 Змагання на найкращу снайперську пару ЗСУ відбуваються на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Упродовж трьох днів учасники змагань виконуватимуть вправи як в індивідуальному, так і в командному заліку. Дистанція до мішеней становить від 150 до 900 метрів.
За лічені секунди снайперам треба поцілити в: куряче яйце, спортінгову тарілку (діаметр 11 см), керамічну плитку 20×20 см, металеві гонги у вигляді грудних мішеней тощо. У деяких вправах постріл робиться із закритим прицілом, а деякі відбуваються вночі, з віддаленим або періодичним підсвічуванням мішеней, за голосовим коригуванням партнера. Військові вестимуть вогонь із барикад, протитанкових їжаків, дверей авто, вікон, згідно з карткою вогню, під час снайперської естафети.
Одна з найскладніших вправ - рух картою через чекпойнт і стрільба з будівлі. Снайперські пари пересуваються пішки зі спорядженням, орієнтуючись за картами і компасом на маршруті з чотирма чекпойнтами. Під час проходження кожного чекпойнта пара отримує 1 постріл (максимально - 4). На подолання маршруту дається 240 хвилин. Перевищення цього ліміту означатиме для команди зняття з вправи. Ті пари, які вкладуться у певний час і підберуть всі патрони, зможуть по черзі стріляти в гонг із різних поверхів вежі.
Це вже п'яті поспіль такі змагання. Щоразу вправи і вимоги до їх виконання суттєво ускладнюють. На цьому турнірі визначальною є оцінка "ювелірної роботи" снайперів на коротких і середніх дистанціях.
За результатами змагань три найкращі снайперські пари ЗСУ нагородять кубками, медалями, грамотами та грошовими призами.
Згадати ту ж Людмилу Павліченко.
Рукалиццо !!!!
Я мав на увазі особовий склад.
Пробачте.
Об этом сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.
Также он напомнил о 98 снайперских винтовках, переданных непосредственно Петром Порошенко бойцам Сил специальных операций год назад.
Известно, что ранее компания Roshen неоднократно оказывала помощь Вооруженным силам Украины, в частности способствовала восстановлению систем противовоздушной обороны, закупке банно-прачечных комплексов для АТО и тому подобное.
На этот раз было закуплено 305 снайперских винтовок Оружейник Z-10 (она же UAR-10) и 125 снайперских винтовок Savage-110.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
У тебя походу мир = белое вс черное.... воде ты норм чел, не дурак. опомнись. вот как я - эта Петя = то же шо и прочие змеи из клубка
https://www.youtube.com/watch?v=wUYODV9NXWo
я твое мнение так же слушал
ну есть же интереснее места...
рыбнее... свинособакнее)))))
(молодцы! старайтесь! пригодится!!!
Змикитиш ?
Хай підготуються .....
Есть ролик - американ попал с револьвака в шарк чет около километра по дальш\ности.... Уважуха , ясен пень.
Но если базарить о наших солдиках, то наши ясно шо лучшие и на 300м. и на рукопахе и даже в репликах шо "это они мамиподохли"....
Ясно шо наши не дотянутся к немецким или тем более финским военнослужащим, у тех хотя бы "гены", они реально били красную заразу.
Наши тоже бьют.... наверное(смотрит новости).
Слава этим, как тот бох справедливости то?..... Дурмахал Бэтовидалиэн? или тупо - Яхве, и делай шо хошь, но бабло на исповеди давай дэнги, давай, давай....