EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Фоторепортаж, За кордоном
  1919  10
Все про:Канада (667) конференція (51)

 Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України. ФОТОрепортаж

Найвища споруда Західної півкулі - вежа CN в Торонто - була підсвічена з нагоди проведення в місті конференції з реформ в Україні та візиту президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Всю ніч вежа підсвічувалася жовто-блакитним і червоно-білим кольорами, щоб вшанувати канадсько-українську дружбу.

Читайте також: Канада завжди захищатиме суверенітет України, ми ніколи не погодимося з анексією Криму, - Трюдо

Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України 01
Найвищу споруду Канади підсвітили на честь України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135376
 
   
 Топ коментарі
 
Можно подумать, что сейчас не в прорву. Вы верите в сказки про "слугу народа"???
 показати весь коментар
 
Не переживай, дают.
Пете давали, но поняли это бесполезно, все как в прорву.
 показати весь коментар
 
Сліпий сказав видно буде, поживемо побачимо.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Сейчас налетят шавки из ПЕСа и облают канадцев.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не переживай, дают.
Пете давали, но поняли это бесполезно, все как в прорву.
 показати весь коментар
 
 
Можно подумать, что сейчас не в прорву. Вы верите в сказки про "слугу народа"???
 показати весь коментар
 
 
Рекламу Газпрому сделали только Самое высокое здание Канады подсветили в честь Украины - Цензор.НЕТ 5730
На рос-тв наверное уже захлебываются эпитетами от вяличия Рашечки, а быдлозрители захлебываются от стекломоя и бояры, смешанных с блевотиной..... )
 показати весь коментар
 
люминация в честь уничтожения Украины
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортажНайвищу споруду Канади підсвітили на честь України. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору