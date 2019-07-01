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Все про:Донецьк (548) Захарченко Олександр (283)

 Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка. ФОТО

В окупованому Донецьку терористи відкрили музей, в експозиції якого є фігури ліквідованих ватажків терористів - Мотороли, Гіві та Олександра Захарченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Користувачі соцмереж дискутують про якість художнього виконання фігур.

Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка 01

Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ковбаса замість Захарченка: як у "ДНР" поминали вироби зі свіжомороженого м'яса. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135118
 
   
 Топ коментарі
 
Мадам Тюссо от зависти грызёт ногти на ногах.
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Якутський скульптор рьідает от горя...
А может уже і убілся....
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моторола похож на ленина в молодости,ну а конечности у гыви и захара-шедевр психиатора
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Вспомните слова капитана Титаренко, из фильма "В бой идут одни старики" - "Вот закончится война, и соберёмся мы все, кто остался...". И мы соберёмся... И создадим музей... Музей Великой подлости и вселенского безумия"... И поместим туда и эти скульптуры, и "Котолюба", и "Блекаута", и того "ангелоМедведПутина", и, хотя-бы, фото шедевров якутского скульптора... И будем водить туда детей, чтобы они видели, с ЧЕМ мы воевали, и от чего защитили Родину...
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хорошо, хоть не на ночь увидел... ))))
в если без шуток - пусть экспозиция этого музея этой кунсткамеры... пополняется каждый день чучелками недохероев из недорецпублик... работайте, рукож*пые...старайтесь!
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йа представил следующую композицию от этого же таксидермиста - "кабздон в гостях у бурята" )))))))) особенно бурята )))))))) кабздон с вскочившим от увиденного над лысиной париком, тож был бы ничо, но бурят точно мог бы войти в анал молодой республики, как образ "вечного шахтёра" ))))
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Взглянул на это "творение искусства"... И чего то сразу же вспомнилось это:
Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 4569
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точно!

а я не мог вспомнить...что ота хрень мне напоминает)))))
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Сей коспашке не хватает еще 4-го - главного кремлевского поца. Но это уд дело скорого будущего.
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Ну шо вы ото лепите, воск, краску переводите? Выставляйте в натуральном виде, то, что осталось:остатки лифта с отметками моторылы, вывеска кафе "сепар",стена офиса с размазанным по ней хиви. Это и эстетично, и другим впопучленцам наставление.
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на счет воска ... глянул на руки предводителя ... они скорее из того материала что кацапы петухов у себя лепят
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Внешне халтура, но вот по интеллекту эти куклы точно не уступают оригиналам.
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Подивишся на то всьо...
Що накоїв з людьми руцукій мір...
Жах.
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Ksenia VB - далеко смотреть не надо...

Включите ТВ в Киеве.... Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 136

Одиннарот

Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 402

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Ksenia VB - или вот опрос в Харькове...

Вы думаете мы сможем вырваться с этого Ада?
видео
https://twitter.com/i/status/1145760994339282945
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За життя и Оппоблок "вроде как объединились" , таидытына троляка мохнатая. http://vlasti.net/news/302149
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сори не смотрел... но и так знаю что харьков это рассадник кацапов... поэтому кацапы на втором месте в рейтинге партий... в голове не укладывается .. может начали бы думать когда пули в окно залетать начали... хотя там масса таких кто хлеб соль заготовил
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Тяжко буде вириватись з цього багна. Проте майбутнє за молоддю. Їй в цій країні жити. Якщо молодь профукає вибори "бабушкам и дедушкам" то це буде жорсткий треш Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка - Цензор.НЕТ 6338
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"Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко."
и согласовали с зелей гастроли с экспозицией в киеве,
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моторолу переробили з бюста леніна. такі бюсти у кожній школі були.
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Аааааахаххаааххаахаа. Это шидэвир!!! Мария Тюссо вертится в гробу аки ротор в высоковольтном электродвигателе. Надеюсь, эта компашка террорюг вертится в гробах ещё похлеще, глядя на свои, прости господи, скульптуры. Донецкие террористы открыли музей с фигурами Моторолы, Гиви и Захарченко - Цензор.НЕТ 8657
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)) таксидермист! жги исчо! "совет фильков", только кутузов без надглазника )) а от канистру и её нового, слепило из того шо было, явно другой чучельник ))
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зы. )))))))))))) главарь республики" вааащеее шо то. в прострации ))) подписали даже, видно шоб рыжий кутузов не перепутал)))
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-Не, ну те двое посередине- на первом фото- нормально получились...
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Блин, они тут еще дебильнее, чем при жизни...
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И этим душевнобольным некоторые зебилонутые зеполитики из зекоманды желают предоставить особый статус??? Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка - Цензор.НЕТ 6727
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ну теперь наша задача помочь оркам в пополнении этой коллекции.. посмотрел слеза навернулась прямо музей Тюссо в Лондоне... им бы зайчиков лепить или скорее белочек эта чаще их посещает
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Їх лікувати потрібно років з 25, не менше, а не повертати в Україну, як автономію з правом вето. Люди, схаменіться !!! Ви і ваші нащадки будете змушені жити з психічно хворими сепарами, які керуватимуть вашим майбутнім. Це, реально, НЕ смішно
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Кого дав донбас Україні ?
1. Януковича
2. Клюєвих
3. Звягільського
4. Калєснікова
5. Ахмєтова
6 Королєвську

