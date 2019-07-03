 З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"З моменту старту виборчої кампанії Генеральною прокуратурою на запит ЦВК було надано вичерпну інформацію про громадян А.КЛЮЄВА та Р.КУЗЬМІНА. У випадку із ексголовою АП Януковича Верховний суд України двічі виніс рішення про реєстрацію ЦВК Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу, що і було вчора зроблено.
Щодо колишнього заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, то ще 20 червня 2019 року на ім’я заступника Голови ЦВК Є. Радченка було направлено лист за підписом заступника генерального прокурора, в якому було вказано про розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього заступника та першого заступника генерального прокурора України, заступника Секретаря РНБОУ Р.Р. Кузьміна у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. У листі також вказано, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місце перебування Р.Кузьміна на території України не виявилося можливим. Натомість постановами заступника Генпрокурора підозрюваного оголошено в розшук, проведення якого доручено Національній поліції та СБУ. Також, за даними правоохоронних органів, Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності міг переховуватися від органів досудового розслідування не тільки на тимчасово окупованій території АР Крим, а й на території Російської Федерації. Проте цей "кандидат" тихо зареєстрований кандидатом за списком однієї з партій і лишися поза увагою як ЗМІ, так і активістів", - розповіла вона.
"Нагадаю, що норму закону про обов’язковість проживання протягом останніх п’яти років на території України порушив іще один кандидат - М.Саакашвілі. Більше того, громадянство України ним було набуте 26.05.2015, і втратив громадянство він був 26.07.2017 р. А проживання за межами України у період з 12.02.2018 по 29.05.2019 р. Проте, попри очевидні факти, він також був зареєстрований кандидатом народні депутати України за партійним списком", - додала Сарган.
"Щодо зареєстрованого кандидата А.Шарія, то судом було встановлено, що Шарій отримав у Республіці Литва статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди", - зазначила вона.
23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.
Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.
Экс-регионал и антимайдановец Клименко возглавил Переяслав-Хмельницкую РГА
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Тобто ти збрехав, бо призначала ВР. До того ж далі було рішення Верховного суду, куди Зе вже призначав суддів. Тобто ти збрехав двічи. Прощавай, брехло.
Измена!
Нет никаких "порошенковских судов" или "порошенковских цик",
есть только лживые жадные уроды готовые лечь под любую власть, лишь бы остаться на теплых денежных должностях.
Сейчас они дружно легли под Богдана/Разумкова/Портнова и прочую кодлу Зе-банды-рыгионалов.
"никаких реформ нет", "реформы не работают"?!
Сколько судей прошли обучение-конкурсы в системе Кравчука-Кучмы за последние 20 лет?
ш
Следовательно, в указе №332/2019 постановляется:
1. Назначить в местных общих судах на должности:
судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Васильевну
судьи Сколевского районного суда Львовской области БРОНУ Андрея Любомировича
судьи Червонозаводского районного суда города Харькова ТЕСЛИКОВУ Ирину Ивановну
Кроме того, в указе №331/2019 о назначении судей постановляется:
1. Назначить в местных административных судах на должности:
судьи Днепропетровского окружного административного суда ТУРОВУ Елену Михайловну
судьи Донецкого окружного суда административной ГОЛОШИВЦЯ Ивана Александровича
судей Львовского окружного административного суда:
БРАТИЧАК Ульяну Владимировну
КРАВЦИВА Олега Романовича
судей Харьковского окружного административно суда:
НИКОЛАЕВУ Ольгу Викторовну
Чтобы вы понимали: все суды сейчас контролируются Портновым и Коломойским. Это - команда Зеленского. За всю ху*ню, происходящую в стране, ответственность несет Зеленский.
Это его работа.
Виноват Зеленский.
Слишком рано дал команду фас на Зеленского. Вот если бы у того были хоть какие то рычаги, вот тогда еще можно его тыкать в эту кучу. А так, как ни крути, это все деяния самого Порошенко!
Да и с партией Голос тоже не то вышло. Он то думал, что Вакарчук будет отбирать голоса Зеленского. А тот отобрал голоса у ЕС.
Ахтунг и паника по всем направлениям у барыжных. Все пропало, шеф!