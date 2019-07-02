 Зеленський прибув до Канади, де має зустрітися з Фріланд, Трюдо і Волкером. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента у фейсбуці.

Повідомляється, що у Зеленського заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Зокрема, він візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору, а також інших заходах.

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