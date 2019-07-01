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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:Волинь (329) податкова міліція (1269) ДФС (2255)

 На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області вилучили з незаконного обігу велику партію побутової техніки відомих світових брендів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну 01

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1, 3 ст. 212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які організували ввезення в Україну з країн ЄС побутової техніки відомих торгових марок дрібними партіями.

На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну 02На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну 03

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На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну 04

Ввезену без сплати податкових та митних платежів техніку накопичували і зберігали в складських приміщеннях одного з прикордонних міст області та реалізовували кінцевим споживачам, у т.ч. через інтернет за готівку, без відображення згаданих операцій у бухгалтерському та податковому обліку і, відповідно, без сплати податків.

На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну 05

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання побутову техніку відомих світових брендів орієнтовною вартістю близько 1 млн грн, чорнова бухгалтерія та штампи торгових закладів Республіки Польща.

На Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну 06

Наразі вирішується питання про накладення арешту на згадані ТМЦ. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135065
 
 
 Топ коментарі
 
А как эту продукцию пропустили пограничники и таможенники, никого не интересует?
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Отъем имущества без судебного решения - это воровство или грабеж,записать фамилии всех грабителей и после смены руководства ГФС всех подонков ликвидировать с конфискацией без суда и следствия.
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о налоговики прибарахлились. А то таможня все пакеты с куревом находят😀
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при соевом императоре такого не было
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При соевом императоре оно и было завезено.
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Зате воно європейське, а в магазинах суцільний китай..
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Ты не понимаешь шо у тебя в черепушке творится, то шо ты о людях можешь говорить. Ылита 😀😀😀
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здався ти мені, що я буду про тебе ще говорити ))
свою "нормальность" обговорюй де-інде.
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О, класс, ты не потерянная. Сразу поняла, кто ЧЕЛОВЕК😀😀😀
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я людина, а ти чєловєк.. расєйский, тобто чумка східна.
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А как эту продукцию пропустили пограничники и таможенники, никого не интересует?
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ну як, довго плакали, гроші порахували і пропустили
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Отъем имущества без судебного решения - это воровство или грабеж,записать фамилии всех грабителей и после смены руководства ГФС всех подонков ликвидировать с конфискацией без суда и следствия.
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о налоговики прибарахлились. А то таможня все пакеты с куревом находят😀
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Не пойму, техника в ЕС дешевле чем у нас, раз везут? Бог ты ж мой и на пылесосах грабят народ... одни разочарования.
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кхм... ты чего? Намного!!! И в штатах тоже!
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кокаїну на всих не вистачило, милиція вирішила, що пилососами користуватись незаконно. Український виробник пропонує віники - а пилосос - пряма конкуренція, віники ніхто не бере. Боротьба з пилососами як не як.
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У меня только один вопрос.
Вот они столько контрабаса находят, отлавливают.
А ведь весь этот контрабас ползёт через нашу доблестную таможню.

Так вот - почему я ни разу не видел ни одного сообщения о том, что такая то такая то таможня ,была взята с поличным, на пропуске контрабанды через её пост. Все таможенники, включая руководящий состав, были взяты под стражу???
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Правильно задане питання - половина відповіді На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину - Цензор.НЕТ 8541 Взяті ким? Доблесними правоохоронцями? А їм гарно жити хто забороняв? Антикорупційні структурки чи суди?
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Не понимаю, зачем сразу отбирать? Пусть заплатят пошлины и дальше торгуют люди. Дайте предпринимателям возможность легально импортировать товар и не будет этого ужастного страшного "криминала"
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Цензор.НЕТФотоЕкономікаНа Волині податківці вилучили партію побутової техніки відомих брендів, незаконно ввезеної в Україну. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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