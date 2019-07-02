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 Почесне Генконсульство України відкрили в угорському Сегеді. ФОТОрепортаж

Почесне Генеральне консульство України відкрито в м.Сегед (Угорщина) 1 липня.

Про це повідомила посол України в Будапешті Любов Непоп, передає Цензор.НЕТ.

"Урочисто відкрили Почесне Генеральне Консульство України в Сегеді. Вручила консульський патент Почесному Генеральному Консулу Шандору Ровту, який з 2008 року працював як Почесний консул України в Сегеді і вже встиг у цій своїй функції зробити багато для розвитку українсько-угорських контактів", - розповіла посол Непоп.

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За її словами, незабаром за фінансової допомоги Ровта та угорського мецената М.Іначі реабілітацію в Угорщині пройдуть учасники АТО/ООС в рамках програми "Зігрій душу".

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Почесне Генконсульство України відкрили в угорському Сегеді 04
Почесне Генконсульство України відкрили в угорському Сегеді 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135138
 
 
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сразу видно зебила, шутка достойна уровня юмора квартал 95
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Ну так блесни последней извилиной, пошути уровнем вашего комеди клаба или Галустяна. Гы.
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А про мову їх вже попустило, чи то таке?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПочесне Генконсульство України відкрили в угорському Сегеді. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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