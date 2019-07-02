 Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

ЗЕреванш
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Обережно, токсичне...
Повернення темного лицаря
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Шаурма в мишоловці
Не цокаємось...
Остерігайтесь підробок!
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На полях саміту G20
Порошенко винен!
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В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
https://www.unian.ua/economics/finance/10602375-na-rahunku-derzhkaznacheystva-stalo-vdvichi-menshe-groshey.html
😁
Боже мой. Ну какой там "идейный"? Ну какой там "верит"? Богдан работал правительстве Азарова уполномоченным по антикоррупционной политике. Еще раз: У Азарова. Уполномоченным. По антикоррупционной политике. А до этого Богдан работал помощником нардепа Портнова. Да, того самого Портнова. Да, во время депутатства Портнова в БЮТ. Да, в то самое время, когда Портнов ваял Конституцию под ширку Тимошенко-Янукович.
Не бывает верящих с таким бэкграундом. Ни то, что в политические декларации верящих, а хотя бы в родного папу. Не верят. Не бывает таких идейных. Это типичная чиновничья сволочь януковиче-тимошенковского помета, которая верит в то, во что сверху верить велено.
Там где трое внизу - это Ступин, у него сайт есть - сотни подобных в детском стиле рисунков. Мне понравилось. Не любит Путина) И Рамзада Ишаковича тоже)
у него просто феерический юмор и сарказм по разъедающей силе равный знаменитой смеси кислот под названием "царская водка".
Замечательная ступинская карикатура на Гундяя всея Руси, где лже-патриарх изображён в момент посадки в шикарный лимузин с чертячьим хвостом под рясой(хвост Гундяя при посадке услужливо загибают-складывают сотрудники ФСО), "сделала мне вечер"...
ЗЕнедоразумение и готового проголосовать за его партию "Слуга урода".
ЛОШАРЫ, ВЫ СЕБЯ УЗНАЁТЕ?
Петя с попами настолько жалко выглядела, как вот Дубинский например зашкварил:
https://www.youtube.com/watch?v=H0eus3o79Ng