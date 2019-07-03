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 Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів Чернігівщини старували змагання на першість Збройних Сил України зі снайпінгу. За звання найкращого снайпера, найкращої снайперської пари змагаються 16 військовослужбовців від сухопутних і десантно-штурмових військ, морської піхоти та сил спеціальних операцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 01

Упродовж трьох днів учасники змагань виконуватимуть вправи як в індивідуальному, так і в командному заліку. Дистанція до мішеней становить від 150 до 900 метрів.

За лічені секунди снайперам треба поцілити в: куряче яйце, спортінгову тарілку (діаметр 11 см), керамічну плитку 20×20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней тощо. У деяких вправах постріл робиться із закритим прицілом, а деякі відбуваються вночі, з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим коригуванням партнера. Військові вестимуть вогонь із барикад, протитанкових їжаків, дверей авто, вікон, згідно з карткою вогню, під час снайперської естафети.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 02

Дивіться також: Український боєць знищує снайпера окупантів на околиці Донецька. ВIДЕО

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 03
Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 04
Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 05
Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 06

Також дивіться: "Робота "азовських" снайперів", - кадри ліквідації російських окупантів. ВIДЕО

Одна з найскладніших вправ - рух картою через чекпойнт і стрільба з будівлі. Снайперські пари пересуваються пішки зі спорядженням, орієнтуючись за картами і компасом на маршруті з чотирма чекпойнтами. Під час проходження кожного чекпойнта пара отримує 1 постріл (максимально - 4). На подолання маршруту дається 240 хвилин. Перевищення цього ліміту означатиме для команди зняття з вправи. Ті пари, які вкладуться у певний час і підберуть всі патрони, зможуть по черзі стріляти в гонг із різних поверхів вежі.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині 07

Це вже п'яті поспіль такі змагання. Щоразу вправи і вимоги до їх виконання суттєво ускладнюють. На цьому турнірі визначальною є оцінка "ювелірної роботи" снайперів на коротких і середніх дистанціях.

За результатами змагань три найкращі снайперські пари ЗСУ нагородять кубками, медалями, грамотами та грошовими призами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135516
 
   
 Топ коментарі
 
Угу, вся русня мечтает пострелять в Украинцев.
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В качестве мишени , очень хорошо подойдут лолиботы с Цензора Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3786
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У українців на цей випадок, добрі гени.
Згадати ту ж Людмилу Павліченко.
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В качестве мишени , очень хорошо подойдут лолиботы с Цензора
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там на винтовках есть - функция - свой - чужой))))
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Чинганчпук , как там Петрусь ? Скучает за корытом
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Угу, вся русня мечтает пострелять в Украинцев.
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Зеботы тогда подойдут для мишеней гранатометчиков
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Петины винтовки - цапы рады .очень,очень))))
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Хоть не додумались лица показать и на том спасибо.
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На 6 фотке - вроде канадские С-14 " лесные волки"/Timberwolf
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Вы себя хорошо чувствуете? В пр. году Канада поставила Украине винтовок С-14 на $50 млн.
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Соррриии!!!!
Рукалиццо !!!!
Я мав на увазі особовий склад.
Пробачте.

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При содействии компании Roshen приобретено и передано на вооружение десантно-штурмовых войск 430 снайперских винтовок Zbroyar Z-10 и Savage-110.

Об этом сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.
Также он напомнил о 98 снайперских винтовках, переданных непосредственно Петром Порошенко бойцам Сил специальных операций год назад.
Известно, что ранее компания Roshen неоднократно оказывала помощь Вооруженным силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
На этот раз было закуплено 305 снайперских винтовок Оружейник Z-10 (она же UAR-10) и 125 снайперских винтовок Savage-110.
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Может, и Savage, они похожи. Канада поставила Украине С-14 на $50 млн.
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Украинские военные получат снайперские винтовки LRT-3 от канадской компании PGW Defense Technologies. Соответствующий договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тысяч долларов уже подтвержден.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4955
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Млин, а откуда тогда у меня в голове сумма в 50млн застряла? Прошу пардону, с где-то перепутал. Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5164
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не они все только переживали - самки собаки - может сильно переживали - но оружие не продавали и только недавно начали, после штатовских джавелинов - факт
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Так і є. Я спочатку був збитий з пантелику частиною під магазин. думав Баррет. але ці рідня Баррет.
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я тоже люблю старинные сказки и тоже не привык проверять в декларации такие расходы.....
У тебя походу мир = белое вс черное.... воде ты норм чел, не дурак. опомнись. вот как я - эта Петя = то же шо и прочие змеи из клубка

https://www.youtube.com/watch?v=wUYODV9NXWo

я твое мнение так же слушал
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Не похож на Зброяр( который копия АР-10), а вот на Savage-110 как раз похоже.

Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 2558
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ну почему на Черниговщине??
ну есть же интереснее места... рыбнее... свинособакнее)))))
(молодцы! старайтесь! пригодится!!!
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Знаєш, чому медвідь, спочатку демонструє свої наміри перед жертвою, а вже тільки після того її з задоволенням їсть?
Змикитиш ?

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Ну от і з цими показовими на Чернігівщині.
Хай підготуються .....

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найкраща пара---то два здохлих кацапа
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бандеровци так издеваются--отрезали лднерцам яйца и ещьо по них стреляют Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 9137
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Слава нашим солдикам, но я конечно не уважаю снайпинг....
Есть ролик - американ попал с револьвака в шарк чет около километра по дальш\ности.... Уважуха , ясен пень.
Но если базарить о наших солдиках, то наши ясно шо лучшие и на 300м. и на рукопахе и даже в репликах шо "это они мамиподохли"....
Ясно шо наши не дотянутся к немецким или тем более финским военнослужащим, у тех хотя бы "гены", они реально били красную заразу.
Наши тоже бьют.... наверное(смотрит новости).
Слава этим, как тот бох справедливости то?..... Дурмахал Бэтовидалиэн? или тупо - Яхве, и делай шо хошь, но бабло на исповеди давай дэнги, давай, давай.... Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4939
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗмагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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