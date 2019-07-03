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 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4096) виставка (150) підкуп (179) ЧЕСНО (16)

 "Музей гречкосійства": у Києві відбудеться виставка прикладів підкупу виборців за роки незалежності. ФОТО

У п'ятницю, 5 липня, в Національному музеї історії України відкриється експозиція, присвячена прикладам підкупу виборців за період незалежності.

Про це розповіли організатори заходу "Рух ЧЕСНО", повідомляє Цензор.НЕТ.

Виставка матиме назву "Музей виборчого трешу". Вона має нагадати українцям, що поведінка кандидатів, коли вони намагаються "задобрити" населення якимись подарунками, не має прийматися в свідомому суспільстві. На думку організаторів, це призводить до змагання "гаманців", а не досвіду і програм політиків.

В експозиції представлять одні з найбільш вражаючих прикладів такої поведінки кандидатів під час виборів різних років.

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Музей гречкосійства: у Києві відбудеться виставка прикладів підкупу виборців за роки незалежності 01

На фото курятина і заморожена піца. Роздає такі набори кандидат у депутати у Вінницькій області.

За словами організаторів, "МВТ" має винятково освітній характер і не містить агітації.

Виставка відбудеться в період з 5 липня по 10 серпня (виняток - дні тиші і парламентських виборів 20 і 21 липня) в Національному музеї історії України (4-й поверх) за адресою вул. Володимирська, 2.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135468
 
 
 Топ коментарі
 
а где билеты на 95 квартал?
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У нас в Одессе на поселке Котовского петино-трухановский Голубов реально миллионы наворованных долларов потратил и тратит сейчас раздовая гораздо большую и разнообразную продукцию! Чего его на фото не выставил Цензор ?
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Зеленский такой молодой и Юзик за ним позади!!!
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роигравший кандидат разрушил построенную к выборам дорогу

Теперь вместо дороги - перепаханное поле.
В округе № 13 (Винницкая область) проигравший выборы кандидат разрушил дорогу, построенную в рамках предвыборной кампании.
Крупный бизнесмен Петр Юрчишин под выборы строил дорогу в селе Рыбчинцы.
После того как стали известны результаты голосования, он приказал работникам с помощью грейдеров уничтожить все, что было построено. Теперь вместо дороги в Рыбчинцы - перепаханное поле, сообщает издание.
Юрчишин является владельцем маслозавода, сети аптек, и крупным арендатором земли. Соответственно, через арендные паи и цены на молоко он имеет большое влияние на селян. После проигрыша он также начал угрожать селянам принимать молоко по более низким ценам.
Скрытый выдвиженец Партии регионов Петр Юрчишин с 15,4% голосов проиграл выборы Николаю Катеринчуку (64,34%).
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а що там дивитись - гречку?
краще покажіть тих, хто підкупав і тих, хто підкупався
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Уточните пожалуйста какого гречководства китайского?
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Гречкопродажности... Неважно чьего производства "гречка"
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Потрібно було назвати на гречкосійства, а музей продажного дибільного злидарства і недалекоглядної примітивності.
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Выставки все бесполезны пока у людей нет денег на покушать.
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У нас в Одессе на поселке Котовского петино-трухановский Голубов реально миллионы наворованных долларов потратил и тратит сейчас раздовая гораздо большую и разнообразную продукцию! Чего его на фото не выставил Цензор ?
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))) а "набор для бабок", с платочками и посмертной такой церковной бумажняной полоской на лоб от рудика, будет?
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Експозиція повинна бути постійно діюча - все тільки починається ! ..))
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Музей гречкосійства": у Києві відбудеться виставка прикладів підкупу виборців за роки незалежності. ФОТО
 
 
 
 
 
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