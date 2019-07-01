 Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Користувачі соцмереж дискутують про якість художнього виконання фігур.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
Користувачі соцмереж дискутують про якість художнього виконання фігур.
Бга-га-га!
в если без шуток - пусть экспозиция
этого музеяэтой кунсткамеры... пополняется каждый день чучелками недохероев из недорецпублик... работайте, рукож*пые...старайтесь!
а я не мог вспомнить...что ота хрень мне напоминает)))))
Що накоїв з людьми руцукій мір...
Жах.
Включите ТВ в Киеве....
Одиннарот
Вы думаете мы сможем вырваться с этого Ада?
видео
https://twitter.com/i/status/1145760994339282945
и согласовали с зелей гастроли с экспозицией в киеве,
1. Януковича
2. Клюєвих
3. Звягільського
4. Калєснікова
5. Ахмєтова
6 Королєвську
7. Бахтєєву
8. Хомутинника
9. Єфрємова
10. Гіві
11. Хрущова
13. Лєнку з роотом
І ще дуже багато всякої мерзоти ворожої Україні . Після впихання ОРДЛОСОС в Україну всім жителям цієї чумної території , паспорт негромадянина на 25 років . Бо знову оберуть нам Президентом України якогось кацапа патріота москви .
Это Гиви?
- Вот этот скелет - это скелет великого Гиви. Проклятые бандеровцы сожгли его "шмелем"!
Конопатый толстый пионер перебивает его, продолжая ковыряться в носу:
- Эээ, а что это за маленький скелетик рядом с ним?
- А это Гиви в детстве!!! - с гордостью отвечает экскурсовод и отворачиваясь вытирает слезу гордости и умиления.
мне кажется...что это только начало))))
а то если в клочья...изголяйся потом с прибацнутой фантазией))))
ходкиоднако . в смысле три курса художественной академии
МУЗЕЙ (Подражание С.Михалкову)
- В Пальмире Северной твоей
Давненько не бывал.
- Я поведу тебя в музей! -
Милонов мне сказал.
В культурно-выставочный центр
С ним входим наконец:
"НовоОтсоссии музей"
(квадратный где-то километр),
И... лютый в нём пипец...
Из зала в зал переходя,
Экскурсия идёт.
Про опочленских доходяг
Бубнит экскурсовод:
- Кто русский миръ возил в Донбасс
Уже не повезёт -
Теперь в музее он, у нас,
В реликвиях живёт.
Вот вижу лифт, что в ад отвёз
Арсена... Вот носки...
Икона с рыжим, в полный рост,
Под ней - "мощей" куски...
Пустых бутылок стройный ряд
- Чернилко? - Уважал!,
А под чернилко про парад
Он в Киеве мечтал.
Как дорог нам любой предмет,
Хранимый под стеклом!
Портки от Гиви - всем привет,
С знакомым запашком.
Здесь бороды козлиной клок
От Дрёмова Павла,
Его в музей нам приволок
Посланник от Х*йла.
А в той коробке голубой -
От "Призрака" мозги...
Не скажет больше Мозговой
- "Введи и помоги"!
Идейно-скрепный наш музей
Родился неспроста:
Здесь Новососсовских вождей
Давненько ждут места.
Гляди - "забили" уголок
Потницкий и Захар,
А с ними - Бородай Сашок,
Гебэшный эмиссар.
Вот колорадский пиджачёк
Стрелкова Игорька
Штанишки ,правда,задолжал
Но время есть пока...
Уже Кобзон нам сдал парик,
Тревогами гоним.
Да-да, волнуется старик...
Ждём! Верим! Разместим!
Вот Соловьёва микрофон,
И Киселя сюртук,
И Костя ****** со снегирём -
Мы ждём вас, милый друг!
Особый стенд соорудим
для лидеров страны -
Тандем навеки сохраним
Из питерской шпаны.
2017.
(😎Приємно, що Захєр і Іосіфъ за 2 роки таки встигли попасти в коллєкцію...)