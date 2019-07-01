 Sea Breeze: До Одеси прибули корвети з Румунії та есмінець зі США. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.
"Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).
Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.
Також очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів.
Необразованое существо. Какая тебе европа???
Потому что Украина не может не обгадиться в таком важном деле, тем более деле, которое управляется амеркианцами
Румуны пришли , порядок навели : Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma ушел на большой скорости в открытое море)))))))))))))))))))))
А если серьёзно, то пусть Одесса станет военно-морской базой НАТО на Чёрном море, а Бердянск-Мариуполь на Азовском.
улыбнуло