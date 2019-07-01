 На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1, 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували ввезення в Україну з країн ЄС побутової техніки відомих торгових марок дрібними партіями.
Ввезену без сплати податкових та митних платежів техніку накопичували і зберігали в складських приміщеннях одного з прикордонних міст області та реалізовували кінцевим споживачам, у т.ч. через інтернет за готівку, без відображення згаданих операцій у бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.
За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання побутову техніку відомих світових брендів орієнтовною вартістю близько 1 млн грн, чорнова бухгалтерія та штампи торгових закладів Республіки Польща.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на згадані ТМЦ. Триває слідство.
свою "нормальность" обговорюй де-інде.
Вот они столько контрабаса находят, отлавливают.
А ведь весь этот контрабас ползёт через нашу доблестную таможню.
Так вот - почему я ни разу не видел ни одного сообщения о том, что такая то такая то таможня ,была взята с поличным, на пропуске контрабанды через её пост. Все таможенники, включая руководящий состав, были взяты под стражу???