 Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Суддя прийняв рішення перенести розгляд на 15.07, щоб нові прокурори, які заявили про себе на початку засідання, змогли краще підготуватися.
Крім того, адвокати Вишинського просили відкласти засідання до кінця терміну запобіжного заходу.
Фото - Олег Богачук
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.
так готовьій слуга народа. За что ж его судить?
с очень большой натяжкой накрутят на условно, год