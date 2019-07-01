 Суд зобов'язав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність "кандидатів-клонів" до партії "Слуга народу". ДОКУМЕНТ

Рішення опублікували на фейсбук-сторінці політсили, інформує Цензор.НЕТ.

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"Визнати протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невнесення змін до постанови про реєстрацію кандидатів у народні депутати України щодо зазначення відомостей про їхні партійності, а саме виключення відомостей про членство в політичній партії "Слуга народу", - йдеться в рішенні суду.

Також у рішенні суду йдеться, що ЦВК має внести зміни і зазначити, що деякі із так званих "кандидатів-клонів" - безпартійні.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії. У позові вказано дев'ять таких кандидатів.