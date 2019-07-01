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 Політика України
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Все про:Київ (6226) суд (5240) Слуга народу (83)

 Суд зобов'язав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність "кандидатів-клонів" до партії "Слуга народу". ДОКУМЕНТ

Шостий апеляційний суд Києва частково задовольнив позов партії "Слуга народу".

Рішення опублікували на фейсбук-сторінці політсили, інформує Цензор.НЕТ.

Суд зобовязав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність кандидатів-клонів до партії Слуга народу 01

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Суд зобовязав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність кандидатів-клонів до партії Слуга народу 02
Суд зобовязав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність кандидатів-клонів до партії Слуга народу 03

"Визнати протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невнесення змін до постанови про реєстрацію кандидатів у народні депутати України щодо зазначення відомостей про їхні партійності, а саме виключення відомостей про членство в політичній партії "Слуга народу", - йдеться в рішенні суду.

Також у рішенні суду йдеться, що ЦВК має внести зміни і зазначити, що деякі із так званих "кандидатів-клонів" - безпартійні.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" подала позов до Центральної виборчої комісії з вимогою вказати у виборчих бюлетенях інформацію про безпартійність "кандидатів-клонів", які збрехали про свою приналежність до партії. У позові вказано дев'ять таких кандидатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135022
 
 
 Топ коментарі
 
прочитал "кандидатов-КЛОУНОВ"
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таких, неумеющих читать, ща на ветке будет много, около 25%
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Какой президент - клоун, такие и кандидаты - клоуны
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таких, неумеющих читать, ща на ветке будет много, около 25%
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Кандатов-клованов 100%, 73% ваще читать не способны
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очередные уловки Порошенко и врагов Украины на выборах не удались
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Скоро станет больше, посмотрят на шапито с офисом, шортами, новой столицей, фонтаном-шаурмой, разными рехферендумами, регионалами из всех щелей и какимито безумными комментариями и инициативами от "молодой команды". Или думаете не надоест? Ониж + по денежке хотели и ништяки неважно откуда... Думаете будут зыркать, ржать и радоваться что "Не Порошенко" (с)?
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Какой президент - клоун, такие и кандидаты - клоуны
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
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А ничо шо бюлетени уже отпечатаны? За ваш с нами счет, зебилики, будут перепичатывать Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1263
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методичка у него по украински и он не понимает
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Тут, як на мене, у заголовку забагато букв. Я б залишив лише такі: "Суд объязал ЦИК убрать из бюллетеней ....кандидатов...проти "Слуга народа". Тоді я б повірив, що на світі є справедливість.😊
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Доброго дня , Україно без порошенка !
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Украина без порошенко,медведчука и путина
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Коррупция на месте, дорог нету, но новый офис и весело)) Ничё, армию сократим - повысим пенсии. Зато "Без Порошенко"(с)
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Які паскуди вороги від партії порошенковських ПЕСсів. Думаю що за цих вонючих виродків займуться після парламентських виборів.
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Тімошенко і Слуга Народу мали б узгодити кандидатів на мажоритарці. Так коаліція Юлі і Вови молга б набради додаткових декілька десятків мандатів.
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Следующие внеочередные выборы на местном уровне будет новый ЦИК делать, это факт
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И это правильно будет. Гнать соевую мерзость отовсюду.
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Цього разу Юрії Володимировичі Тимошенки пролітають???
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"принадлежность к партии" - миль пардон, а КАК ЦИК её определяет?
Требует копию партбилета?
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Клоуни+клони=клоунада. 95+КВН+"что гдє когда"+"полє чудєс"+"братци кролікі"+"аншлаговци"+Пєтросьян+Вася с Таганрога = політикум при ЗЄпрєзі
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Что значит суд обязал?А если депутаты-клоуны принадлежат к "Слуге лоха", как их уберешь?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСуд зобов'язав ЦВК прибрати з бюлетенів інформацію про приналежність "кандидатів-клонів" до партії "Слуга народу". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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