 У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, обидва обстріли здійснено в період з 17:30 до 17:50. В результаті першого обстрілу спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК, під час здійснення фотофіксації встановила, що вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Каштанове.

Зазначається, що від розриву мін, в двох будинках за адресою Нахімова 1 та 3, пошкоджені вікна та металева огорожа. Під час другого обстрілу, на цій же вулиці міна влучила в дах будинку номер 13.

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"На щастя минулося без жертв, але ворог залишив численні збитки господарям осель. Таким чином, ворог намагається не лише залякати місцеве населення, а й спровокувати українських армійців", - сказано в повідомленні.

















Фото: пресцентр ОС/Facebook