 КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
Делегати Грузії, які у владних структурах своєї країни займаються соціальними питаннями вимушено переміщених осіб, вирішують питання з дотриманням їхніх прав і намагаються допомогти постраждалим від ворожої агресії на їхній території, ознайомилися з особливостями функціонування контрольного пункту "Гнутове".
Делегати отримали інформацію від громадян про проблеми з перетином лінії розмежування з боку окупованих територій і примушування з боку бойовиків оформляти фейкові "документи" неіснуючих "республік" і перепони для тих, хто виїжджає для вступу у виші на контрольованій українським урядом території.
Помічник начальника Донецького прикордонного загону з міжнародного співробітництва Денис Кваша розповів про обстріл території КПВВ і періодичні поціляння в прилеглі до нього території.
Делегати Грузії, яка також зараз страждає від російської агресії, поділилися своїм досвідом і наголосили на необхідності постійної всебічної допомоги особам, які залишилися на тимчасово окупованих російсько-терористичними військами територіях.
По вопросам беженцев и окуупированных территорий.
Это там где вы с ними воевали?
А вы не бомбили?
Это летчик Ли Си цын?
А ну иди отсюда.
Мне достаточно на свою посмотреть и что вы с ней сделали.
Причем здесь США?