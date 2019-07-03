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 Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Фрегат ВМС Канади HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат TCG Turgutreis пройшли Босфор та прямують до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze 2019.

Про це повідомляє Bosphorus Observer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze", - вказано у повідомленні.

Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.

Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 01
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 02
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 03
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 04
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 05
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 06
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 07
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 08
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 09
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 10
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 11
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 12
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях Sea Breeze-2019 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135490
 
 
 Топ коментарі
 
У тебя коллапс головного мозга.
Эти учения были запланированы тогда, когда твоя ЗЕлупа еще членом на рояле играла на корпоративах у рыгов и кацапов.
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Корабль ВМФ РФ в том же Босфоре

Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 6269
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скоріш за все останні сібріз.
Наступна ВР с дубинськими, шаріями і мертвечуками вряд чи дасть дозвіл.
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Разве Медведчук не протеже Порошенко?За сколько Порошенко Украину продал,лярд от путина получил или больше?
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Даже по внешнему виду,намного передовыми смотрятся,чем советские или расийские. - Такие угловато-минималистические.Представляю какая там у них начинка ,суперская\
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И он еще не утонул, потому что его конкретно чайки обосрали!
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Не трогай чаек! Там уже бакланы на старте проинструктированы. Да и "мартыны" из Николаева готовы нанести "гуано сверхточный удар" по кацапским лоханкам. Со стадионом "Зенит арена" прошло - и здесь будет некисло "блокировщикам учений". Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 1962
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ну что порохоботы,корабли НАТО в Черном море,срываются ваши с путиным и порошенко планы,по захвату Украины
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У тебя коллапс головного мозга.
Эти учения были запланированы тогда, когда твоя ЗЕлупа еще членом на рояле играла на корпоративах у рыгов и кацапов.
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это беременность твоей мамы тобой была не запланирована,а трагическая случайность,США пока Порошенко с Медведчуком бичевали Украину никакие корабли не отправляли,даже катера Айленд не передали Рошеновским предателям
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Еще раз повторю: Зебил, не напрягай мозг. У тебя крайне плохо получается.
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Не понимаю, как оно может не напрягать того, чего от природы нет?
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твой куриный мозг может найти только навоз и поклевать,политика не твое,давай про рояль
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А не подскажешь на каких каналах какого олигарха дружбан и доверенное лицо Зели Пальчевский ведет агитацию в прайме за родимого и его Слуг? Кто же так сильно Зелю и его слуг продвигает?
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А не подскажешь сколько путин отсыпал бабла Порошенко,за продажу украинских каналов Медведчуку?Это был патриотический поступок Порошенко
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Петляешь, тяжело правду сказать. Тогда я наводку дам, цикл называется "Вечерний прайм". В нем все время мочат Пороха и восхваляют Зелю. Ану напряги остатки мозгов и не отвечай тупым вопросом на вопрос.
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Ты ему столько сложных слов с кучей знаков препинания написал... Скорее всего, оно просто матюкнется и привычно рыгнет шото про порохоботов. Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 7510
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Чего ты на вопрос про Айленды не ответило,а лилось в унитаз?Вопрос не осилило,это тебе не про рояль и члены писать
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А я вопроса не увидел. Ты просто что-то невнятно рыгнуло и даже не извинилось.
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Я не подумал,что у Членхарда же и глаз нет,вопрос читать,только голова
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Ну вот ты, жЫвотное, опять что-то рыгнуло. Попробуй не напрягаться и по слогам что-то сформулировать.
Так, как твоя ЗЕлупа во время интервью делает.
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Так ты ответишь? Или дальше будешь говнометанием заниматься?
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Петляешь ты,на конкретный вопрос отвечай,сколько путин отсыпал Порошенко за продажу украинских телеканалов.твоего умишки хватит понять вопрос?
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О!!! А я знаю, у кого зебилиы учатся идиотские вопросы задавать.

Но в эту игру можно играть и вдвоем.

Твоя учительница знает, что ты гей?
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Членхард много букав написало,а что с Айлендами не ответило,их ждет вся Украина,а Порошенко не дали,ждали нормального Президента
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Опубликовано: 19 апр. 2018 г.
В Военно-морских силах ВС Украины завершился отбор моряков,которые будут проходить службу на американских катерах типа "Island". Источник : https://milnavigator.tv/sformovani-uk...

