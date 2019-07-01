 Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку CorrectUA, аеропорт Каїра - другий за завантаженістю в Африці - тепер використовує написання Kyiv для позначення столиці України.
Уточнюється, що це 50-й міжнародний аеропорт, який підтримав ініціативу МЗС України.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.
Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.
Потужні реформи не зупинити!.
Вот, как надо.
Пілять, які ж ви тупі....
Голосуйте за ПЕС, и все будет Куив!
покажи ему правильно название Київа - Kyiv, и смотри на реакцию
и будет ясно что чел необразованній кацап с российской челюстью и мозгом
не способным прочитать латинские буковки, ибо тепил......
а чего вы дергаетесь не понятно
- Гарна новина из Егип... Украины! Сегодня мы построили 50-й новый завод и фабрику. Сотни украинцев получили новые рабочие места. Но за 5 лет ни разу тут такого не читал. Может что-то и пропустил.
придуркамироссиянами? зачем
"Жалко в России не метят всех флагами как в некоторых "цеевропейских" странах"
м-да..
соседей в подъезде всех проверили?
поделитесь, может я каких и не знаю, посмотрела бы
а я так сходу и не назову ни украинских ни российских тем более
не говоря уже про то какой там интерфейс форума
За чотири роки в Україні побудовано 207 нових заводів - Агрополіт
насчёт остального, ну кто виноват что вас бывает сразу видно
https://agropolit.com/.../10898-za-chotiri-roki-v-********-pobudov...
Якраз 50 на рік.
Так шо мокша, УТРІСЬ.
"Піздеж на 80%. На сайтах тих компаній нічого подібного немає"
Там відповідь на наведений Вами коментар:
-« Прагматик Петро Матвієнко • 5 місяців тому
ото підніми свою сраку і поїдь глянь спочатку, щоб самому не бути ********»
ну так тот комментарий пустопорожнее
это немного, но это есть