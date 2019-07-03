 ДБР почало досудове розслідування обставин падіння навчального літака Л-39 на Харківщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, 2 липня, під час виконання курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба чергового самостійного навчально-тренувального польоту, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа".
Після чого, за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашута. Тілесних ушкоджень курсант не отримав, а літак упав біля одного з сіл Дворічанського району Харківської області.
Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального кодексу України).
Что за блажь за мои деньги?
Есть военная прокуратура для этих целей;
Правда, недавно один сгорел на моих глазах.
Пассажиры не пострадали, все катапультировались.
На таком металлоломе давно нужно перестать летать, если человеческая жизнь дорогА.
Вчаться літати на "дровах", а потім перенавчаються.