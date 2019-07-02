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 Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці українського національного контингенту взяли участь у Косово в спільних навчаннях із забезпечення безпеки і вільного пересування військ KFOR.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам 01

"Військовослужбовці українського національного контингенту продовжують вдосконалювати свої навички та злагодженість з представниками інших держав, які входять до складу колективних міжнародних сил безпеки Косово в ході спільних навчаннях по забезпеченню безпеки та вільного пересування військ KFOR", - йдеться в повідомленні.

Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам 02

Як зазначається, на навчаннях були присутні представники командування сил KFOR на чолі з генералом армії США Гаррісом, командири та представники контингентів інших держав–учасниць, які беруть участь у підтриманні безпеки та миру в Косово.

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Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам 03

В ході навчань були відпрацьовані елементи протидії вороже налаштованим групам повстанців та мітингувальників, алгоритм виявлення та знищення вибухових пристроїв, усунення штучних перешкод.

Українські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам 04

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Як повідомляють у пресслужбі, генерал Харріс окремо відзначив роботу українського екіпажу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135201
 
 
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...к защите Украины от путенского расшатывания ситуации. И это правильно.
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Агресивныных митингующих только резиновая дубинка(по попе) остановит.
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Готуються до чогось? Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим - Цензор.НЕТ 7811
Що вони там взагалі роблять - служать по-бартеру з сербськими братанушками?
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Баб чпокають и ходять у качалку. Я знаю одного такого, служит где от аж в Африке если не ошибаюсь....В АТО естественно не был, постит в интернете фоточки со спортзала и в форме, с оружием, потом приезжает домой в Украину в отпуск и трахает баб)
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Ну я же говорил наивнякам что второго Майдана не будет. Банда сделала вывод и повторения не будет. Да и люди сами не захотят кровь проливать чтобы через 5 лет 73% обывателей снова выбрали очередного ватного придурка. А то заладили-"если что к весне снимем, к весне снимем"(с) смешные люди.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУкраїнські миротворці в Косово відпрацювали елементи протидії агресивним мітингувальникам. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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