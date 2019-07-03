 Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Всю ніч вежа підсвічувалася жовто-блакитним і червоно-білим кольорами, щоб вшанувати канадсько-українську дружбу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Всю ніч вежа підсвічувалася жовто-блакитним і червоно-білим кольорами, щоб вшанувати канадсько-українську дружбу.
Пете давали, но поняли это бесполезно, все как в прорву.
На рос-тв наверное уже захлебываются эпитетами от вяличия Рашечки, а быдлозрители захлебываются от стекломоя и бояры, смешанных с блевотиной..... )