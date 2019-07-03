 Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Всю ніч вежа підсвічувалася жовто-блакитним і червоно-білим кольорами, щоб вшанувати канадсько-українську дружбу.

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