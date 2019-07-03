 Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалася втраченою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook маріупольської арт-платформи "ТЮ!", Де зараз і зберігаються ці картини.
"Боєць чеченського батальйону імені Шейха Мансура з минулого року збирав та ховав від вибухів художні роботи, щоб евакуювати твори із зони бойових дій. Раніше ця колекція вважалася втраченою", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в артплатформі, боєць з позивним Пікассо, який до війни був художником, розпізнав у розкиданих об'єктах художню цінність і ініціював порятунок колекції. Це єдиний відомий випадок евакуації творів мистецтва із зони бойових дій на Донбасі за п'ять років.
Платформа "ТЮ!" залучає експертів і мистецтвознавців до ідентифікації робіт, а також звернулася до сім'ї Павлюка.
Віктор Іларіонович Павлюк - маріупольський художник, відомий своєю графікою, ліногравюрами, живописом, член спілки художників, головний художник Маріуполя з 1970 року.
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"Именно по этой причине образовался - Импрессионизм ))"
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Замечательно!)))) Просто супер!) Теперь будем знать, как образовался импрессионизм А Igor L хоть в курсе дела о своем вкладе в мировое искусство?)
Вон, Малевич вообще циркулем и линейкой обходился, и ничё, эстеты хавают. Так что вопрос денег - это исключительно вопрос денег: дорого ценится то, за что дорого заплачено.
главный художник Жовтневого района города Мариуполя
стыдно не знать такого!!!