 "Музей гречкосійства": у Києві відбудеться виставка прикладів підкупу виборців за роки незалежності. ФОТО

Виставка матиме назву "Музей виборчого трешу". Вона має нагадати українцям, що поведінка кандидатів, коли вони намагаються "задобрити" населення якимись подарунками, не має прийматися в свідомому суспільстві. На думку організаторів, це призводить до змагання "гаманців", а не досвіду і програм політиків.
В експозиції представлять одні з найбільш вражаючих прикладів такої поведінки кандидатів під час виборів різних років.
У нас в Одессе на поселке Котовского петино-трухановский Голубов реально миллионы наворованных долларов потратил и тратит сейчас раздовая гораздо большую и разнообразную продукцию! Чего его на фото не выставил Цензор ?
Теперь вместо дороги - перепаханное поле.
В округе № 13 (Винницкая область) проигравший выборы кандидат разрушил дорогу, построенную в рамках предвыборной кампании.
Крупный бизнесмен Петр Юрчишин под выборы строил дорогу в селе Рыбчинцы.
После того как стали известны результаты голосования, он приказал работникам с помощью грейдеров уничтожить все, что было построено. Теперь вместо дороги в Рыбчинцы - перепаханное поле, сообщает издание.
Юрчишин является владельцем маслозавода, сети аптек, и крупным арендатором земли. Соответственно, через арендные паи и цены на молоко он имеет большое влияние на селян. После проигрыша он также начал угрожать селянам принимать молоко по более низким ценам.
Скрытый выдвиженец Партии регионов Петр Юрчишин с 15,4% голосов проиграл выборы Николаю Катеринчуку (64,34%).
краще покажіть тих, хто підкупав і тих, хто підкупався