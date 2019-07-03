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 У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Встановлено, що в параді 3 липня 2019 року в Мінську як піший розрахунок братиме участь підрозділ зі складу 275-го самохідно-артилерійського полку (275-й САП) 4-ї танкової Кантемирівської дивізії ЗС РФ. Згідно з багатьма свідченнями, військові цього підрозділу безпосередньо брали участь у військовій агресії проти України і причетні до скоєння військових злочинів.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет InformNapalm.

Военнослужащие этого подразделения из г. Наро-Фоминск Московской области прибыли в Беларусь еще 20 июня 2019 г.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 01

27 июня на информационном портале Министерства обороны Беларуси был опубликован материал о ходе подготовки к параду войск Минского гарнизона, приуроченного ко Дню Республики 3 июля. Корреспондент военного информационного агентства "Воин" (бел. — "Ваяр") взял интервью у нескольких российских военнослужащих, проходивших очередную тренировку пеших парадных расчетов на территории Минской военной комендатуры. Об одном из них удалось собрать максимальный объем информации, на основании которой четко определено подразделение, в котором он служит.

Ефрейтор контрактной службы Александр Колыванов. Родился 19.10.1998 г., родом из г. Междуреченск Кемеровскойобласти, РФ. Призван на военную службу 30.11.2016 г.Срочную службу проходил в 4-й Кантемировской дивизии.После окончания срочной службы подписал контракт, служит в275-м САП старшим радиотелефонистом.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 02

Аккаунт соцсети "VK" (архив аккаунта, контактов, фотоальбома).

Примечательно, что Колыванов выполняет требования своего командования и не выкладывает в открытом доступе никаких фотосвидетельств относительно службы. Однако это не касается его матери, Ирины Колывановой, которая имеет в аккаунте соцсети "OK" достаточно информативный фотоальбом с фотографиями своего сына. В феврале 2019 года она выложилаего "селфи". На фото Колыванов зафиксирован с шевроном с надписью "Тарнопольский".

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 03

Этот шеврон свидетельствует, что военнослужащий Александр Колыванов служит в 275-мсамоходно-артиллерийском Тарнопольском красназнамённом орденов Суворова и Кутузоваполку (в/ч 73941, пункт постоянной дислокации — г. Наро-Фоминск Московской обл.).

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 04
Шеврон 275-го САП

Согласно организационно-штатной структуре ВС РФ, этот полк входит в состав 4-й гвардейскойтанковой Кантемировской дивизии 1-й танковой армии ВС РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Солдаты 758 ЦМТО ЧФ РФ участвовали в оккупации Крыма, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Еще в 2014-2015 гг. волонтеры сообщества InformNapalm выявили и провели идентификацию основных российских подразделений группировки сил вторжения в составе батальонно- и ротно-тактических групп (БТГр / РТГр), которые были сконцентрированы вдоль границы с Украиной в Ростовской области РФ. Некоторые из этих подразделений были непосредственно зафиксированы на территории Донбасса. 275-й САП является одним из артиллерийских подразделений Западного военного округа ВС РФ, входивших в состав российской группировки сил вторжения (1, 2).

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 05

Согласно данным Центра "Миротворец", подразделение 275-го САП во время боевых действий на Донбассе понесло потери. Так, 29 августа 2014 года в результате подрыва самоходной артиллерийской установки на территории Украины был уничтожен лейтенант 275-го САП Клейн Владимир Вольдемарович, 04.01.1991 г.р., родом из г. Екатеринбург.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 06

В базе данных Центра "Миротворец" он фигурирует как российский военный преступник.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 07

Примечательно, что имя Владимира Клейна внесено в специальную книгу памяти всех погибших за террористическое формирование "Л/ДНР".

