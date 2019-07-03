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Все про:Зеленський (1907) МВФ (542) приватизація (129) Мюллер Сірил (1)

 Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із віцепрезидентом Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сирілом Мюллером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові долучитися до нової програми після формування нового уряду", – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський 01

Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які чинили тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.

"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році", – констатував Глава держави.

Читайте також: Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановане проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський 02

"І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив Президент.

За словами Зеленського, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.

Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський 03

Фото: пресслужба президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135386
 
   
 Топ коментарі
 
идите в жопу со своим МВФ (с) ГолоЗЕбородько:
Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4187

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- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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идите в жопу со своим МВФ (с) ГолоЗЕбородько:
Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования правительства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4187

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А причем здесь Голобородько? Это прахоботы на него по поводу и без повода надрачивают.
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Как это причем,мои соседи до сих пор уверены,что голосовали за Голобородько.
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Против Порошенко тоже сыграло роль.
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Можетту тебя какие то продвинутые соседи. Везде в общественном транспорте люди только об Голобородьке говорят и ждут обещанные 4000 евро и снижения тарифов. И Зе на рекламе для них просто ошибка.
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А мои соседи не ждут зарплаты в 4000 евро. Им нужна элементарная справедливость и реальные посадки воров и корупционеров.
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Заводи-рабочім,власть-совєтам,а буржуїв-під ніж ? Що таке справедливість ? Бо для Ігарявалєрьєвіча це- отримати трохи більше бабулєсів і влади,ніж він мав до Порошенка.
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Там був кращий лозунг :"Ат каждава па спасобностям, каждаму па труду".
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Понятно, ты и твои соседи хотят что бы не было богатых. А нормальные люди хотят что бы не было бедных.
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ВОТ МНЕ НРАВИТСЯ всякая шобла раздает ОБЕЩАНИЯ РАСПИСКИ ДОЛГОВЫЕ За нас С вами Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7338 а мы что поручали Зедебилу давать за нас поручительства?? Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6897 нет так какого хрена он падлюки за нас расписываются.... Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 982 интересно--а каков гешефт пообещал клоуну МВФ чтобы оно не сподобылося Дефолт объявить и по сути послать на УЙ МВФ???!! а ведь я вполне даже согласен с дефолтом по внутренним и внешним займам ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ забыть про все долги..... все что должны звыняте Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5248 клянусь мамой забыли снять с текущего счета Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9974 сказали завтра -так завтра.... пишите письма.... Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9837
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ПРИЧЕМ В КУБЕ..И ДА.... ТВОЙ МОЙША ЗЕЛЕНСКИЙ... а сам ты поция болотно зеленая пойди посмоктай у Зедебила... Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1019
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Ви і по життю так робите? Набираете борги, а потім забуваете їх віддавати?
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А вы таки поц причем патриотический даун.. я лично ДОЛГОВ не
беру всю жизнь ни от кого лучше голодать недоедать отказаться от многих вещей
чем быть должным всяким ублюдкам мазям и подонкам типа вас… хххххыдовського племени..
вас надо вешать по всей Украине «благодетелей наших» как и МВФ высшая степень кидаловской хххххыдовской
мульки… а КСТАТИ УКРАИНЕ ЗАДОЛЖАЛО США И КАНАДА ЗА ПРАВО ПРОСТО СУЩЕСТВОВАТЬ И
НЕ СГОРЕТЬ ЗА 10 МИНУТВ ЯДЕРНОМ ОГНЕ ЗА ТО ЧТО МЫ УНИЧТОЖИЛИ ЯО ДАЛИ СОГЛАСИЕ А ВЗАМН НС
РАЗВЕЛИ КАК ЛОХОВ ПО МОИМ ПРИКИДКАМ НАМ ОСТАЛИСЬ ДОЛЖНЫ 200 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
ТАКОВА СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 50% ТОГО ЧТО МЫ КА ПРИДУРКИ УНИЧТОЖИЛИ ЯО а
взамен туалетный папирец хххххыдва нам всунула…
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А, так то порохоботы по 1+1 в день тишины эту брехню про Голомойского крутили?
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Все просто. Без МВФ ЗЕпрезиденство кончится уже осенью.
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А МВФ не збирається давати гроші тим, хто прямує до тоталітарного устрою.
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О, Хасан з бані вийшов)) чи "Ан Мур"?))) Скільки ще профілів тут?)))
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Не совсем так. На название им насрать. Главное, шоб это не было "выкинула в пропасть". А с учащейся на ходу ******** это более, чем вероятно.
Поэтому программа, если и будет, то очень жесткая и поэтапная.
Справились с предыдущим этапом - получите. Отмазались (не важно насколько правдоподобно) - сосите лапу.

