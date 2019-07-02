 Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента у фейсбуці.
Повідомляється, що у Зеленського заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Зокрема, він візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, а також інших заходах.
Зелнский может и вышел из квартала, но квартал остался в зеленском.
А на встречу с Порошенко организаторы тоже билеты продавали или это может какое то особенное отношение к гаранату - "шутка" так сказать?
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Все-таки, впервые на арене мальчик, играющий членом на рояле и все такое...
Прощавайтэ хлопци иду до Канады. (с)
А ти чого не вертаєшся? Невже не бажаєш "заплыть жирком"? Влаштуйся вчителем, 4к $ американських, ти в Канаді стільки наврядчі заробляєш...
Ще не зробив ковбасу по 2.20, як обіцяв насєлєнію... не провів жодної реформи, а вже лізе у питання, які розколюють країну.....
04.12.14 18:28 Нельзя допустить хищения и продажи помощи для украинской армии из Канады, - Бутусов. ФОТО.
2019 год. Так, как свинарчуки до сих пор остаются у руля Украинской Армии =
нельзя допустить повтора 2014 года !
ЗЕ 2019 .Не повторить путь порошенко-свинарчука ...
*****Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18.
Об этом бывший замминистра обороны Леонид Поляков сказал в эфире программы "Идеальное правительство" на телеканале 24, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на Лигу. Источник: https://censor.net.ua/n313170
И тут же вывел их через Панамский оффшор на Соломоновы острова . !
Спасибо , настоящие друзья Украины !
14.04.15 20:52 Канада направит в Украину 200 военных инструкторов, - премьер-министр Харпер
18.04.15 12:07Канада отправляет в Украину приборов ночного видения на 1 млн долларов. ФОТО.
29.01.15 07:17Канада выделила Украине кредит в 160 миллионов долларов для экономики.
05.01.15 22:56Канада направила еще 3 корабля с помощью для украинской армии.
27.11.14 22:00Самолет с военной амуницией вылетел из Канады в Украину, - посол Пристайко. ФОТОрепортаж