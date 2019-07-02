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Все про:спостерігач (327) Парубій (1118) ПАРЄ (537)

 Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ. ДОКУМЕНТ

Спікер парламенту Андрій Парубій пояснив, чому він направив лист Президенту Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліані Морі Паска про відкликання запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори.

Про це він повідомив у себе в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав лист до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паска про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах.

Читайте також: Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за парламентськими виборами в Україні, - Ар'єв

Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ 01

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135283
 
   
 Топ коментарі
 
Да это не секрет ни для кого.
Кроме зелибобов,которые обыкновенные боты на зарплате газпрома.
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Бесполезно, зелебобка кацапский холуй.
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ты хоть понимаешь, ЧТО И КОГО оно давит？
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Главное запомнить кто это привел к власти,что бы как обычно потом они не сделали удивленное лицо.
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Назло кондуктору логопед пойдет пешком. Потом Зеленскому это все разгребать годами.
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Краще пішки, як на ЗЄлісапеті фірми "Майбах"
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Тобі пішки після рачки літаком здаюця? Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9481
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В случае большого шухера, у Палубия есть хорошая отмазка - справка от психиатра, выданная ещё в детстве. Ну какие претензии могут быть к придурку со справкой?
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умничка- возьми с полки шаурму, хорошо методички копипастишь
ты в 2х последних ветках- только один этот свой пост и копируешь
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И шо он уже разгреб? Устроил кумов и родственников на жирные посады? И все?
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В вас там, на расії, всі такі тупі, чи ти особливий?
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дефекты речи в принципе логопед может исправить, а вот мозги вам не вставишь...
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Понимаем, как ватному сепару очень хочется, чтобы в составе наблюдателей ПАСЕ были твои коллеги из фсб. Сочувствуем, но можем только послать к бениной маме. Она сейчас, кстати, в Израиле. Приезжай.
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Бесполезно, зелебобка кацапский холуй.
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Да это не секрет ни для кого.
Кроме зелибобов,которые обыкновенные боты на зарплате газпрома.
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Тут виникає питання, чи були включені в цю делегацію ПАРЄ представники параші... Якщо так - то у Парубія формальний привід відмови - залізний.
Хоча, зебіл все-одно на рандеву піде... чи запросить... навіть з парашинцями...
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А если нет кацапов в делигации, то как это расценивать？
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Не знаю, але... якби там, в тому списку (! - не факт що всі, саме сьогодні прилетіли!) касапів не було б, то в такому випадку Парубій (скоріш за все!) не заявляв би про представників агресора.
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Расценивать так, что ПАРЕ должно предоставить доказательства этому, а мы подумаем и рассмотрим
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В дел(и)гации кацапов может и нет, а в делегации они точно есть
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Якщо відновлено права кацапівв парє, то їхні представники, а також представники Криму в кацапській делегації включені або можуть бути включеними в делегацію в будь-яку мить. ПРЕДСТАВНИКИ КРИМУ ТАКОЖ !!!!
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більше того, он: "Путін затвердив перелік доручень за підсумками "прямої лінії", яка проходила 20 червня 2019 року, у якому йдеться зокрема і про роздачу російських паспортів українцям з окупованого Донбас. Відповідна інформація розміщена на сайті Кремля.
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій"
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Значит выборы будут не логотимные!!!!
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да всё будет логотимное! Не будет нелоготимных наблюдателей, только и всего...
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Молодец! Представляю ПАСЕвские обалдевшие хари!
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Палубій, піднімай майдан проти гейропи, ти ж комендантЕ))
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Надо же, а какой этот парубий был офигенный патриёт Украины, просто картина маслом ! Но вот уже и вскрываются самые заныканые мацковские консервы.
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согласен
эта "заныканая мацковская консерва" вскрылась потому что против присутствия кацапов на выборах Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 895 Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 895 Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 895

зелюки- вы хоть иногда методички свои меняйте, а то вы очень сильно палитесь
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О зелюк- у тебя методичка закончилась?
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А ты, маленькое порося, и представить себе не можешь, что можно не пользоваться методичками ? Ну да, у вас на СВИНоферме так не принято - что велели, то и нужно писюкать.
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ах ты зелюк с претензией на интеллект?
интересный биологический образец)
чудо- с чего ты решило что я за пороха?
только потому что я туплю таких примитивных зелюков как ты- это не значит что я за пороха
и только потому что я против того что бы кацапы были на выборах- это не значит что я за пороха
примитив- еще раз говорю, поменяй свои методички, они уже давно устарели и вы явно палитесь
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Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7650Тверезо‏ @TverezoInfo 18 мин.18 минут назад
С сепарами в Раде хуже, конечно, не будет А еще через пол-года вас будут 3,14здить битами на улицах Киева за жовто-блакитну нашивку на рюкзачке.
Узколобые и молчаливые ребята в сп...
Tanya Adams https://tverezo.info/?p=99134

