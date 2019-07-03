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 Політика України
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Все про:вибори (4096) ГПУ (3050) Клюєв Андрій (67) Кузьмін (33) Сарган (328) Шарій Анатолій (9)

 З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган. ДОКУМЕНТ

У ГПУ прокоментували реєстрацію кандидатами в народні депутати Міхеіла Саакашвілі, Анатолія Шарія, Андрія Клюєва та Рената Кузьміна.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту старту виборчої кампанії Генеральною прокуратурою на запит ЦВК було надано вичерпну інформацію про громадян А.КЛЮЄВА та Р.КУЗЬМІНА. У випадку із ексголовою АП Януковича Верховний суд України двічі виніс рішення про реєстрацію ЦВК Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу, що і було вчора зроблено.

Щодо колишнього заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, то ще 20 червня 2019 року на ім’я заступника Голови ЦВК Є. Радченка було направлено лист за підписом заступника генерального прокурора, в якому було вказано про розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього заступника та першого заступника генерального прокурора України, заступника Секретаря РНБОУ Р.Р. Кузьміна у вчиненні особливо тяжких злочинів, у тому числі в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за скоєння яких законом передбачено покарання у виді позбавленні волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. У листі також вказано, що проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місце перебування Р.Кузьміна на території України не виявилося можливим. Натомість постановами заступника Генпрокурора підозрюваного оголошено в розшук, проведення якого доручено Національній поліції та СБУ. Також, за даними правоохоронних органів, Кузьмін з метою уникнення кримінальної відповідальності міг переховуватися від органів досудового розслідування не тільки на тимчасово окупованій території АР Крим, а й на території Російської Федерації. Проте цей "кандидат" тихо зареєстрований кандидатом за списком однієї з партій і лишися поза увагою як ЗМІ, так і активістів", - розповіла вона.

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"Нагадаю, що норму закону про обов’язковість проживання протягом останніх п’яти років на території України порушив іще один кандидат - М.Саакашвілі. Більше того, громадянство України ним було набуте 26.05.2015, і втратив громадянство він був 26.07.2017 р. А проживання за межами України у період з 12.02.2018 по 29.05.2019 р. Проте, попри очевидні факти, він також був зареєстрований кандидатом народні депутати України за партійним списком", - додала Сарган.

"Щодо зареєстрованого кандидата А.Шарія, то судом було встановлено, що Шарій отримав у Республіці Литва статус політичного біженця. З 27 лютого 2014 року за повідомленням Робочого апарату Укрбюро Інтерполу міжнародний розшук Шарія було припинено у зв'язку зі встановленням місця перебування розшукуваного на території Королівства Нідерланди", - зазначила вона.

Також читайте: "Слуга народу" третій тиждень мовчить із приводу наявності в її списку громадянина РФ Соколова, - журналіст Іванов

З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 01
З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 02
З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 03
З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 04
З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 05
З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 06
З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган 07

23 червня 2019 року ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у народні депутати в одномандатному окрузі №46 (Донецька область), висунутому "Ліберальною партією України". 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний адмінсуд при Верховному суді скасував рішення ЦВК про відмову в реєстрації Клюєва кандидатом у народні депутати. 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала ексглаву Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія на виконання судового рішення зареєструвала проросійського відеоблогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135417
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕ-ТЫПИЛЫ!
Нет никаких "порошенковских судов" или "порошенковских цик",
есть только лживые жадные уроды готовые лечь под любую власть, лишь бы остаться на теплых денежных должностях.
Сейчас они дружно легли под Богдана/Разумкова/Портнова и прочую кодлу Зе-банды-рыгионалов.
С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 4213
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дебил ЦВК на 100% назначена Порошенкой
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Все ригівське лайно пливе в Україну. Вважаєте це випадковим, зебіли?
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Все ригівське лайно пливе в Україну. Вважаєте це випадковим, зебіли?
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Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України.
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Тобто ти збрехав, бо призначала ВР. До того ж далі було рішення Верховного суду, куди Зе вже призначав суддів. Тобто ти збрехав двічи. Прощавай, брехло.
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лайно не тільки ригівське в ЦВК рвануло С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 9173 С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 9126
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Нормальні люди вважають це наслідком п'яти років потужних реформ й безальтернативних перемог!
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Ціную вашу перекручену думку, врахувавши призначення судів новим зепрезидентом🤔 та відсутність цих регіоналів при Порошенку.
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Господи, Зе договорился с рыгами, вот они и поперли во власть.

Измена!
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Порошенко через купленную ЦВК продвигает сепаров что бы отомстить Зеленскому и Украине
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- Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?(с)
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ЗЕ-ТЫПИЛЫ!
Нет никаких "порошенковских судов" или "порошенковских цик",
есть только лживые жадные уроды готовые лечь под любую власть, лишь бы остаться на теплых денежных должностях.
Сейчас они дружно легли под Богдана/Разумкова/Портнова и прочую кодлу Зе-банды-рыгионалов.

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А как же потужна соевая судова рыформа? С начала избирательной кампании ГПУ на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине, - Сарган - Цензор.НЕТ 6703
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А как же твои визги последние пять лет:
"никаких реформ нет", "реформы не работают"?!
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Запитай його скільки суддів призначив Зе, бо ві цього не знає.
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Сколько судей назначил Янукович-Портнов и они до сих пор работают?
Сколько судей прошли обучение-конкурсы в системе Кравчука-Кучмы за последние 20 лет?
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Блин, ну сколько раз можно повторять, судьи только первый раз назначаются на срок 5 лет, дальше они становятся судьями пожизненно. Ну почитайте, наконец, Конституцию. И нет, нельзя уволить судью. Вот совсем никак нельзя. Только убить разве что. Но за это 15 лет с конфискацией, максимум, что дают.
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А как на самом деле? Есть? Нет? Есть, но не работают?
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До того ж раніше вони боялися приїжджати в Україну.
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Бумаги много, а результата ноль. Мог скрываться, мы не установили место проживания и многое другое, фактов ноль, одни домыслы. И это 5 лет их работы. Так ШО вы хотите? ПОРОХОБОТИКИ, заткнитесь. Есть на кого спирать, на НОВОИЗБРАННЫХ, которые еще не вошли в колею, это НОУ ХАУ от Порошенка. ЕЩЕ НЕ сДЕЛАЛ, А УЖЕ ВИНОВАТ. ЦИК - Порошенка, ГПУ - Порошенка, СУДЫ - Порошенка, ВРУ - Порошенка. Как то так. Министр Обороны и тот - Порошенка.
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Сходите уже к офтальмологу. Вам столько нассали в уши, что и глаза забрызгало.
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Шо, нечем крыть, так сходи к пи......... ру, пусть тебе всунет, может мозги на место встанут.

ш
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Ну все же ясно. ЦВК им отказала, те через КС добились повторного рассмотрения, так как времени на рассмотрение не оставалось то ЦВК их зарегистрировала. Вот если их не вычеркнут из списков в ближайшее время, то будет большой вопрос...
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Хасан,ось тобі список суддів призначених Зеленським,всі інші,то порошенківські,а ти як завжди брешеш

Следовательно, в указе №332/2019 постановляется:

1. Назначить в местных общих судах на должности:

судьи Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Васильевну
судьи Сколевского районного суда Львовской области БРОНУ Андрея Любомировича
судьи Червонозаводского районного суда города Харькова ТЕСЛИКОВУ Ирину Ивановну
Кроме того, в указе №331/2019 о назначении судей постановляется:

1. Назначить в местных административных судах на должности:

судьи Днепропетровского окружного административного суда ТУРОВУ Елену Михайловну
судьи Донецкого окружного суда административной ГОЛОШИВЦЯ Ивана Александровича
судей Львовского окружного административного суда:

БРАТИЧАК Ульяну Владимировну
КРАВЦИВА Олега Романовича
судей Харьковского окружного административно суда:

НИКОЛАЕВУ Ольгу Викторовну
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Прозрели ли зебилы покажет 21 июля. Хотелось бы верить в лучшее, но не приходится...
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Хана вам, надо было думать 5 лет, ДА, теперь надейтесь на зебилов, вы их ПРИВЕЛИ.
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Ты уже жирным выделяешь. Бригадир вставил пистон за то что твой срач незаметен?
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Mikhail Golub‏ @golub 16 ч.16 часов назад
Чтобы вы понимали: все суды сейчас контролируются Портновым и Коломойским. Это - команда Зеленского. За всю ху*ню, происходящую в стране, ответственность несет Зеленский.
Это его работа.
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в українському політикумі часів незалежності, особливо в останні 10-15 років, навіть і близько не формувалась політична еліта, є виключно продажна, антинародна і антидержавницька гівноеліта. гівноеліта покидьків, пройдисвітів, українофобів і продажних холуїв. І саме страшне, з приходом до влади Зеленського нічого мінятись, по великому рахунку, не збирається. більше того, той факт, що у наступну ВР за старим жопоруким виборчим законодавством, балотуються на 3\4 саме таке шобло з вищеозвученими характеристиками, до того ж, до нових покидьків добавляються старі і засвічені, свідчить лише про одне - такого ганебного, антидержавного і антиукраїнського парламенту в Україні ще не існувало. Воно звісно, наперед загадувати справа вельми невдячна, та все ж, коли станеться так, що нова влада буде змушена загравати з усім цим шоблом, це може призвести до дуже тяжких наслідків для країни, а саме: розкол країни на шматки, що в свою чергу призведе до втрати незалежності, як економічної, політичної так і територіальної з усіма витікаючими. А далі що, здраствуй путін новий год!?! То ж коли Зеленський закриває на все те очі, навіть ніяк не коментує весь цей бардак з реєстрацією, так званих депутатів, то це свідчить лише про наступне, з одного боку, Зеленський не здатен не то щоб утримати булаву а навіть тримати, з іншого боку, у нього все йде по плану, правда тільки не по його плану, бо свого у нього просто нема.
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Доречі, нагадаю шо при старій владі, всі хто кричав про реванши риг і бариг, регулярно їхали або у мішку в Амстердам, або на зону, або у землю.
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ЦВК под Порошенко. ГПУ под Порошенко. Верховный суд под Порошенко.
Виноват Зеленский. З початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган - Цензор.НЕТ 3874
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Мда. Порошенко сам себя переиграл. В этой компании выигрывает тот, кто вообще молчит и ничего не делает!
Слишком рано дал команду фас на Зеленского. Вот если бы у того были хоть какие то рычаги, вот тогда еще можно его тыкать в эту кучу. А так, как ни крути, это все деяния самого Порошенко!
Да и с партией Голос тоже не то вышло. Он то думал, что Вакарчук будет отбирать голоса Зеленского. А тот отобрал голоса у ЕС.
Ахтунг и паника по всем направлениям у барыжных. Все пропало, шеф!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗ початку виборчої кампанії ГПУ на запит ЦВК надала вичерпну інформацію про Клюєва і Кузьміна, - Сарган. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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