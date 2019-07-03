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 Політика України, Суспільство
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Все про:суд (5247) Олег Богачук (853) Вишинський (105)

 Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж

Подільський районний суд Києва почав судовий розгляд обвинувального акта щодо пропагандиста, керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя прийняв рішення перенести розгляд на 15.07, щоб нові прокурори, які заявили про себе на початку засідання, змогли краще підготуватися.

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Крім того, адвокати Вишинського просили відкласти засідання до кінця терміну запобіжного заходу.

Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського 01

Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського 02
Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського 03
Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського 04
Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського 05
Подільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського 06

Фото - Олег Богачук

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. 

Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135517
 
 
 Топ коментарі
 
Освободить и включить в списки "Слуги народа". Вот и весь вердикт.
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ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ...
так готовьій слуга народа. За что ж его судить?
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Лолиботы , не забывайте , шо в пятницу в 10:00 раздача шоколадок .
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ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ...
так готовьій слуга народа. За что ж его судить?
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если это все доказательства, то дело развалится в суде, вангую
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Ну, обвинение ему почти на 80 страницах было. Вряд ли там такая туфта будет.
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Освободить и включить в списки "Слуги народа". Вот и весь вердикт.
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помиловать можно только осужденного, а пока он только подозреваемый
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Добре, якщо це так. Раніше була така інформація.
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ну видишь же в наручниках водят, в машине с решетками возят
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Бачу. Це мабуть не буде довго продовжуваться. Пам'ятаєш як відпустили сепара за 500 тис. грн?
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так и этого отпустят, что там есть на него? медальки? на сайте купил, продаются даже с книжечкой, сувенир, паспорт? да не запрещено же иметь гражданство РФ, а что еще?
с очень большой натяжкой накрутят на условно, год
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Судьи в замешательстве...Филатов не звонит, Грановский не указывает...И что же делать? Потужна рехформа судейская от Парашенко. Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 813
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Саботаж! Тягнуть час. Ждуть повного реваншу і зміни вітру. Флюгери....
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Лолиботы , не забывайте , шо в пятницу в 10:00 раздача шоколадок .
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Лолиботы это кто? Зеленского называли Лолита на КВНе? Наверное любил что-бы ему дымоход почистили! Подольский суд перенес на 15 июля рассмотрение обвинительного акта в отношении российского пропагандиста Вышинского - Цензор.НЕТ 9676
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Окуенное доказательство. Сам рисовал?
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Да выйдет как Савченко. Истечет мера присечения да и всё!
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Сепарюгу отпустить, Яныка вернуть, а Путена признать Зевсом
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присудите ему стать депутатом рады по списку от команды зеесосов! ему там самое место! умный честный принципиальный и русскоговорящий ! да разумков?
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Подільський суд --вибачиться і відпустить
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Кто-то сомневается,что выпустят?Я нет.Просто уже даже интересно - сколько будут терпеться эти плевки от судебных мздоимцев и о чем думают судьи?Ведь может найтись пара,реально кантуженных АТОшников у которых, от их решений, сорвет дах.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПодільський суд переніс на 15 липня розгляд обвинувального акта щодо російського пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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