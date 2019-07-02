 Конвертаційний центр з обігом близько 120 млн грн ліквідували в Полтавській області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Полтавської та інших областей України незаконні послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили кілька підконтрольних підприємств, на рахунку яких підприємства - вигодонабувачі перераховували кошти нібито за виконання робіт, надання послуг або за поставки ТМЦ.

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Отриману згодом готівку організатори злочинної діяльності передавали замовникам конвертації, за винятком 11% від суми перерахованих коштів, які служили нагородою за незаконні послуги.

Таким чином протягом 2018 - 2019 років було проконвертовано близько 120 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, житлових, складських і виробничих приміщеннях і транспортних засобах фігурантів, вилучено печатки підконтрольних СГД, документи їх фінансово-господарської діяльності, чорнові записи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

Крім того, на підставі постанов суду накладено арешт на 615 тис. грн, що перебувають на розрахункових рахунках підприємств, причетних до незаконної діяльності, і на 315,4 тис. грн ліміту суми ПДВ на рахунках компаній-фігурантів у СЕА ПДВ.









Слідчі дії тривають.