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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:картина (46) військовослужбовці (2437) Широкине (279)

 Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці евакуювали з селища Широкине колекцію творів мистецтва місцевого художника-графіка Віктора Павлюка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook маріупольської арт-платформи "ТЮ!", Де зараз і зберігаються ці картини.

"Боєць чеченського батальйону імені Шейха Мансура з минулого року збирав та ховав від вибухів художні роботи, щоб евакуювати твори із зони бойових дій. Раніше ця колекція вважалася втраченою", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в артплатформі, боєць з позивним Пікассо, який до війни був художником, розпізнав у розкиданих об'єктах художню цінність і ініціював порятунок колекції. Це єдиний відомий випадок евакуації творів мистецтва із зони бойових дій на Донбасі за п'ять років.

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Платформа "ТЮ!" залучає експертів і мистецтвознавців до ідентифікації робіт, а також звернулася до сім'ї Павлюка.

Віктор Іларіонович Павлюк - маріупольський художник, відомий своєю графікою, ліногравюрами, живописом, член спілки художників, головний художник Маріуполя з 1970 року.

Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою 01
Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою 02
Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою 03
Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою 04
Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135403
 
   
 Топ коментарі
 
мы прослушали вывод известнейшего во всём Мире искусствоведа, по совместительству соседа по палате международного эксперта по вооружению Igor L.
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Это уже не так важно. Учитывая историю что они побывали в зоне боевых действий и спасены их ценность возросла. Как минимум они стоят дороже обычных картин и могут быть проданы на аукционе, еще вариант что эти работу теперь могут по выставкам и галереям поездить.
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зеленский знает уже куда их пристроить? не ужели в музей на банковой? Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной - Цензор.НЕТ 1337
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Слушай, ну пля тошнит уже на всех ветках читать как ноешь по поводу Зеленского, не пошел бы ты попить кофе на своей свиноферме там?!
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у нас через 5 минут обед. Пол часика меня не будет, так что можешь расслабиться!!!
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Это не картины. Максимум этюды. Причем не законченные. Студент какой-то тренировался. Ценность сомнительная. Искусство современного художества ушло от реализма.Фотоаппарат это делает проще и лучше.
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мы прослушали вывод известнейшего во всём Мире искусствоведа, по совместительству соседа по палате международного эксперта по вооружению Igor L.
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Любой художник это подтвердит )) Бестолочь.
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Именно по этой причине образовался - Импрессионизм ))
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"мы прослушали вывод известнейшего во всём Мире искусствоведа, по совместительству соседа по палате международного эксперта по вооружению Igor L."

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"Именно по этой причине образовался - Импрессионизм ))"

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Замечательно!)))) Просто супер!) Теперь будем знать, как образовался импрессионизм Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою - Цензор.НЕТ 1863 А Igor L хоть в курсе дела о своем вкладе в мировое искусство?)
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Н-да... Вангоги с мунками в гробу перевернулись от этой жести.
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Ты назвал художников,которые писали именно в противоположной данному , манере ))
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Я не про манеру, а про фотоаппарат. А если про манеру, то может лет через *десят эти художества назовут каким-ньть "голубым периодом" творчества этого самого местного художника, а стоить все это будет покруче раннего Пикассо.
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Что будет потом - неизвестно. Я говорю о сейчас и реальной цене. За которую могут выложить деньги,щас ))
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Н-да... С такими критиками Пикассо пришлось бы переобуться сантехником...
Вон, Малевич вообще циркулем и линейкой обходился, и ничё, эстеты хавают. Так что вопрос денег - это исключительно вопрос денег: дорого ценится то, за что дорого заплачено.
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Этюды, картины... Какая разница? Ценность, понятие не абсолютное, а относительное. Классический пример - Энди Уорхол.
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Лугандонец еще и большой эксперт в живописи? Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою - Цензор.НЕТ 6759
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Это уже не так важно. Учитывая историю что они побывали в зоне боевых действий и спасены их ценность возросла. Как минимум они стоят дороже обычных картин и могут быть проданы на аукционе, еще вариант что эти работу теперь могут по выставкам и галереям поездить.
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По большому счету, не так уж и важна ценность картин современного художника. А вот сам Поступок во время войны... Вот что наиболее ценно /на мой взгляд/
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Здесь я не о Вас. Это просто мой личный взгляд на описанное в статье событие. А писать о том, что это - произведения искусства, имеющие историческое значение.../о статье/. Мне кажется, что это - лишнее. Моральный аспект в данном случае на много важнее.
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"главный художник Мариуполя с 1970 года"

главный художник Жовтневого района города Мариуполя
стыдно не знать такого!!!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВійськові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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