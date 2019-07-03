 Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Bosphorus Observer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze", - вказано у повідомленні.
Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.
Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.
Наступна ВР с дубинськими, шаріями і мертвечуками вряд чи дасть дозвіл.
Эти учения были запланированы тогда, когда твоя ЗЕлупа еще членом на рояле играла на корпоративах у рыгов и кацапов.
Так, как твоя ЗЕлупа во время интервью делает.
Но в эту игру можно играть и вдвоем.
Твоя учительница знает, что ты гей?
В Военно-морских силах ВС Украины завершился отбор моряков,которые будут проходить службу на американских катерах типа "Island". Источник : https://milnavigator.tv/sformovani-uk...
А потом стараниями зебилов победила ватная ЗЕлупа.Вы сделали это вместе. Что еще тебе не понятно, имбецилушка?
В общем....
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию сегодня опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Напомню, накануне Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.
- На «Лошарике» погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат
Инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не будет публиковать информацию об аппарате, на котором случилась трагедия, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Это относится к категории абсолютно секретных данных», - заявил он.
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Часть членов экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным наградам.
Подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», заявил Шойгу.
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он.
Французьке міністерство оборони заявило, що оборонна компанія Naval Group отримала контракт на 1,2 млрд євро на будівництво чотирьох Корветів - Gowind для Румунії.
"Gowind має ідеальний потенціал для забезпечення безпеки в Чорному морі".
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/07/3/7098057/
Корветы семейства Говинд (Gowind) (Фото)
http://alternathistory.com/korvety-semeistva-govind-gowind-frantsiya/