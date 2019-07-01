EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Убивство Кирила Тлявова
 Суспільство, Фоторепортаж
  3158  30
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (1951) Сі-Бриз (28) вишкіл (1202)

 Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США. ФОТОрепортаж

В рамках навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети і американський есмінець USS Carney DDG64.

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.

"Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).

Дивіться також: В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.

Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 01
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 02
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 03
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 04
Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США 05

Також очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134903
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От якби в навчаннях брав участь ракетний крейсер Україна та фрегат Гетьман Сагайдачний, це були б достойні навчання. А так від Україна можуть прийняти участь тільки нікчемний ракетний катер Прилуки, з якого ідіоти зніли ракетні установки та автоматику, та безглузді тихоходні катери Гюрза-М.
 показати весь коментар
 
 
Скільки ще на ремонті буде стояти Гетьман Сагайдачний? Скільки ще цей ідіотський ремонт буде продовжуватись? Вже через відсутність фрегата ми втратили в Керченській протоці свої катери та буксир, чого ми ще чекаємо, поки терористи візьмуть штурмом Одесу?
 показати весь коментар
 
 
У Богдана от таких событий пригорает нехило
 показати весь коментар
 
 
Он рассматривает эти корабли, как металлолом для Андрея Андрейчикова, который бывший коллега Владимира Александровича... Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США - Цензор.НЕТ 1349
 показати весь коментар
 
 
Румынские корветы, красавцы. Сила и мощь.
 показати весь коментар
 
 
одесситы не протестуют...марков, родина еще в изгнании?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупая курва. THE не пишется.
Необразованое существо. Какая тебе европа???
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Впору придумывать и ставить ставки на то, как Украина обгадиться на этих учениях.
Потому что Украина не может не обгадиться в таком важном деле, тем более деле, которое управляется амеркианцами
 показати весь коментар
 
... в порт Одессы зашли два румынских корвета .
Румуны пришли , порядок навели : Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma ушел на большой скорости в открытое море)))))))))))))))))))))
А если серьёзно, то пусть Одесса станет военно-морской базой НАТО на Чёрном море, а Бердянск-Мариуполь на Азовском.
 показати весь коментар
 
имел приоритет в постановке к стенке Источник: https://censor.net.ua/p3134903
улыбнуло Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США - Цензор.НЕТ 9653
 показати весь коментар
 
 
Я б дуже хотів,щоб Україна стала 51 штатом США,щоб саме штатівські судді і прокурори судили корупціонерів,щоб талановита молодь могла реалізувати свої винаходи,щоб помститися Московії за десятки мільйонів вбитих українців Голодоморами,розстріляних на гулагах. Смерть Московії і москалям смерть.
 показати весь коментар
 
я б дуже хотів щоб московські тролі з Цензора пропали.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоSea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору