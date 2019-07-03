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 ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР розслідують обставини падіння навчального літака Л-39 під час навчально-тренувальних польотів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині 01

За попередньою інформацією, 2 липня, під час виконання курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба чергового самостійного навчально-тренувального польоту, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа".

Відео Військове телебачення України

ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині 02

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ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині 03

Після чого, за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашута. Тілесних ушкоджень курсант не отримав, а літак упав біля одного з сіл Дворічанського району Харківської області.

ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині 04

Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального кодексу України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135501
 
 
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Гбр скоро и на дтп начнет выезжать.
Что за блажь за мои деньги?
Есть военная прокуратура для этих целей;
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L - 39 - это еще Чехословацкого производства. Уже государства такого нет, а самолеты есть. Продлевают ресурс на все: на планер, на системы аварийного покидания самолета, на радиоелектонику и авиационное оборудование. Вот ирезультат. Хорошо парень живой.
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Да уж, это - не трамвай, кторых у нас еще полно.
Правда, недавно один сгорел на моих глазах.
Пассажиры не пострадали, все катапультировались.
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Хорошо, что пшеницу скосить успели.
На таком металлоломе давно нужно перестать летать, если человеческая жизнь дорогА.
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Тяжко у навчанні легше у бою. Жарт.
Вчаться літати на "дровах", а потім перенавчаються.
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- Россия - 154 L-39, по состоянию на 2016 год
ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині - Цензор.НЕТ 6325 - Украина - 36 L-39,
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Респект Гончаренку !
Не у кожного пілота винищувача є такий досвід.
Та ще й вдалий.
Удачі курсанте.
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ГБР не имеет отношения к таким делам.
богдан-портнов-труба совсем обнаглели
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Цензор.НЕТФотоПодіїДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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