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 Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали двох поліцейських із Мелітополя під час одержання 10 тисяч доларів від підприємниці з Харкова.

За попередньою інформацією, співробітники Мелітопольського відділу поліції вимагали цю суму за закриття кримінального провадження, "яке було відкрито з метою спонукання заявника до виконання цивільно-правових зобов'язань", передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДБР.

"Таким чином, - наголошується в повідомленні, - здійснювався тиск на підприємницю та її бізнес. Неправомірну вигоду слідчі отримали двома частинами в гривневому еквіваленті - 75 тисяч і 150 тисяч гривень відповідно. Після одержання останньої частини неправомірної вигоди правоохоронців затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України".

Поліцейським повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 01

Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 02
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 03

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Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 04
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 05
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 06
Двох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР 07

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3135010
 
   
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Нехило так украинские следователи живут . Это же откуда гроши на такие ворота ? А - ааа Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР - Цензор.НЕТ 1692
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Понятно, почему в Мелитополе нет дорог. Да и по всей Украине тоже...
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Это ад просто. Когда это закончинтся??? Кого посадили за коррупцию. ** вашу мать, пригласите спецов из Сингапура и Китая, за 3 месяца всех повесят и перестреляют (коррупционеров).
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" Это ад просто. Когда это закончинтся??? "

Когда убивать начнут за такое , тогда и закончится .
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Ну таки в Китае сотнями каждый год стреляют а так и не победили.
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Угу ... Сравни экономический рост Украины и Китая .
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В Китае все берут и дают взятки, без исключения, уровень бытовой коррупции там гораздо выше чем у нас.
Стреляют у них за очень большие суммы, от миллиона баксов.

10 тыс баксов там за взятку не считается.
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ставки ростуть тому що припіздент подолав корупцію?
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Двох слідчих з Мелітополя підозрюють у вимаганні, а в наручниках трое .... третій напевно піде паровозом? ))
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Это таксист.
Но он уже признался и собирает деньги по родственникам.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДвох слідчих із Мелітополя підозрюють у вимаганні $10 тисяч у підприємниці за закриття сфабрикованої справи, - ДБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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