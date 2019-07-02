 У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, обидва обстріли здійснено в період з 17:30 до 17:50. В результаті першого обстрілу спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК, під час здійснення фотофіксації встановила, що вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Каштанове.
Зазначається, що від розриву мін, в двох будинках за адресою Нахімова 1 та 3, пошкоджені вікна та металева огорожа. Під час другого обстрілу, на цій же вулиці міна влучила в дах будинку номер 13.
"На щастя минулося без жертв, але ворог залишив численні збитки господарям осель. Таким чином, ворог намагається не лише залякати місцеве населення, а й спровокувати українських армійців", - сказано в повідомленні.
ЭТАЖЕГРАЖДАНСКИКАНФЛИКТ!!!)))))
Почему при твоей власти всякое рыговское гамно попёрло обратно в Украину ?
Ви мовите це холопу сцаря.
Жду что он ответит.
https://www.youtube.com/watch?v=vAe4-yHBv18
Ребята, вы только не упсыкайтесь со смеху
https://hronika.info/kurjozy/485690-naduvnye-figury-zaharchenko-i-motoroly-nasmeshili-set/
Нє, якщо їх перепрофілювали для виконання завдань пропагандистської обробки населення, то все нормально.