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Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 9826
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Недолжно быть в делегации рашистов и тех кто голосовал за возвращение их в ПАСЕ.
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Ход конечно правельный,но а что дальше,ПАСЕ это лишь трибуна балаболов,а реально они не решают ничего
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а что скажет по этому поводу кловун народа?
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Пачєму са мной нє пракансультіравалісь? ПАСЕ - прєкрасная площадка діалога с повстанцамі.
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надя и рубан гуляют , сватов показывают , медведчук - "герой" , в Харькове переименовали улицы , Климкин - предатель , ...
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он занят шаурмой, не отвлекайте его этой Украиной
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А че Глав🐷 не хрюкотает, соєвыя??
🤔
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Велика подяка чеським бандерівцям!
Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6170



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Чехия вводит а вот ЗЕбилы за дружбу и за руцький язык. Спрашиваеца с кем воюет рашка с Украиной или с Чехией??
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А у ЗЕбилов Рашка уже никакой не агрессор...если заметили даже риторика местных зебильчиков стала такой ватной - ватной...
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Под Зеленских активно косит местная вата и кремлеботы, которым Порох поперек глотки стал. Они уже в отличие от 2014 года не топят напрямую за русский мир, а используют чуть более сложную тактику: обвинять тех, кто воюет с пуйлом и обкладывает его санкциями - ворами. Известный прием, используемый в мордоре против своей оппозиции. С нашими навиными 73% населения с помощью обиженного Коломойского операция прошла "на ура".
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То все так. Але зараз ********** зелений заметушиться, і будуть кацапи спостерігачами...
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Перший номер списку ПЄСу проголошує підписання євроатлантичної хартії, другий номер списку ПЄСу ******** шабелькою перед писком одного з міжнародних європейських органів, а все тому , що третій і якийсь там ще номери списку ПЄСу (геращенчиха та арьєв) - просрали свою роботу в ПАРЄ, вилизуючи петіну обісрану дупу в президентських перегонах, котрі він розгромно програв "кловану-наркоману".. Паскудять Україні і петя, і його челядь..
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Да-да, все папередники, это все они, окаянные.
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Этот ватный зебил ещё лет 10 будет визжать про Петю и папередников. Ему по зарез нужен козёл отпущения шоб было на кого стрелки переводить пока его любимый ЗЕклован обсераеца раз за разом...Нужно ему в ротяку шаурму заткнуть на какое то время это должно помочь, у них шаурма щас в почёте..
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73% сделали это: телевизор победил холодильник. Попутно телевизор победил еще и украинскую независимость, но 73% на это плевать. Если сейчас путин наполнит им холодильник - полюбят русский мир. До тех пора пока не начнутся в мордоре очередные продразверстки, голодоморы и выполнение интернационального долга.
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Уверен, что рашка специально послала б "наблюдателей" с Крыма, что б поиздеваться. И представляю вой и ржачку русских говносми по этому поводу. Вы этого хотите, зебобики?
Хотите Натаху Поклонскую наблюдателем?
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Ти задаєш риторичні запитання. Даремно.
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Ну нарешті і Парубій хоч на щось згодився... Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1358
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++++ если кацапы приедут, их нужно арестовывать.
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И кто ж их арестовывать будет, не ватные ЗЕбилы случайно??
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Приедет - бриффинг закатает. Будет опять слюной брызгать...
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Вот мне эти наши 73% очень напоминают героический народ Бамбаса: когда распадался совок и жрать в нем стало нечего - прибежали в Украину-житницу, проголосовав за выход из СССР. Как только россия "встала с коллен", отожравшись сначала на ножках Буша, а потом и зажравшись на вышках Миллера, стали скулить, что их русскоязычная челюсть не выносит бандеровского гнета. В итоге, посмотрев на Крым, заорали: "путин, введи!". Но путин уже ввел и второй раз у него не встал, поэтому все эти лугандонские пролетарии дружно пролетели мимо кассы.

Вы спросите, так что же роднит донбасян с 73% ?
Отвечу: приоритет жопы в тепле над возможностями.
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парубий просто придурок со справкой, поэтому ПАСЕ лишний раз с него поржала Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7556
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Здравия всем! Еще раз убеждаюсь что при всех недостатках это был самый "проукраинский" парламент и президент за всю новейшую историю Украины!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСеред міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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