EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Мовне питання Агресія Росії проти України Українські заручники в РФ Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Убивство Кирила Тлявова
 Політика України
  6655  153
Все про:візит (658) Зеленський (1893) Канада (662)

 Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента у фейсбуці.

Повідомляється, що у Зеленського заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Зокрема, він візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, а також інших заходах.

Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волкер і Зеленський у Торонто обговорять подальші кроки України після розведення сил у Станиці Луганській

Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером 02
Фото: ОП/Facebook

Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135132
 
   
 Топ коментарі
 
Противно смотреть,на личность которую ничего не связывает с Украиной ,который ненавидит все Украинское!
 показати весь коментар
 
Стыдно смотреть на визиты клоуна.
Где рваные носки, мятый пиджак с чекушкой выпяченной?
Вот при Порошенко гордость брала, эх, такого президента просрали, зебилы!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А ведь на цензоре даже и не было новости о том, что Зеленский продавал билеты на конференцию с Торонто, на встречу с собой? А ведь это так...
Зелнский может и вышел из квартала, но квартал остался в зеленском.
 показати весь коментар
 
 
Я даже и не сомневаюсь! Вон вчера Богдан, ну который Андрей, за украинский язык пояснил, а потом его слова пояснил Стефанчук. Мы ж тут тупые нам пояснять все надо..
А на встречу с Порошенко организаторы тоже билеты продавали или это может какое то особенное отношение к гаранату - "шутка" так сказать?
 показати весь коментар
 
 
Дарма ви так. Я падаю спати. Завтра відповім.
 показати весь коментар
 
А роялю з собою привіз, чи там дадуть і почому будуть квитки на це шоу?
 показати весь коментар
 
 
Росія вдруге скликає засідання Радбезу ООН через закон про українську мову,видать Московии выгодно стирать языковые грани между народами своих колоний,чтобы они не думали о создании своих независимых государств,но Московия это не Америка со своими штатами,в Америке любой гражданин рождается свободным, а в колониях Московии все люди второсортные хотя и говоря на на ломано матном российском языке.
 показати весь коментар
 
 
Володька поїхав знову нас позорити
 показати весь коментар
 
 
А Канада трошки бабла пообіцяє . !? Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером - Цензор.НЕТ 1410
.
...
Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером - Цензор.НЕТ 9243 ....
 показати весь коментар
 
 
Не, поехал просить помочь с переносом офиса презедента сюда: https://petition.president.gov.ua/petition/62306
 показати весь коментар
 
А денюжку диаспора ЗЕманде уже заплатила, шоб на этого криворожского муделя посмотреть.
Все-таки, впервые на арене мальчик, играющий членом на рояле и все такое...
 показати весь коментар
 
 
В каждой не понятной ситуации - ставь кремлёвский фотожоп на Порошенко.
 показати весь коментар
 
Кремлевские фотожопы ставят против действующей украинской власти, бывшие кремлю не интересны.
 показати весь коментар
 
Дайтэ мэни хлибу, кило мармэладу.
Прощавайтэ хлопци иду до Канады. (с)
 показати весь коментар
 
 
Наверное, будет просить помочь с переносом офиса презедента сюда: https://petition.president.gov.ua/petition/62306
 показати весь коментар
 
Фриланд к нему заговорит на нашем, а Зеля такой: прастите, не магли бы вы паруски, а то я не очень понимаю.... и крепчайше задумается, не взболтнул ли он сейчас какой-то хохмы как обычно))
 показати весь коментар
 
 
Странно, что зе не в фотболке и выбритый.
 показати весь коментар
 
 
Господи, за что ж такие муки Украине ты уготовил
 показати весь коментар
 
 
Мадам Зеленской срочно нужен стилист-протоколист, открытые босоножки не надевают на официальные встречи. Единственный раз мне понравился ее вид - на инаугурации и все.
 показати весь коментар
 
 
не удивительно. ее имидж уровня турецкой проститутки
 показати весь коментар
 
 
мадаме Зе надо мозги вставить, как и ее муженьку.
 показати весь коментар
 
От вчерашнего видео .. видно шо побрился... но мешки под глазами и серый фейс говорят шо оно бухало все выходные и так жестко
 показати весь коментар
 
 
Вы там определитесь уже. Наркоман или алкаш. Спросите у старшего по смене хотя бы
 показати весь коментар
 
 
зеля гастролируй с пианиной,на пианине ты нобелевский лауреат ,зебилы все подтвердят.
 показати весь коментар
 
 
Раді вітати дорогого Президента Зеленського, першого не - корумпованого президента України, а то ті брехливі ган д ...ни так дістали, нарешті нормальна жива людина а не грьобана свиня як усі попередники.
 показати весь коментар
 
 
та да. Тепер і у Канаді будуть знати якого довб.ба обрав собі український народ...
А ти чого не вертаєшся? Невже не бажаєш "заплыть жирком"? Влаштуйся вчителем, 4к $ американських, ти в Канаді стільки наврядчі заробляєш...
 показати весь коментар
 
 
Обычно после визитов Зелени куда-нибудь в заграницу случаются всякие неприятные казусы, как, например, голосование в ПАСЕ. У меня теперь плохие ожидания по результатам его поездки в Канаду. Уже представляю себе отмазки типа "всё уже было решено давно" и "я тут не при чём".
 показати весь коментар
 
 
Хтось підкажіть діаспорі..... Що цей мудєль, разом з бойовим бурятом Коломойського (Богданом) чіпляється до МОВИ і до референдуму про НАТО....

Ще не зробив ковбасу по 2.20, як обіцяв насєлєнію... не провів жодної реформи, а вже лізе у питання, які розколюють країну.....
 показати весь коментар
 
неужели эта встреча поставит все на свои места и Зеленский станет настоящим президентом, перестанет сунуть во сласть всякую шваль... таки да, надо сделать посмотреть... а вдруг...
 показати весь коментар
 
Клоун никогда не станет президентом..... Не обольщайтесь, не делайте ЭТО против ветра.
 показати весь коментар
 
https://censor.net.ua/photo_news/314902/nelzya_dopustit_hischeniya_i_prodaji_pomoschi_dlya_ukrainskoyi_armii_iz_kanady_butusov_foto*****
04.12.14 18:28 Нельзя допустить хищения и продажи помощи для украинской армии из Канады, - Бутусов. ФОТО.
2019 год. Так, как свинарчуки до сих пор остаются у руля Украинской Армии =
нельзя допустить повтора 2014 года !

Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером - Цензор.НЕТ 9575
 показати весь коментар
 
https://censor.net.ua/news/313170/ukraina_otkazalas_ot_partii_istrebiteleyi_f18_predlojennyh_kanadoyi_ekszamministra_oborony/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
ЗЕ 2019 .Не повторить путь порошенко-свинарчука ...
*****Канада предлагала Украине несколько десятков истребителей F-18.
Об этом бывший замминистра обороны Леонид Поляков сказал в эфире программы "Идеальное правительство" на телеканале 24, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на Лигу. Источник: https://censor.net.ua/n313170
Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером - Цензор.НЕТ 7889
 показати весь коментар
 
Ну понеслась Уже с меркель и оландом встретился До сих пор пасе отхаркиваем Хреновый вова с тебя переговорщик ( А вот картинка красивая Да и по щёчкам тебя прикольно похлопывают )
 показати весь коментар
 
клоун неплохо проводит время за государственный счет, летает по заграницам, отдыхает не только по праздникам.
 показати весь коментар
 
 
возле самолетика потасовался будет что Бене расказать
 показати весь коментар
 
 
а за ушком, его, за ушком, почешите, оно это любит!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору