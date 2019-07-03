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 Політика України, Суспільство
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Все про:"русский мир" (191) Струк (4) Казанський Денис (129)

 Дочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський. ФОТО

Пристрасний фанат "русского мира", який в 2014 допомагав бойовикам "ЛНР" і домагався відділення Луганської області від України, відправив свою доньку жити в Америку, яка нібито влаштувала Майдан і змушує Україну воювати проти РФ.

Про це пише блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Карина Марченко-Струк проживає в Маямі (штат Флорида), де народила вже двох дітей. За законами США діти, народжені в цій країні, автоматично отримують американське громадянство. Таким чином, онуки Володимира Струка, який кликав луганчан на барикади заради дружби з Росією, стали американцями", - зазначає він.

"Це тут Струк розповідає лохам, що треба "захищати символи перемоги" і пам'ять про "велику вітчизняну війну". А його онуки будуть вчити історію з американських підручників, у яких взагалі немає такого поняття, як ВВВ, зате розповідається про пакт Молотова-Ріббентропа, а СРСР зображується "імперією зла"", - додає блогер.

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Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 01
Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 02

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Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 03
Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 04

Нагадаємо, що організатор незаконного референдуму на Донбасі, відкритий пособник збройних банд "ЛНР" ексрегіонал Володимир Струк не тільки уникнув покарання в Україні, але в недалекому майбутньому готується стати депутатом Верховної Ради.

Дочка фаната русского мира Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про криваву НАТУ, - Казанський 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135483
 
   
 Топ коментарі
 
Ну это классика жанра, только до нашего и расейского народонаселения все никак не дойдет...
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патамушта знайдуться ідійоти, які за нього проголосують.
заперечиш ?
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Страшна как смертный грех. Качалка одним словом.
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Дивно , але і в "очільників" України така ж звичка - тут вони патріоти і з вишиванок не вилазять , але дітки і бабло чомусь в них за кордоном !
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Как будто это может удивить разумного человека.
Таким цинизмом, лживостью и лицемерием пронизаны наверное процентов 98 всех и со всех сторон.
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Да причем здесь удивление разумного человека?
В тексте ясно написано что господин разводит лохов впаривая им ценности русского мира за уоторые они должны подыхать.
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струк балотируется в пгт. Сватово в Луганской области...
запомните и...
ГАНЬБА!!!
однопартийцам петралексеича от ПР
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..а могла бы и шпалы укладывать или коногонки выдавать, если бы не папа - элитный даунбаский жлоб
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в 2016 году выяснилось, что СБУ не ведет против Струка никаких дел, а сам он спокойно работает в Луганской области на округе №113 и по этому округу он осенью будет баллотироваться в Раду.Источник: https://censor.net.ua/n3124122 - тобто , в часи правління соєвого Хряка більшість ригоАналів почували себе абсолютно спокійно !
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Судя по фотке, национальность у тёти- правильная. Не знаю, кто там папа, но мама- отчетливой национальности, судя по доце.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниДочка фаната "русского мира" Струка живе в Маямі і народжує дітей-американців, а її батько впарює в Україні страшилки про "криваву НАТУ", - Казанський. ФОТО
 
 
 
 
 
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