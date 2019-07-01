 Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку CorrectUA, аеропорт Каїра - другий за завантаженістю в Африці - тепер використовує написання Kyiv для позначення столиці України.

Уточнюється, що це 50-й міжнародний аеропорт, який підтримав ініціативу МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Таллінна змінили написання Київ на Kyiv. Гельсінкі на підході. ФОТО

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

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