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 Унаслідок "п'яної" ДТП в Харкові постраждали чотири людини, серед них двоє дітей 4 і 10 років. ФОТО

Унаслідок ДТП, яка сталася на Білгородському шосе в Харкові, постраждали чотири людини, зокремаі діти 4 і 10 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Слідчі, які працювали на місці події попередньо встановили, що близько опівночі з боку вулиці Чкалова в напрямку вулиці Дерев'янка рухався автомобіль "Тойота". В районі АЗС по вулиці Сокільницькій водій іномарки допустив зіткнення з автомобілем "Фольксваген", який рухався попереду в попутному напрямку.

.Унаслідок пяної ДТП в Харкові постраждали чотири людини, серед них двоє дітей 4 і 10 років 01

В результаті ДТП постраждали водій "Тойоти" і троє пасажирів "Фольксвагена", серед яких двоє дітей.

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За попередніми висновками, водій "Тойоти" був у стані алкогольного сп'яніння. Водій іншої іномарки був тверезий.

Унаслідок пяної ДТП в Харкові постраждали чотири людини, серед них двоє дітей 4 і 10 років 02

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Всі обставини ДТП встановлюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134893
 
 
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Знову ДТП де більше трьох постраждалих, яких звичайна машина швидкої не може забрати з місця ДТП і евакуювати в медичний заклад. Потрібні більші машини швидкої допомоги, на 4-6 постраждалих, на базі маленького Краза 4501н2 з великим медичним кунгом.
Унаслідок "п'яної" ДТП в Харкові постраждали чотири людини, серед них двоє дітей 4 і 10 років - Цензор.НЕТ 9665
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За пьяную езду нужно автоматом давать хотя бы год "каторги". За то же , но с последствиями судить по криминальному кодексу и отменить планку в 10 лет.
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автоматом можно и очередь давать за такое - с жертвами.
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Рекомендация составителям статей: забудьте новояз "иномарка"...или для вас корыта кацапского автостроя есть "нашамарка"? Ну дико же звучит в стране, похерившей собственный автопром в угоду неконкурентным ценам...иномарка мля...
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Не страна похерила автопром, а жадность некоторых людишек.
В Украине самая дешёвая рабочая сила в ЕС, в Украине одни из самых низких цен на металл., одни из самых низких в ЕС таможенных ставок на импорт (электронные компоненты вообще ввозятся по нулевой ставке). И я не понимаю, почему у нас наше же дерьмо стоит дороже, чем авто в Чехии, Франции или Германии??? Кроме как человеческой жадностью это не называется.
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Цензор.НЕТФотоПодіїУнаслідок "п'яної" ДТП в Харкові постраждали чотири людини, серед них двоє дітей 4 і 10 років. ФОТО
 
 
 
 
 
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