 На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1, 3 ст. 212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які організували ввезення в Україну з країн ЄС побутової техніки відомих торгових марок дрібними партіями.

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Ввезену без сплати податкових та митних платежів техніку накопичували і зберігали в складських приміщеннях одного з прикордонних міст області та реалізовували кінцевим споживачам, у т.ч. через інтернет за готівку, без відображення згаданих операцій у бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання побутову техніку відомих світових брендів орієнтовною вартістю близько 1 млн грн, чорнова бухгалтерія та штампи торгових закладів Республіки Польща.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на згадані ТМЦ. Триває слідство.