 КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС відвідала офіційна делегація з Грузії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Делегати Грузії, які у владних структурах своєї країни займаються соціальними питаннями вимушено переміщених осіб, вирішують питання з дотриманням їхніх прав і намагаються допомогти постраждалим від ворожої агресії на їхній території, ознайомилися з особливостями функціонування контрольного пункту "Гнутове".

Делегати отримали інформацію від громадян про проблеми з перетином лінії розмежування з боку окупованих територій і примушування з боку бойовиків оформляти фейкові "документи" неіснуючих "республік" і перепони для тих, хто виїжджає для вступу у виші на контрольованій українським урядом території.

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Помічник начальника Донецького прикордонного загону з міжнародного співробітництва Денис Кваша розповів про обстріл території КПВВ і періодичні поціляння в прилеглі до нього території.

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Делегати Грузії, яка також зараз страждає від російської агресії, поділилися своїм досвідом і наголосили на необхідності постійної всебічної допомоги особам, які залишилися на тимчасово окупованих російсько-терористичними військами територіях.

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