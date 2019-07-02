 Серед міжнародних спостерігачів на виборах не може бути представників країни-агресора - Росії, - Парубій про скасування запрошення для ПАРЄ. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив у себе в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписав лист до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паска про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах.
Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.
https://www.unian.ua/economics/finance/10602375-na-rahunku-derzhkaznacheystva-stalo-vdvichi-menshe-groshey.html
ты в 2х последних ветках- только один этот свой пост и копируешь
Кроме зелибобов,которые обыкновенные боты на зарплате газпрома.
Хоча, зебіл все-одно на рандеву піде... чи запросить... навіть з парашинцями...
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій"
эта "заныканая мацковская консерва" вскрылась потому что против присутствия кацапов на выборах
зелюки- вы хоть иногда методички свои меняйте, а то вы очень сильно палитесь
интересный биологический образец)
чудо- с чего ты решило что я за пороха?
только потому что я туплю таких примитивных зелюков как ты- это не значит что я за пороха
и только потому что я против того что бы кацапы были на выборах- это не значит что я за пороха
примитив- еще раз говорю, поменяй свои методички, они уже давно устарели и вы явно палитесь
С сепарами в Раде хуже, конечно, не будет А еще через пол-года вас будут 3,14здить битами на улицах Киева за жовто-блакитну нашивку на рюкзачке.
Узколобые и молчаливые ребята в сп...
Tanya Adams https://tverezo.info/?p=99134
https://t.co/EexqFcy1rs
🤔
Хотите Натаху Поклонскую наблюдателем?
Вы спросите, так что же роднит донбасян с 73% ?
Отвечу: приоритет жопы в тепле над возможностями.