Никто и никогда не станет давать деньги тому, кто "ничего не должен" и неизвестно за что отвечает.
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Багагато чого правильно говорите, але тоталітарним країнам гроші не дадуть.
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Пылесос, проспись , это ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фильм )))) с какого перепою ты его к реальности прилепил ??? твоя вера ложна, не смотри телевизор
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А типо Зеля лучше на посту сейчас чем в фильме?(20 секунд по ссылке посмотрел)
Там Зеля хоть, вроде бы без бамашки базарит.... Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3343
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я не смотрел и не собираюсь этот фильм, не люблю этот жанр, а фильм к жизни клеить нужно быть клиентом профильной больницы, или сказочным ботом
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а за какие же такие реальные достоинства выбрали Зелемойского главнокомандующим и международным политиком ?

Он до этого как-то себя проявил на этом направлении ?
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- Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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"и сообщил о подготовке большой приватизации."
Источник: https://censor.net.ua/p3135386

ЗЕбобики, а как НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ?
Зебобики, по-моему, вас просто поимели.
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самая большая проблема в австралии уровень квалификации научных кадров на предприятиях что связано с образованием-в два раза меньше школьников получают среднее образование чем в других странах. проще говоря огромное количество дебилов не способных даже окончить простую школу. похоже таки правда.
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Свои проблемы уже решили, Австралией начали заниматься?
ЗЕбобик, скажи, не таись, сколько тугриков лично в Вашем кармане?
Чтобы проблемы Австралии то решать.
Ой, не могу.
Суслик, ни дня не работавший ни в стартапах, как я, ни в крупнейшей инженерной корпорации мира, как я, ни в университете, как я, будет мне рассказывать, как в Австралии, которую он видел только с Сенкевичем в "Клубе путешественников", обстоят дела с научными кадрами.
Зебобики - они такие ЗЕбобики.
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"...
А сейчас цветная стереофония пошла. Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он - по ихнюю сторону экрана, мы - по нашу. То есть он жует - стереофония, звук, цвет, хруст, писк... Единственное, вкуса нет, хотя слюна уже пошла...
(Михаил Жванецкий Клуб кинопутешествий)"
http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/klub_kinoputeshestvii/
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а Зе нам шо коммунизм обещал ??? пруфы есть ??? или порохобот нам сказку придумал, сам же по ней и обвинил)
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Как с понижением тарифов?
И где, черт возьми, обещанные 4 тысячи баксов зарплат учителям??? Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9881
Это и есть "коммунизм", 4 тысячи баксов зарплаты то.
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Лукавят. Это не Украина "присоединится", а это МВФ заявил, что работать с Украиной будет работать только после того как в Украине будет правительство и будет понятен вектор политики.
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Скоро без бумажки научится правильно говорить.
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пока поросенковцы саботируют и гадят со всех углов, ничего у Зеленского не получится..
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Ти правий. Здати Україну ***** у нього точно не вийде.
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Вон оно чё! Оказывается мародёрили, чтоб ***** не досталось!
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ты ничего не понимаешь !!! ротердам ++ наилучшая защита от куйла !!! а воровство в оборонке просто суперщит от рузни !!! ты просто зебил !
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роттердам+ поддержали все европейские эксперты,

а возмущены роттердамом Беня и кацапы.
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Кстати, зебильное... Оттого что ты нарекло негодяев, всю дорогу западливших тому же Порошенко "поросенковцами" ничего не изменило, тем более мозгов тебе не добавило, и уж тем более прописало тебя в безмозглые. "ничего у Зеленского не получится"- это означает не можешь- нах с пляжа. Пока всякая шваль будет верещать ничего не делая, дотель "ничего у Зеленского не получится"... Так что хватай лопату и бегом строить страну, помогать своему Зеленскому.
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кто тебе сказал что не получиться ??? ща в раду 50+ от Зе зайдет и наконец начнутся реформы) а не воровство рошеновское
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Мне сказал? Ггг!!! Кто, куда, в куда пойдет мне побоку. Но пока зебилы будут визжать на президентские проебы "Порошенко" который не президент и отмазывать этим Зеленского, который през и в ответе за преза- оттак и будут просто визжать...
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
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Аж на слезу пробил)))Порохня такая синтементальная стала.Все из за того что "наилучшего"неблагодарные Украинцы поперли)))
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А Голобородько казав шо МВФ і нафіг не впав. Шош такоє?
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Ну шо, синку, допомогли тобі твої ляхи?
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Ну що, Петро, допомогли тобі твоі мінстецьки?
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тарас бульба не идёт на выборы с одноименной партией
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А когда на выборы идет ПЕС от строителя будок, надо понимать, шо это такой шакаладный креатив?
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Будки хоть пользу приносят, а какую пользу принесёт ОПГ (Офис Президента Голобородько) Коломойского?
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Где то тихонько заплакал продавец труселей)))
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Еййей!!
какое МВФ?
на выборах было обещано что никаких долгов больше брать не будем...
и тут соврал???
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Карлик зелевате обещал не брать кредитов, что происходит?
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То у Пети были неправильные, а Воха возьмет правильные...
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Прикинь, ты оказался прав, хотя и с соевой вавкой в голове. Неужели статью осилил, прежде чем комменты начал строчить?
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Если у тебя хотя бы соя в голове, которая по плотности на порядки плотнее ваты, то - назови отличие условий, при которых Зелемойский возьмёт кредит, от условий, при которых Порошенко брал кредит? :D
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При построении сильного государства хорошим для народа невозможно быть по определению.Печально , что результаты выборов определяет самая маргинальная часть населения., активная в основном занята обустройством своей жизни и близких.
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по результатам выборов получается что петя был х...м президентом который был исключительно занят обустройством своей жизни и близких.
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И кто из тех, кто обеспечил этот результат, назовёт - Что и сколько Порошенко наворовал и намарадёрил?
Если скажут - "Все говорят", то это не избиратели, а обычный лохторат...
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Ти диви! Ще й кокетничає " після формування нового уряду"! Казати треба правду, особливо про себе. "Баришня лєглі і просют" ( "За двома зайцями.")
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Треба переписати кабальний для України договір з МВФ, який підписала Яресько.
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Обладатели золотых зубов могут расслабится, Воха почти добазарился...
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Зелень- верный продолжатель дела Порохобыдла?
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Соя у стрибку перевзулась:

