
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Там же написано.
По вопросам беженцев и окуупированных территорий.
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А что просрали? И Грузии больше нет? Вы за чеченами своими смотрите, как бы парашка ваша быстрее не развалилась
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Войну просрали!ТЫ что в дыре живешь и не знаешь что в мире происходило?
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С дИбИлами кацапскими я не общаюсь, ты о чечне лучше вспомни,что вы там просрали,и это, сиди на бутылке ровно, падаль просранная
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Нет никаких друзей , братьев и прочей чепухи . Есть ситуативные интересы . Добро пожаловать в 21 век КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии - Цензор.НЕТ 8797
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В ПАСЕ сидят так называемые "делегаты", которые бомбили Грозный,Тбилисси,Сирию и Донбасс.
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коментар відмічено як спам  
 
Причем тут ПАСЕ?США пол мира отбомбила и норм
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Какие пол- мира,кацап?
Это там где вы с ними воевали?
А вы не бомбили?
Это летчик Ли Си цын?
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Ты чо совсем сдурел кацап?
А ну иди отсюда.
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Зачем мне смотреть на другие страны?
Мне достаточно на свою посмотреть и что вы с ней сделали.
Причем здесь США?
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Каззламордая мразь, дёргай отсюда, падаль зауральская
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Воїни, хто там голосував за Зе ? Готуйтесь ..

КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии - Цензор.НЕТ 1700
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А применение ВС РФ на Донбассе не противоречит вашей конституции?
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საქართველოს გაუმარჯოს !!! --------- პუტინ ხუილო!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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