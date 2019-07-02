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 Фоторепортаж
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 Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

ЗЕреванш

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція протесту проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія відбудеться увечері 2 липня на Майдані

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Обережно, токсичне...

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя. ФОТО ДНЯ

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Повернення темного лицаря

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК додала у бюлетені партію Саакашвілі

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шаурма в мишоловці

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я б дозволив Донецьку і Луганську регіональну російську мову, якщо вони будуть територією України, - Богдан

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Не цокаємось...

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Остерігайтесь підробок!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

На полях саміту G20

Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Порошенко винен!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135307
 
   
 Топ коментарі
 
Спостерігаю, як день за днем втілюється в реальність брехня гівноїдів.
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
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Не раскачивайте лодку -зекрысам уже нечем дышать))))
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Спостерігаю, як день за днем втілюється в реальність брехня гівноїдів.
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
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Звіконсцякивиливастан. это невозможно произнести ))))))))))))))))+++++++++++
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НУ НАВЕРНОЕ это чтобы мы избиратели после "Синагоги имени болотно зеленных тварей" и клоуна с цирком- поумнели (я так надеюсь)...
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На всіх є жаби на Цензорі.. Є лише одне виключення щодо жаб - "сивочолий гетьман і батько нації". Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 547
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это он хочет получить "новый опыт"? Или попасть в книгу рекордов гиннеса по самому массовому изнасилованию? Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3356
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адуреть какая галиматья
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если в первый месяц к т.н. "преЗЕденту" уже относятся с таким пренебрежением и насмешками, к НГ будут плевать в след, а чуть дальше, он и сам сбежит, уж больно бздливая биография. а стадо ВР пойдет пастись где больше заплатят.
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Сбежать не получится. народ уже учёный. Тренировку в 2014 прошли. Дороги, аэропорты, вокзалы перекрываются мгновенно. Запрет на вылет любой авиации или очередь из трёх ЗУР. Яхтами так же не выйдет. Только тропами контрабандистов. Только тропами. Если получится.
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Не раскачивайте лодку -зекрысам уже нечем дышать))))
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В ленте у разных людей встретила мысль, что Богдан реально верит, что проблема была в том, что в Донецке кого-то заставляли говорить по-украински. Мол, он не прикидывается, он идейный, он сам в это верит.
Боже мой. Ну какой там "идейный"? Ну какой там "верит"? Богдан работал правительстве Азарова уполномоченным по антикоррупционной политике. Еще раз: У Азарова. Уполномоченным. По антикоррупционной политике. А до этого Богдан работал помощником нардепа Портнова. Да, того самого Портнова. Да, во время депутатства Портнова в БЮТ. Да, в то самое время, когда Портнов ваял Конституцию под ширку Тимошенко-Янукович.
Не бывает верящих с таким бэкграундом. Ни то, что в политические декларации верящих, а хотя бы в родного папу. Не верят. Не бывает таких идейных. Это типичная чиновничья сволочь януковиче-тимошенковского помета, которая верит в то, во что сверху верить велено.
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Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства в червні скоротився до 13 млрд грн.
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Нічого ви не панімаєте. Це кінець епохи бідності Возвращение черного рыцаря, шаурма в мышеловке, на полях саммита G20. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 855
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Чего радуетесь, соевые? Это ж пока ещё Гнойсман банкует, клоун ещё до казны не дорвался
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Шикарные по сарказму и остроумию фотожабы: украинцы обладают блистательным чувством юмора. Респект !
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но когда голосуют - вечно какое то говно всплывает....

Там где трое внизу - это Ступин, у него сайт есть - сотни подобных в детском стиле рисунков. Мне понравилось. Не любит Путина) И Рамзада Ишаковича тоже)
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уважаемый Борис, большой спасибо за ссылку о сайте Алёши Ступина:

у него просто феерический юмор и сарказм по разъедающей силе равный знаменитой смеси кислот под названием "царская водка".

Замечательная ступинская карикатура на Гундяя всея Руси, где лже-патриарх изображён в момент посадки в шикарный лимузин с чертячьим хвостом под рясой(хвост Гундяя при посадке услужливо загибают-складывают сотрудники ФСО), "сделала мне вечер"...
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вот это реальные юмор и сатира, не то что зелины ужимки
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СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ИЗБИРАТЕЛЯ ПРОГОЛОСОВАВШЕГО ЗА
ЗЕнедоразумение и готового проголосовать за его партию "Слуга урода".
Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 224

ЛОШАРЫ, ВЫ СЕБЯ УЗНАЁТЕ?
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ёто нё совсём так. никто ведь не хотел чтобы все было плохо и все были злыми. все хотели чтоб всем было хорошо, нужно просто перестать быть злыми. почему попы не могут прочитать мантру и чтобы президентом стал очень добрый и сделал очень хорошо?
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А вы, батенька, поди то же за фигляра свой голос отдали?
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Не ходил, от отвращения.
Петя с попами настолько жалко выглядела, как вот Дубинский например зашкварил:
https://www.youtube.com/watch?v=H0eus3o79Ng
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я знову ж, в 2914-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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О, истерик опять без лекарств остался. Я понимаю что больные на голову скорее признают что больны не они, а все вокруг, но ты уникален. Это диссертация. Существо высерает тысячи раз одну и ту же блевотину, аккуратно меняя цыфирки в сторону увеличения. Иди на уколы уже, пиSSSатель из диспансера Повернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1471
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Отличные жабы! Про реванш при зеБЕнином телепузике! Супер!
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Беня с Зельцманом и Жуля за ними. Надо напомнить чем кончилась ширка с регионами. Качановку забыла.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПовернення темного лицаря, шаурма в мишоловці, на полях саміту G20. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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