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Все про:аеропорт (376) Київ (6226) перейменування (274) Каїр (1)

 Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv. ФОТО

Каїрський аеропорт приєднався до організованої українською владою кампанії #KyivNotKiev.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку CorrectUA, аеропорт Каїра - другий за завантаженістю в Африці - тепер використовує написання Kyiv для позначення столиці України.

Уточнюється, що це 50-й міжнародний аеропорт, який підтримав ініціативу МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Таллінна змінили написання Київ на Kyiv. Гельсінкі на підході. ФОТО

Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv 01

Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv 02

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

Дивіться також: Назви Kiev і Lvov поміняли на Kyiv і Lviv у Національному аеропорту "Мінськ". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135106
 
   
 Топ коментарі
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Немного не так...
Потужні реформи не зупинити!.
Вот, как надо.
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шоколадная реформа во всей красе был Киев стал Куев.
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мокша, згідно правил транслітерації, латинська Уигрек») читається як ваше кацапське ЬІ...
Пілять, які ж ви тупі....
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Ещё одна яркая перемога молодрй команды. Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv - Цензор.НЕТ 9090
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Вище в коментаторів,горять зади від цього. Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv - Цензор.НЕТ 637
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ну я помню что это при порохе началось,но в чем прикол,для нас???
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Вот, сразу жить стало лучше, жить стало веселей!
Голосуйте за ПЕС, и все будет Куив!
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Разрывом кацапского пукана удовлетворен Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv - Цензор.НЕТ 5397
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благодаря чему дурака сразу видно ещё и по этому
покажи ему правильно название Київа - Kyiv, и смотри на реакцию
и будет ясно что чел необразованній кацап с российской челюстью и мозгом
не способным прочитать латинские буковки, ибо тепил......
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Поміняйте і ви Киев на Київ. Нема такого міста Киев.
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Кацапы места не находят, как серпом по яйцам им , это для них так значимо, как будто Украина вернула ядерный статус.
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Это просто национальное всеобщее достижение. Ура!
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это просто новость
а чего вы дергаетесь не понятно
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Возможно эта задача следующей пятилетки.
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Нет бы написать
- Гарна новина из Егип... Украины! Сегодня мы построили 50-й новый завод и фабрику. Сотни украинцев получили новые рабочие места. Но за 5 лет ни разу тут такого не читал. Может что-то и пропустил.
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а в Иркутской области воду откачали?Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv - Цензор.НЕТ 2304
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Москва-Питер "главная железная дорога страны". Такое мог написать только украинец.)
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прикиньте, россиянин, кроме того перечитайте ещё раз
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Все вы любите прикидываться "расиянами". Особенно на Эхе Москвы. Надо же "главная дорога страны" пхахаха.
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клоун, запостил это россиянин, полтора километра кабели украли? украли, 40 с чем -то там поездов было задержано? былоНезаконное вмешательство в работу железнодорожной инфраструктуры стало причиной сбоя движения поездов на Октябрьской железной дороге (ОЖД), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.«На перегоне близ станции «Сходня» неизвестные похитили порядка 1,5 км кабеля, задействованного в бесперебойном движении поездов. На месте преступления работают оперативные сотрудники транспортной полиции», - сообщили в ведомстве.
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кто любит прикидываться придурками россиянами? зачем
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Жалко в России не метят всех флагами как в некоторых "цеевропейских" странах. Наверно в Украине типа какой-то шпиономании как при Сталине.
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на разных ресурсах по разному
"Жалко в России не метят всех флагами как в некоторых "цеевропейских" странах"
м-да..
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Это типа кругом враги, поэтому всех метят?))
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? это ж в вас там кругом враги, на эхо Москвы и тд.
соседей в подъезде всех проверили?
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"На разных ресурсах по разному". Вранье. Я вообще не видел украинского ресурса, где бы не искали шпиенов.)
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и много вы украинских ресурсов посещаете?
поделитесь, может я каких и не знаю, посмотрела бы
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Лучше вы покажите мне украинский ресурс где людей не метят. Причем это давно. Это Ющенко что-ли приказал. Или сознательные журналисты сами ищут шпиенов? Аеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv - Цензор.НЕТ 4239
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лучше вы, вы больше в курсе судя по всему
а я так сходу и не назову ни украинских ни российских тем более
не говоря уже про то какой там интерфейс форума
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Украинские СМИ самые бдительные СМИ в мире.))
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За чотири роки в Україні побудовано 207 нових заводів, до того ж, лише упродовж 2018 року було відкрито 83 заводи.


За чотири роки в Україні побудовано 207 нових заводів - Агрополіт
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это вы наверное по себе судите
насчёт остального, ну кто виноват что вас бывает сразу видно
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Я вы читали комментарий под статьей по вашей ссылке?

"Піздеж на 80%. На сайтах тих компаній нічого подібного немає"
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Читав.
Там відповідь на наведений Вами коментар:
-« Прагматик Петро Матвієнко5 місяців тому

ото підніми свою сраку і поїдь глянь спочатку, щоб самому не бути ********»

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то были вы да?)
ну так тот комментарий пустопорожнее
это немного, но это есть
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниАеропорт Каїра став 50-им, де назву Kiev поміняли на Kyiv. ФОТО
 
 
 
 
 
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