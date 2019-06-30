 18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатській області, 30 червня з інтервалом близько 10 хвилин у Рахівському районі сталося дві ДТП за участю мотоциклістів з трагічними наслідками.

Близько 03.50 год. в Рахівське відділення поліції надійшло повідомлення з села Чорна Тиса. Очевидці повідомили про ДТП за участі мотоцикліста.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила бездиханне тіло 18-річного місцевого жителя та мотоцикл у річці Довжана.

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За попередньою інформацією, юнак рухався вночі на значній швидкості дорогою на своєму мотоциклі марки "Gеоn" (транспортний засіб не зареєстрований), на мосту не впорався з керуванням і злетів у річку. Попри те, що мотоцикліст мав захисний шолом, від отриманих травм він загинув на місці події. Очевидці трагедії витягнули юнака з річки на берег, однак той уже не подавав ознак життя.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини смертельної автопригоди з’ясовують слідчі.

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Тієї ж ночі, буквально за десять хвилин, на Рахівщині трапилася ще одна аналогічна ДТП. У селищі Ясіня близько 4-ї години ночі 26-річний житель села Лазещина, керуючи незареєстрованим скутером марки "Hоndа Dіо", не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Водій був без захисного шолома й зазнав тяжких травм. Потерпілий перебуває в реанімації, за його життя борються лікарі.

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За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини автопригоди з’ясовуються.