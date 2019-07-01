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 Політика України
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Все про:агітація (108) Лещенко (336) Слуга народу (83)

 Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко, який висунув свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №220 в Києві, вказав на агітаційних бігбордах, що він "справжній слуга народу".

Відповідну фотографію оприлюднила в Facebook журналістка Христина Бердинських, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій подільської промзоні з'явилася нова політ. Реклама. Сергій Лещенко відкрито пішов в атаку на зелене поле, оголосивши себе справжнім слугою народу. На рекламі написано, що всього виготовлено 9 таких бігбордів", - повідомила журналістка.

Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського 01

Зазначимо, що по 220-му округу партія "Слуга народу" висунула Анну Бондар.

Сергій Лещенко підтвердив у коментарі Цензор.НЕТ розміщення політичної реклами на бігбордах у Подільському районі Києва.

"Я їх сам розробляв", - сказав Лещенко.

На уточнення про те, що на 220 окрузі, де балотується Лещенко самовисуванцем, вже є кандидат, який представляє партію "Слуга народу", він відповів:

"Я чотири з половиною роки працював у парламенті як слуга народу. Мені вдалося вирішити безліч питань в інтересах людей. Це і порятунок від закриття поліклініки на вулиці Сагайдачного, після чого весь персонал направив лист подяки, і захист від забудови Голосіївського парку, і судові позови щодо скасування Роттердам+, і боровся з монополією Медведчука на ринку дизельного пального і скрапленого автомобільного газу. Ми продовжуємо боротися з черговим будівництвом на Подолі на перехресті Верхнього Валу та Вознесенського узвозу - "ПодолГрад Винтаж". Тому справжнім слугою народу є я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, щоб захищати інтереси забудовників".

Кандидат у нардепи вважає, що Анна Бондар, яка балотується від "Слуги народу" в окрузі №220 є представницею забудовників.

"Не секрет, що у нас в Києві є новий "смотрящий" Андрій Вавриш, який є куратором київських мажоритарних округів. Ні він, ні його ставлениця Анна Бондар ніколи не були присутні ні на передвиборчих заходах Володимира Зеленського, ні в експертних групах, ні в штабі", - зазначив кандидат у нардепи.

Лещенко вважає, що Вавриш намагається "скористатися брендом популярної партії для того, щоб отримати мажоритарним депутатом чергового представника забудовників".

Він також зазначив, що не вважає, що символіка на бігбордах є такою самою, як у партії "Слуга народу". Крім того, Лещенко наголосив, що не вважає доречним дорікати йому у використанні певних кольорів у політичній рекламі.

"Я з Володимиром Зеленським пройшов усю передвиборчу кампанію на виборах президента. Знаю його особисто, знаю його сім'ю, був у нього на багатьох не просто зустрічах, а й на закритих нарадах, брейнштормах. Безпосередньо долучився до його перемоги на виборах президента. І, мені здається, дорікати мені у використанні якихось кольорів чи словосполучень - це недоречно, тому що я не бачив на цих зустрічах жодного разу ні Анну Бондар, ні Андрія Вавриша", - зазначив політик.

"Я вважаю, що Володимир Зеленський отримав безпрецедентний кредит довіри у людей і його не можна розмінювати на мандати для забудовників. Нам не можна даремно розтратити надії країни. Тому я бачу себе в новому скликанні частиною команди змін у складі фракції "Слуга народу", - додав Лещенко.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії. У позові вказано дев'ять таких кандидатів. Шостий апеляційний суд Києва частково задовольнив позов партії "Слуга народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135028
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки слуг у народу розвелося, що народу вже і на пиво не грошей вистачає.
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Еще один слуга соседнего народа очень хочет заработать побольше зелени.
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Сирожа, я тебя люблю !
Порви их ! 😂
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ПарашЮт, а не парашУт. Где вас таких грамотных находят, в слове х... три ошибки делаете.
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Скільки слуг у народу розвелося, що народу вже і на пиво не грошей вистачає.
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А на який мові шапка написана, звісно, що не на українский.
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кацапе , запам'ятай "українською мовою" , вас там таких підлога країни , гугл транслейт вас палить , як пацюків .
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Ты его как не называй, меньшим дерьмом он от этого не станет.
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Зеленский это Парашутин он что то среднее между Порошенко и путиным)))
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парашют - именно так пишется это слово
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Интересно, когда зелю сковырнут, что бородатая тетя лещенка будет делать, к кому перебегать, тварь продажная? Надеюсь со своей женой-рашисткой дернет в ростов вместе с зеленой дрысней
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номінації гучнішають: самий настоящий! найнастоящіщий!!!
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Цензор, ну блин, вообще ошибка первоклассника. ПарашУтист. Видимо потому что шутит сразу парой шуток, как ПреЗЕдент.
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Деньги на борды этому "слуге" тоже жена насо_________ дала, как и на хату?)
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😂😂😂😂лящ ты как и парасюк нелеквид вы своё дело сделали теперь нах это туда 👉😂😂😂😂
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Еще один слуга соседнего народа очень хочет заработать побольше зелени.
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Справжній слуга, у ліврєї, усіляко мовчки намагається облегчити життя господарю.
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Небритая обиженка рассказывает о своих подвигах и приближенности к императору.
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Считают народ за тупое быдло. Спекулируют на слоганах и цветовой гамме. Хотя..кто выбрал зюзю если не тупое быдло?
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холуй кало-мойского кинул бородатую телку. попроси в стиле клоунов95 может возьмут.
на рашке вазелина теперь только так и называют--холуй! https://www.youtube.com/watch?v=nvzD3EOrm6g
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За видео лойс! Такого позора от узеленскага я не ожидал! Попрошайки и холуи. Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 5404
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Я сторонник ЮВТ , я пока условно поддерживаю ЗЕ ... Поэтому и к Лещенко всегда относился осторожно .

Но то , что в угоду тайным договорённостям с манафордами "Слуги" поставили не Сергея к великой радости Юрия Луценко - весьма настораживает .

Это первый попрос к Разумкову - чем их партию не устроил древний борец с коррупцией Серегей Лещенко ?!
Кому нахрен сдалась эта Анна Бондарь !
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доки відкритий кордон із ворогом - влада в Україні зовсім не українська .
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Чего? Зебилы, на ...рена ж плодить столько слуг? Кто кого будет в конечном итоге обслуживать: вы их или они вас?
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оооо..як бьються в груди"слуги народу" --щоб у ВР потрапити
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Одни слуги . Народ ( хоязин), уже не знает кому и когда приказывать . ! Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 7690 .
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-Я слуга!
-Нет, я слуга!
-Я самый услужливый слуга!
-Нет, я!

Дурдом.
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А квартирку для своего хозяина....меня к примеру...освободить не желаешь..?? Справжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського - Цензор.НЕТ 4545
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСправжній слуга народу я, а не парашутисти, які намагаються під таким брендом потрапити в парламент, - Лещенко про свої борди в стилістиці партії Зеленського. ФОТО
 
 
 
 
 
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