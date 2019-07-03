 Три кораблі НАТО ввійшли в Чорне море для участі в навчаннях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Bosphorus Observer, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фрегат класу Halifax HMCS Toronto, британський есмінець HMS Duncan та турецький фрегат класу Yavuz TCG Turgutreis пройшли Босфор, увійшли в Чорне море для участі у навчаннях Sea Breeze", - вказано у повідомленні.

Кораблі здійснили прохід Босфором ввечері у вівторок.



























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Як повідомлялося, в Одесі 1 липня стартували міжнародні навчання Sea Breeze - 2019. Участь в навчанні візьме близько 30 кораблів, 24 літаки та понад три тисячі військових із різних країн світу. Вчора Російська Федерація вдалася до провокацій та перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі, де мала бути одна з локацій міжнародних навчань Sea Breeze-2019.