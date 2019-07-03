 "Музей гречкосійства": у Києві відбудеться виставка прикладів підкупу виборців за роки незалежності. ФОТО

На фото курятина і заморожена піца. Роздає такі набори кандидат у депутати у Вінницькій області.

За словами організаторів, "МВТ" має винятково освітній характер і не містить агітації.

Виставка відбудеться в період з 5 липня по 10 серпня (виняток - дні тиші і парламентських виборів 20 і 21 липня) в Національному музеї історії України (4-й поверх) за адресою вул. Володимирська, 2.