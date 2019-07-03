 Україна готова приєднатися до нової програми співпраці з МВФ після формування уряду, - Зеленський. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
"Ми хочемо поглиблювати співпрацю. Сьогодні ми провели зустріч з делегацією МВФ, під час якої була підтверджена підтримка України. Ми готові долучитися до нової програми після формування нового уряду", – сказав Глава держави.
Президент наголосив, що Україна досягла макроекономічної стабільності й готова продовжити реалізацію реформ після обрання нової Верховної Ради.
Зеленський підкреслив, що скасовано понад 160 указів, які чинили тиск на бізнес, та повідомив про підготовку великої приватизації.
"Ми бачимо проведення цієї приватизації вже у 2019 році", – констатував Глава держави.
Володимир Зеленський зазначив, що у вересні в Маріуполі заплановане проведення інвестиційного форуму з відновлення Донбасу.
"І тут нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – зауважив Президент.
За словами Зеленського, для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів.
Фото: пресслужба президента
беру всю жизнь ни от кого лучше голодать недоедать отказаться от многих вещей
чем быть должным всяким ублюдкам мазям и подонкам типа вас… хххххыдовського племени..
вас надо вешать по всей Украине «благодетелей наших» как и МВФ высшая степень кидаловской хххххыдовской
мульки… а КСТАТИ УКРАИНЕ ЗАДОЛЖАЛО США И КАНАДА ЗА ПРАВО ПРОСТО СУЩЕСТВОВАТЬ И
НЕ СГОРЕТЬ ЗА 10 МИНУТВ ЯДЕРНОМ ОГНЕ ЗА ТО ЧТО МЫ УНИЧТОЖИЛИ ЯО ДАЛИ СОГЛАСИЕ А ВЗАМН НС
РАЗВЕЛИ КАК ЛОХОВ ПО МОИМ ПРИКИДКАМ НАМ ОСТАЛИСЬ ДОЛЖНЫ 200 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
ТАКОВА СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 50% ТОГО ЧТО МЫ КА ПРИДУРКИ УНИЧТОЖИЛИ ЯО а
взамен туалетный папирец хххххыдва нам всунула…
мощепоклонники)
Поэтому программа, если и будет, то очень жесткая и поэтапная.
Справились с предыдущим этапом - получите. Отмазались (не важно насколько правдоподобно) - сосите лапу.
Никто и никогда не станет давать деньги тому, кто "ничего не должен" и неизвестно за что отвечает.
Там Зеля хоть, вроде бы без бамашки базарит....
Он до этого как-то себя проявил на этом направлении ?
Источник: https://censor.net.ua/p3135386
ЗЕбобики, а как НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ?
Зебобики, по-моему, вас просто поимели.
ЗЕбобик, скажи, не таись, сколько тугриков лично в Вашем кармане?
Чтобы проблемы Австралии то решать.
Ой, не могу.
Суслик, ни дня не работавший ни в стартапах, как я, ни в крупнейшей инженерной корпорации мира, как я, ни в университете, как я, будет мне рассказывать, как в Австралии, которую он видел только с Сенкевичем в "Клубе путешественников", обстоят дела с научными кадрами.
Зебобики - они такие ЗЕбобики.
А сейчас цветная стереофония пошла. Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он - по ихнюю сторону экрана, мы - по нашу. То есть он жует - стереофония, звук, цвет, хруст, писк... Единственное, вкуса нет, хотя слюна уже пошла...
(Михаил Жванецкий Клуб кинопутешествий)"
http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/klub_kinoputeshestvii/
И где, черт возьми, обещанные 4 тысячи баксов зарплат учителям???
Это и есть "коммунизм", 4 тысячи баксов зарплаты то.
а возмущены роттердамом Беня и кацапы.
какое МВФ?
на выборах было обещано что никаких долгов больше брать не будем...
и тут соврал???
Если скажут - "Все говорят", то это не избиратели, а обычный лохторат...
что тебе мешает
Совет директоров Международного валютного фонда принял решение выделить Украине очередной транш на сумму 1 млрд долларов. Об этом в своем Twitter сообщил Петр Порошенко.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала президента Украины Петра Порошенко ускорить проведение реформ в Украине.
Лагард отметила высокий уровень сотрудничества между Украиной и МВФ во время президентства Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в собрании представителей группы стран-членов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
Які ж ви потворні у своїй істериці! Но не зупиняйтесь, в Петра Олексійовича рейтинг ще більше 5 відсотків!)))
2 в страну перед двумя выборами ввезли в чемоданах охерительное количество баксов
Започём продали станицу Луганскую, поделись инсайдом.
"
Президент подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.
Источник: https://censor.net.ua/p3135386
"
Оказывается:
1. Реформы есть.
2. Реформы не волшебная палочка, которая через пять секунд всё изменит, а они реализуются.
3. Реализация реформ при Порошенко была.
Так за что вы голосовали против Порошенко?