Совет директоров Международного валютного фонда принял решение выделить Украине очередной транш на сумму 1 млрд долларов. Об этом в своем Twitter сообщил Петр Порошенко.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала президента Украины Петра Порошенко ускорить проведение реформ в Украине.

Лагард отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и МВФ во время президентства Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в собрании представителей группы стран-членов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Які ж ви потворні у своїй істериці! Но не зупиняйтесь, в Петра Олексійовича рейтинг ще більше 5 відсотків!)))
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Так что,Зе, вот это фуфло Г+Г крутило в День Тишины (что уже нарушение) чисто для нае обмана избирателей?Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8554
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Зеля приймет с любой стороны и в любом количестве
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Перед виборами була фантастика, а зараз реальність.
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А ну-ка, прахоботы, есть здесь среди вас икананизды? Обьясните-ка с позиции зрады, почему гривна укрепляется которую неделю подряд. Где подлый подвох?
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Потому что тратится ЗВР. Которого хватит на несколько месяцев.
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И кто именно его тратит? Подлый Зе уже под себя Нацбанк нагнул?
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1. звр уменьшается - это факт. а почему онпроедается - это уже эмоции.

2 в страну перед двумя выборами ввезли в чемоданах охерительное количество баксов
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Интересно, за сколько они продали станицу Луганскую.
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За банку варенья и ящик печенья. Правда перед тем Петро ее тоже раза три "продавал", не меньше. Но то такэ.
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Хватит пустого звиздежа. При Порохе там стояли ВСУ. А сейчас там ВСУ больше нет.
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Где "там" нет? При Порохе " там " было по разному. И наш передний край обороны сдвигался, как вперед так и назад (при очередном перемирии).
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Где можно ознакомиться с тем фактом, что "ЗВР уменьшается"? Где можно прочитать о "ввезенных чемоданах баксов"?
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Нова влада тратит; механизм этого неинтересен. Интересно будет когда ЗВР закончится - что они будут делать.
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Как "нова влада" может тратить, если она сейчас не контролирует ничего - ни Кабмин, ни Нацбанк, ни местные бюджеты?
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Вот-вот ! Очень интересно: как это нова влада, формально не контролирующая ничего, заливает грандиозные суммы денег на подъём нац. валюты. Кто завёз эти деньги, и в обмен на какие услуги ?
Започём продали станицу Луганскую, поделись инсайдом.
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Понятия не имею ни о каком инсайде, это стэцьки такие вумные обычно, шо аж страшно. А мы люди темные, консерваториев не кончали. Если есть какая инфа про тонны завезенной налички, то прошу поделиться.
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Об этом надо спрашивать австралийский аквариум с соевой жижей. Оно знает точно, потому что маасковский прохфессор во всех областях. Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4214
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Опять Зелемойский подставил зебов:

"
Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.
Источник: https://censor.net.ua/p3135386
"
Оказывается:
1. Реформы есть.
2. Реформы не волшебная палочка, которая через пять секунд всё изменит, а они реализуются.
3. Реализация реформ при Порошенко была.

Так за что вы голосовали против Порошенко?
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Ты сперва пополни золотовалютный запас, а ПОТОМ восстанавливай Дамбас!
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