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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:контррозвідка (98) Міноборони (2632) крадіжка (296)

 Полковник Міноборони організував схему розкрадання на ДП "Антонов": завдано збитків на 5 млн грн, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили протиправну схему привласнення коштів державного підприємства оборонного комплексу, до якої причетний чиновник Міністерства оборони України.

Співробітники спецслужби встановили, що полковник одного з військових представництв МО організував механізм розкрадання і привласнення коштів державного підприємства "Антонов", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Оборудка відбувалась через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт. Насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв. Унаслідок протиправних дій зловмисника стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад п’ять мільйонів гривень",- йдеться в повідомленні.

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Полковник Міноборони організував схему розкрадання на ДП Антонов: завдано збитків на 5 млн грн, - контррозвідка СБУ 01
Полковник Міноборони організував схему розкрадання на ДП Антонов: завдано збитків на 5 млн грн, - контррозвідка СБУ 02

У межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за матеріалами СБУ слідчі Святошинського управління поліції провели санкціоновані слідчі дії. Під час обшуків правоохоронці виявили проекти та чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та носії інформації, на яких вони готувались, копії документів фізичних осіб з числа співробітників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома укладались угоди. Також виявлено записи "чорної" бухгалтерії тіньових оборудок, документи про вивід незаконно отриманих коштів до однієї з країн Західної Європи.

Наразі слідчі оголосили зловмиснику про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється також можлива причетність до оборудки інших посадових осіб Міноборони.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134920
 
   
 Топ коментарі
 
Расстрелять скотину в паре с предателем Родины- Мэдведчуком!
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При Петьке такого не было все воры спали спокойно, и тут 73% спутали карты!
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Это оно успело за 40 дней? Или как то раньше грабануло? Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 8352
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Вы посмотрите на этот фе йс ! Который сразу после внесения10 процентов залога,
полетит восстанавливать силы на Сейшелы .

*****
" Вы посмотрите на эту скотину, она же вся в говне !" (с)
А.Лукашенко. Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1091
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При Порошенко такого не было. Свинарчуки крали меньше!!!
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Расстрелять скотину в паре с предателем Родины- Мэдведчуком!
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Главное, не забыть набить рожу шуфричу...
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Это оно успело за 40 дней? Или как то раньше грабануло?
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Шо ??
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Опять порох виноват ?111
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А нет !!
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Это ужэ зенелейсский.....
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Пусть тату на лбу набьёт.....Всем сразу всё ясно и рот открывать не надо! Полковник Минобороны организовал схему хищения на ГП "Антонов": нанесены убытки на 5 млн грн, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5005
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та а кому в последние годы тяжело? всем легко. "воруют все!" и в танец. старшой был приказал ))
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Захотелось приличных денег - шел бы в НАК Нафтогаз, там абсолютно легально и законно можно заработать и гораздо больше.
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Там воровство у бюджета денег налогоплательщиков называется - Дивиденды! И по родственникам, по заграницам.....Маму не забыть.
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При Петьке такого не было все воры спали спокойно, и тут 73% спутали карты!
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Вот как бывает когда крышу от корыта оттянули ))))
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Порошенко это устраивало, именно для этого он поставил Генпрокуром Луценко.
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ну судя по "комку нервов" - настоящий полковник)))
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Кадровый украинский военный. Наследие Кравчука - Кучмы.
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Повесьте, наконец, его за ногу. Хотя бы на полчаса. Ежедневно! Может для всех остальных будет наукой
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПолковник Міноборони організував схему розкрадання на ДП "Антонов": завдано збитків на 5 млн грн, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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