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 08

Примечательно, что согласно данным Центра "Миротворец", 29 августа 2014 года были уничтожены не менее 7 российских кадровых военных из группировки сил вторжения.Именно в этот день украинские военные начали организованный выход из котла окружения российскими войсками вокруг Иловайска. Российская армия, помимо убитых и раненых, понесла потери в виде захваченных в плен военнослужащих, а также уничтоженной и захваченной военной техники.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 09
Военные регулярной армии РФ, захваченные в плен накануне выхода из Иловайска

Однако одной из самых черных страниц военных преступлений, совершенных военнослужащими 275-го самоходно-артиллерийского полка, является обстрел Мариуполя 24 января 2015 года. В этот день российские подразделения совершили обстрел мариупольского микрорайона "Восточный" из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В результате этого, по сути, террористического акта погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены, среди погибших и раненых — дети и подростки. Были повреждены жилые здания, в зону поражения попали также школа, рынок и магазины.

7 мая 2018 года глава СБУ Василий Грицак во время брифинга представил материалы расследования о всей цепочке организации, координации и выполнения кадровыми военнослужащими ВС РФ преступления против мирного населения Украины. Грицак заявил следующее: "Во время досудебного расследования нашими следователями установлено и подтверждено, что этот террористический акт совершен кадровыми российскими военными с использованием двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ".

По данным СБУ, координировал действия российских реактивных дивизионов подполковник ВСРФ Власов Максим Владимирович, позывной "Югра", 15.02.1980 г.р. Исследователи сообществаBellingcat установили, что в момент совершения военного преступления Власов был командиром артиллерийского подразделения 275-го самоходно—артиллерийского полка.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 10

По данным радиоперехвата разговоров, именно Власов отдавал приказы артиллеристам на огневых позициях совершать обстрел. Примечательно, что даже после получения им информации о том, что снаряды "Града" попали не по позициям украинских военнослужащих, а по жилому району Мариуполя, он не прекратил обстрел, а только приказал пристальнее осуществлять наведение.

Кроме 275-го САП, Мариуполь также обстреливало еще одно соединение 4-й Кантемировской дивизии — 2-я Таманская мотострелковая дивизия. По словам главы СБУ Василия Грицака, благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать переход российскими подразделениями российско-украинской границы и дорогу на позиции террористов, из которых совершался обстрел Мариуполя.

В центре белорусской столицы в параде 3 июля будут шагать военные российского подразделения, которое не только участвовало в военной агрессии против Украины, но и совершило террористический акт. Следует особенно отметить, что это личная воля и желание высшего военно-политического руководства государства, которое определенным образом превратило Беларусь на сателлит-протекторат Российской Федерации.

У параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm 11
Тренировка парадного расчета 275-го САП на площади Минской военной комендатуры / mil.by

Маршировка в центре Минска военных подразделений государства-агрессора, демонстрация его наступательного ракетного вооружения, использование воздушного пространства Беларуси стратегическими самолетами — ядерными ракетоносителями категорически не соответствует политике добрососедства белорусского народа, которому критически важно сохранить хорошие и мирные отношения со всеми своими соседями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135408
 
 
 Топ коментарі
 
В 2010 году в Севастополе прошел всероссийский парад победы в котором принимали участие российские военные обстреливавшие Тбилисси.
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Приглашал режим Лукашенко, но хомячье обвиняет именно беларуский народ, идя на поводу провокаций путена - разделяй и властвуй.
Забыли, что у сами 20 лет независимости ВМФ РФ пригревали.
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весь таежный союз, все совковые "демократии" в сборе. все, ну кроме пожалуй китайцев, единогласно поддержат федерализацию беларуси в случае шухера.
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Теперь ясно почему зекрыса вдруг лукашенко в Житомир позвал)
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При этом у бульбонов закупаем всякого говнища вплоть до пива в пять раз больше, чем продаем. Они еще, белочухонцы, за больного мальчика-патриота Гриба не ответили...
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Таки Да! Писали же немцы в концлагерях - Каждому свое??
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Говорят, что в Беларуси белорусский язык находится на грани выживания и вообще Беларусь скоро может стать федеральным округом россии
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При Зе командувачі такими темпами ці вояки скоро по Хрещатику марширувати будуть.
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ну, правильно. Поэтому зеленая сопля и пригласила лукашенку в Украину. Шо непонятно-то?
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ параді в Мінську бере участь підрозділ РФ, військові якого обстрілювали Маріуполь, - InformNapalm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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