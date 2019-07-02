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 Події, Фоторепортаж
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Все про:обстріл (5273) Авдіївка (1315) операція Об'єднаних сил (1334)

 У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж

Протягом вихідних, а саме 30 червня, озброєні формування РФ обстріляли Авдіївку, застосувавши міномети 120-го калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, обидва обстріли здійснено в період з 17:30 до 17:50. В результаті першого обстрілу спостережна група "Авдіївка" української сторони СЦКК, під час здійснення фотофіксації встановила, що вогонь противник вів з напрямку населеного пункту Каштанове.

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 01

Зазначається, що від розриву мін, в двох будинках за адресою Нахімова 1 та 3, пошкоджені вікна та металева огорожа. Під час другого обстрілу, на цій же вулиці міна влучила в дах будинку номер 13.

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У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 02

"На щастя минулося без жертв, але ворог залишив численні збитки господарям осель. Таким чином, ворог намагається не лише залякати місцеве населення, а й спровокувати українських армійців", - сказано в повідомленні.

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 03
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 04
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 05
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 06
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 07
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 08
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 09
У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 10
Фото: пресцентр ОС/Facebook

У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135183
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, ты скоро Портнова пришлёшь расследовать это дело ? Он ведь юрызд, ять. Против Пороха уже восемь дел сочинил, а против подштанцев - ни одного.
Почему при твоей власти всякое рыговское гамно попёрло обратно в Украину ?
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Головне - не стріляти у відповідь. Відходити і віддавати українську землю можна. Коли віддамо усю Україну, то війна закінчиться. Погоджуєтеся, зебіли?
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шо не слушают цапы зеленского - не хотят мира или вернее принуждают его пойти на их условия - а пока за него простые украинцы страдают - бедные люди
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шо не слушают цапы зеленского - не хотят мира или вернее принуждают его пойти на их условия - а пока за него простые украинцы страдают - бедные люди
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Шо на табличках делает ЗФ РФ?
ЭТАЖЕГРАЖДАНСКИКАНФЛИКТ!!!)))))
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Вова, ты скоро Портнова пришлёшь расследовать это дело ? Он ведь юрызд, ять. Против Пороха уже восемь дел сочинил, а против подштанцев - ни одного.
Почему при твоей власти всякое рыговское гамно попёрло обратно в Украину ?
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Очень убедительно. Только для полной картины следует сказать, что обстреливают и те, и эти. Белых и пушистых нет.
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Скажи российскому Царю чтобы забрал с Донбасса 1-й и 2-й армейские корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ. И война закончится.
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эти восстанавливают территориальную целостность, конституционный порядок, мосты...а те, для полной картины, чего восстанавливают?
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И что? Получается? Восстанавливать. Шестой годок пошел, а кобыла с возом на месте.
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та сторона обстреливает, нарушая полноту...там сторона большая, но наше дело правое
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Ну да. Где-то я уже это слышал. А! "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!" Вячеслав Михайлович Молотов, 22 июня, 1941 г. Мужик сказал - мужик сделал. Меньше, чем за 3 года и 11 месяцев справились. (Шестой годок пошел).
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сравнил..тогда не было выбора и каждых два дня погибало по 13 тыс...щаз 73% живых нового избрали, чтоб развалил империю...так что дело правое
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Зато сейчас выбирай что хошь! Желаешь воевать? Пжалста! Не желаешь погибать? Да ради Бога! Хоть в РФ, хоть в ЕС! А если есть денюжка немалая, так вообще, ложи на все болт.
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Жители не практичные какие-то, шоб окна так не секло могли бы и ставни приделать В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня - Цензор.НЕТ 3804
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Це ж українці, вони тихі, мирні, нічого не вміють...))
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Це не правда, це кацапи навіть тин не можуть поставити біля будинку і живуть як у середньовіччі!!!
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Небольшой осколочек плашмя старую сухую доску сороковку пробивает . Какие ставни , если и из железных ворот решето делает ?
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ну железные ставни приварить, может и пробьет чутка, зато не посечет стеклом лицо или не убьет вовсе, если прилетит в район окна. От прямого попадания естественно не поможет, а от осколков легко...
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Понятно , что лучше будет , но не у всех есть возможность . Да и желание укреплять окна при большой вероятности завтра вообще без стен остаться .
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Головне - не стріляти у відповідь. Відходити і віддавати українську землю можна. Коли віддамо усю Україну, то війна закінчиться. Погоджуєтеся, зебіли?
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Цензор стал грязным сайтом! Убери свою соплю, пилят!!!! И не про твоего президента пишу!!!
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кало-мойский обещал покрасить. пусть еще вставит стекла и прибьет шифер.
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Росия так переживает за рузький язык в Украине что бомбит рузькоязычное население дамбаса без перерыва. Так Розия учит рузьгому языку людей не только в Украине а и по всему миру. Теперь при взрыве бомбы все даже арабы вспоминают рузький язык.
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Почему бы ети фотографии не показать в ООН, где ФедоРашка созывает собрание по поводу рузького языга. Что делает сама ФедоРашка с рузьгоязычными.
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не по теме, но рядом.
Ребята, вы только не упсыкайтесь со смеху
https://hronika.info/kurjozy/485690-naduvnye-figury-zaharchenko-i-motoroly-nasmeshili-set/
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крайние 2 фото, это то что я подумал за забором растет
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Правильно, это то самое 🤣. Так подставили мирного жителя
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***** и кум мертвечук взялись за Украину на єтот раз серьезно єто их последний шанс захватить Украину
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Штаб, ніби, мав би трохи іншими справа займатися, ніж показувати результати ворожих обстрілів.
Нє, якщо їх перепрофілювали для виконання завдань пропагандистської обробки населення, то все нормально.
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Та ви шо??? Неможе бути.... Зеля ж "домовився" про мир.... вже "початок хакінчення війни" навіть Зеля побачив... має виступити знову Зе що це "спроба зірвати мирний процес" ... і ножкою топнути.
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Авдіївки зі 120-мм мінометів 30 червня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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