А потом стараниями зебилов победила ватная ЗЕлупа.Вы сделали это вместе. Что еще тебе не понятно, имбецилушка?
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а каким из купленных Медведчуком каналов владела Украина или лично Порох ? как можно продать кому то что то если ты это не контролируешь ?
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Порошенко избавился от Саакашвили по какому закону?А от Медведчука не смог?Ты бы на шоу комиков занял бы призовое место
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Вот это ты высрал! Вот только одна промашечка вышла, ты забыло упомянуть что это их лично зебилорпрезик пригласил + о липецкой фабрике и агенте лолите Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 4070 .
В общем....
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пей зеленку . и с президентом сблизишься и головку полечишь Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 9497
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ща россияне обкакаются…, ну мож не от страха, а так, вообще...
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Жаль, что в 91 не перенесли колючую проволоку с запада на восток. И жаль, что сдали ядерное орудие. Всего-то нужно было поменять координаты пуском с Вашингтона на москву. И разрешить американцам построить военную базу в крыму. А еще жаль что убили Вячеслава Чорновала и выбрали президентом Леонида Кучу... Мы много чего просрали тогда, давайте хоть не просрем все остальное сейчас!!!
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Срочно! Израильские СМИ сообщили о боевом столкновении подлодок России и США близ Аляски Июль 3, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019" - Цензор.НЕТ 254Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и США проводят экстренные консультации из-за боевого столкновения между подводными лодками двух стран. Такую информацию сегодня опубликовал израильский портал DEBKAfile, специализирующийся на военной информации.
Ссылаясь на неназванные военные источники, издание сообщает, что инцидент произошел в американских территориальных водах близ Аляски, когда подлодка США осуществила перехват российской атомной подлодки.
Российская подлодка-охотник, сопровождавшая стратегическую субмарину, ответила огнем торпедой «Балкан 2000», в результате американская подлодка получила пробоину.
Белый дом и Кремль вечером во вторник начали переговоры, пишет DEBKAfile.
Конспирологические слухи подогрели изменения в графике вице-президента США Майкла Пенса, который, как сообщает USA Today, неожиданно и без объяснения причин отменил визит в Нью-Хэмпшир.
Пенс получил «экстренный вызов», из-за которого ему пришлось вернуться в Вашингтон заявил представитель пресс-службы вице-президента Рэнди Джентри ожидавшим его журналистам.
«Кое-что появилось, что заставило вице-президента остаться в столице. Причин для беспокойства нет», - заявила позднее официальный представитель Пенса Алисса Фарах.
По ее словам, Пенс не покидал Вашингтон, а о причинах отмены его визита, возможно, станет известно через несколько недель.
Напомню, накануне Минобороны России сообщило о гибели 14 моряков-подводников Северного флота в результате пожара на глубоководном спускаемом аппарате.
- На «Лошарике» погибли Герои России: у Шойгу обо всем молчат
Инцидент произошел на атомной подводной станции АС-12, известной также как «Лошарик».
Это глубоководная атомная подлодка, не несущая вооружения, которую начали разрабатывать еще в 1980х, а закончили лишь в 2000х, пишет «Военное обозрение». В ее задачи входят, прежде всего, прослушивание зарубежных подводных линий связи и контроль за аналогичными российскими кабелями, отмечает источник РБК.
Официально Россия не будет публиковать информацию об аппарате, на котором случилась трагедия, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Это относится к категории абсолютно секретных данных», - заявил он.
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Часть членов экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, добавив, что погибшие моряки будут посмертно представлены к государственным наградам.
Подводники проявили героизм и во время пожара из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали «гражданского представителя промышленности», заявил Шойгу.
«Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал он.
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вітаємо союзників на Українській землі.!!! в путлєра- затяжна діарея...
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Эй, кремлеботы, косящие под зебилов, это тоже провокация и всем нужно срочно бояться мордор и не посылать своих моряков ?
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Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро. Вот ВМС Украине бы таких парочку.

Французьке міністерство оборони заявило, що оборонна компанія Naval Group отримала контракт на 1,2 млрд євро на будівництво чотирьох Корветів - Gowind для Румунії.

"Gowind має ідеальний потенціал для забезпечення безпеки в Чорному морі".

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/07/3/7098057/

Корветы семейства Говинд (Gowind) (Фото)

http://alternathistory.com/korvety-semeistva-govind-gowind-frantsiya/


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Красивые! Румыния приобретает четыре корвета от французов (будут построены),общей стоимостью почти в 2 миллиарда евро.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоТри кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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