7. Бахтєєву
8. Хомутинника
9. Єфрємова
10. Гіві
11. Хрущова
13. Лєнку з роотом

І ще дуже багато всякої мерзоти ворожої Україні . Після впихання ОРДЛОСОС в Україну всім жителям цієї чумної території , паспорт негромадянина на 25 років . Бо знову оберуть нам Президентом України якогось кацапа патріота москви .
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Так с него и переделали. Чего гипсу пропадать.
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не скрепно. говно надо лепить только из говна.
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ну всё, состоялась дырляндия, понеслась культура, в принципе - культурная революция.
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Они там,что,все долбанутые по голове?
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Музей ДНРы. Экскурсовод останавливается у новой экспозиции и начинает рассказывать:
- Вот этот скелет - это скелет великого Гиви. Проклятые бандеровцы сожгли его "шмелем"!
Конопатый толстый пионер перебивает его, продолжая ковыряться в носу:
- Эээ, а что это за маленький скелетик рядом с ним?
- А это Гиви в детстве!!! - с гордостью отвечает экскурсовод и отворачиваясь вытирает слезу гордости и умиления.
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Не хватает чучела Упоротого Лиса из интернета.
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Всё закономерно: мразь открыла музей мрази.

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Прикольная кунсткамера со смешными уродцами, поднимает настроение. Жаль только, что маленькая; в ней должны быть толпы экспонатов.
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я б не зарекался)))
мне кажется...что это только начало))))
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Поклонская, небось, уже и мироточит на все это...
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Дешевим секс-лялькам причепили бороди і вуса, натягнули на них військову форму і получилися 3 зашквара. Мабуть в тихаря їх ще й дрюкають. Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка - Цензор.НЕТ 7417
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А, что не так? По мне, так очень похожи уродцы. Зачет.
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А чЛенін завжди був з кепкою, а не в береті.
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Повідомте ЗСУ кого ще хочете увіковічити в своєму "музеї".
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правильно! чтоб в глаз ))) ну шкурка чтоб для чучела целая...
а то если в клочья...изголяйся потом с прибацнутой фантазией))))
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Проблема этих "героев" не в том, что они против майдана. Проблема в том, что они, как бы это сказать, низкокультурные люди. Это общая проблема всех российских непризнанных анклавов. Там не бывает харизматичных, ярких лидеров.
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так это только первый пробный показ...а там как попрет...)))))
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автор композиции другие материалы не признает . три ходки однако . в смысле три курса художественной академии Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка - Цензор.НЕТ 9264
Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка - Цензор.НЕТ 3891
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В ДИНИРі відкрито філію С-Петербургського "музєя НОВООТСОССИИ" ... 🤣))) Старий віршик в тему:
МУЗЕЙ (Подражание С.Михалкову)
- В Пальмире Северной твоей
Давненько не бывал.
- Я поведу тебя в музей! -
Милонов мне сказал.
В культурно-выставочный центр
С ним входим наконец:
"НовоОтсоссии музей"
(квадратный где-то километр),
И... лютый в нём пипец...
Из зала в зал переходя,
Экскурсия идёт.
Про опочленских доходяг
Бубнит экскурсовод:
- Кто русский миръ возил в Донбасс
Уже не повезёт -
Теперь в музее он, у нас,
В реликвиях живёт.
Вот вижу лифт, что в ад отвёз
Арсена... Вот носки...
Икона с рыжим, в полный рост,
Под ней - "мощей" куски...
Пустых бутылок стройный ряд
- Чернилко? - Уважал!,
А под чернилко про парад
Он в Киеве мечтал.
Как дорог нам любой предмет,
Хранимый под стеклом!
Портки от Гиви - всем привет,
С знакомым запашком.
Здесь бороды козлиной клок
От Дрёмова Павла,
Его в музей нам приволок
Посланник от Х*йла.
А в той коробке голубой -
От "Призрака" мозги...
Не скажет больше Мозговой
- "Введи и помоги"!
Идейно-скрепный наш музей
Родился неспроста:
Здесь Новососсовских вождей
Давненько ждут места.
Гляди - "забили" уголок
Потницкий и Захар,
А с ними - Бородай Сашок,
Гебэшный эмиссар.
Вот колорадский пиджачёк
Стрелкова Игорька
Штанишки ,правда,задолжал
Но время есть пока...
Уже Кобзон нам сдал парик,
Тревогами гоним.
Да-да, волнуется старик...
Ждём! Верим! Разместим! Донецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка - Цензор.НЕТ 3120
Вот Соловьёва микрофон,
И Киселя сюртук,
И Костя ****** со снегирём -
Мы ждём вас, милый друг!
Особый стенд соорудим
для лидеров страны -
Тандем навеки сохраним
Из питерской шпаны.
2017.
(😎Приємно, що Захєр і Іосіфъ за 2 роки таки встигли попасти в коллєкцію...)
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Цензор.НЕТФотоПодіїДонецькі терористи відкрили музей із фігурами Мотороли, Гіві і Захарченка. ФОТО
 
 
 
 
 
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