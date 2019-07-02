 НФ вимагає розслідувати подвійне громадянство кандидатів у нардепи по 204-му округу Божика і Паланійчука. ДОКУМЕНТ+ВІДЕО

Про це заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з парламентської трибуни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Щойно повернувся з 204-го виборчого округу, на якому зареєстровано 14 кандидатів у народні депутати від різних політичних сил. Обличчя в них наче і нові, та звички - старі. Вчора місцеві ЗМІ оприлюднили інформацію, що кандидат у народні депутати, самовисуванець Анатолій Паланійчук має громадянство Румунії. Ще один кандидат на цьому ж окрузі - на цей раз від партії "Слуга народу" - Валерій Божик. Згідно з документами, він з 2016 року є громадянином Румунії. Чиї інтереси в разі можливого обрання будуть захищати такі горе-кандидати? Пан Божик є юристом з великим досвідом, і чудово розуміє можливі наслідки другого громадянства", - заявив парламентар.
Бурбак зазначив, що в присязі громадянина Румунії є слова: "Бути вірним румунському народові і захищати національні права та інтереси, поважати Конституцію та закони Румунії".
"Чому ці кандидати в депутати порушують закони та Конституцію України? За Конституцією України у нас існує єдине громадянство - українське. Тому я переконаний, що державні службовці, народні депутати, судді повинні мати лише одне громадянство - українське. Все інше є порушенням законодавства", - наголосив народний депутат.
Голова фракції також звернувся до правоохоронців та Центрвиборчкому з проханням провести розслідування подвійного громадянства кандидатів у народні депутати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 99 округу на Кіровоградщині від "Слуги народу" йде в парламент громадянин РФ Михайло Соколов. Сам Соколов заявив, що зараз робить все можливе, щоб вийти з громадянства РФ.
Крім того, як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше народний депутат Андрій Денисенко оприлюднив знімки нібито ізраїльського паспорта кандидата-мажоритарника від "Слуги народу" по 169-му виборчому округу Олександра Куницького. Також депутат стверджує, що в 2019 році Куницький 5 разів був в Росії, і російсько-український кордон він перетинав сааме за паспортом Ізраїлю. Раніше в коментарі Цензор.НЕТ сам Куницький спростував цю інформацію. Центрвиборчком проводить перевірку Куницького.
Партія "Слуга народу" також заявила, що проводить перевірку кандидата.
ЦИК подмахнет.....
- Папа, почему на улице только взрослые голуби и ни одного маленького?
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они, как наши депутаты:
детей растят за границей, а жрать и ср&ть прилетают сюда»
©
🤣🤣
кроліки рулять
24.02.2017, 19:52:27 556 3.9 6
Абсолютное большинство депутатов ВРУ, чиновников высшего ранга (Министры, аппарат Президента Украины и другие) являются гражданами других стран.
Об этом сообщает Elise Journal со ссылкой на свои источники в кругах европейских политиков.
По нашим данным, по меньшей мере 90% нынешних политиков имеют двойное, а некоторые и тройное гражданство.
Это полностью объясняет нынешнею ситуацию в Украине, где коррупция и бизнес среди украинских политиков перешли черту здравого смысла.
Объясняет и то, почему нынешние политики не стремятся видеть Украину в ЕС и не стремятся проводить реформы правосудия, реально бороться с коррупцией и потакают войне.
Ответьте сами себе на вопрос: Зачем им это? Если они здесь на заработках, а дети и жены абсолютного большинства нынешних политиков уже давно живут и учатся не в Украине а в элитных зарубежных университетах. Даже дети Президента Украины предпочли Лондон вместо Киева, показывая своим примером, всей стране, убожество украинского образования. Их папа врет, что все не так… Но детей все же решил отправить подальше от своего бизнеса (президенства) и упрятал в Лондоне.
Нищета, коррупция и беззаконие в стране вполне устраивают наших политиков для зарабатывания ошеломительных состояний, а после, являясь подданными других стран, большинство из этих так называемых политиков покинут страну и будут «Патриотами Украины» уже в Фейсбуке, присылая нищим гражданам Украины красивые фотографии в вишиванках из разных уголков мира.
По нашим данным, украинские депутаты предпочитают гражданства островов и отдаленных, малоизвестных республик. Во первых, это курортные зоны которые имеют безвизовый режим с большинством цивилизованных стран мира, во вторых там оформлены их счета и бизнес.
Есть и те, кто являются гражданами даже Великобритании, Израиля, Германии, Франции, Венгрии.
Есть даже уникумы с 3 и 5 паспортами разных стран мира.
По нашим данным, гражданство Израиля имеет также Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман, а Президент Украины еще в далеком 2000 году получил гражданство Франции. На данный момент не известно, отказался он от него или нет.
Мы считаем, что НАБУ, миграционная служба и другие контролирующие органы должны незамедлительно проверить указанные нами факты, поскольку в стране где депутаты, чиновники в плоть до Премьер-Министра являются гражданами других стран, порядка и реальных реформ никогда в жизни не будет даже теоретически.
Ранее сообщалось, что с приходом «гастролеров» к власти, Украина стала самой коррумпированной страной Европы. За 3 года мы «здобулы» первую отметку в Европе по нарушению прав человека. Мы стали самой нищей страной Европы с самыми богатыми политиками-гастролерами которые даже по документам не являются украинцами.
www.bbcccnn.com.ua
[фейк, наверное. наверное такое невозможно))) / const07 / Блоги / ЖЖ.инфо]: Посмотри! http://zhzh.info/blog/2017-02-24-20973
🤔