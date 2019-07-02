 Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

ЗЕреванш

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала проросійського пропагандиста Шарія кандидатом у депутати

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані

Обережно, токсичне...

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя. ФОТО ДНЯ

Повернення темного лицаря

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі

Шаурма в мишоловці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан

Не цокаємось...

Остерігайтесь підробок!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО

На полях саміту G20

Порошенко винен!

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