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Все про:ДТП (2375) Закарпаття (762) смерть (3400) мотоцикл (38)

 18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція. ФОТО

У ніч на 30 червня в селах Чорна Тиса і Ясіня Рахівського району сталося дві ДТП за участю молодих мотоциклістів. Один водій загинув, інший перебуває в реанімації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатській області, 30 червня з інтервалом близько 10 хвилин у Рахівському районі сталося дві ДТП за участю мотоциклістів з трагічними наслідками.

Близько 03.50 год. в Рахівське відділення поліції надійшло повідомлення з села Чорна Тиса. Очевидці повідомили про ДТП за участі мотоцикліста.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила бездиханне тіло 18-річного місцевого жителя та мотоцикл у річці Довжана.

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18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція 01

За попередньою інформацією, юнак рухався вночі на значній швидкості дорогою на своєму мотоциклі марки "Gеоn" (транспортний засіб не зареєстрований), на мосту не впорався з керуванням і злетів у річку. Попри те, що мотоцикліст мав захисний шолом, від отриманих травм він загинув на місці події. Очевидці трагедії витягнули юнака з річки на берег, однак той уже не подавав ознак життя.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини смертельної автопригоди з’ясовують слідчі.

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Тієї ж ночі, буквально за десять хвилин, на Рахівщині трапилася ще одна аналогічна ДТП. У селищі Ясіня близько 4-ї години ночі 26-річний житель села Лазещина, керуючи незареєстрованим скутером марки "Hоndа Dіо", не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Водій був без захисного шолома й зазнав тяжких травм. Потерпілий перебуває в реанімації, за його життя борються лікарі.

18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція 02

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За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини автопригоди з’ясовуються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134873
 
 
 Топ коментарі
 
Я тоже в молодости на МТ в аварию попал. После того выкинул мото и сыну заказал ту гадость.
Соболезнования родителям погибшего
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Так я сам из Закарпатья. Написал выше коммент "Это Закарпатье, детка", но видимо думая, что я насмехаюсь над этой трагедией - удалили его. А я имел ввиду написав этот коммент, что там и сейчас таких экстремалов полно, в летнюю пору, жару гасать. Поддерживаю, если на отдел но отведенных дорожках, "трассах", но полностью против если такое после употребления алкогольных напитков, что к сожалению тоже не редкость..
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Ну это уже человеческий фактор, психология, мне кажется. Мне кажется, зная себя, я бы так само делал как вы, но зная, что впереди на несколькосот метров дорога спокойная 😁 А вообще даже на велосипеде соблюдаю правило трёх "Д". Бывает на велодорожке роликов или других велосипедистов на встречной кто-то в наглую обгоняет, так я лучше приторможу, пропущу, чем буду травмироваться из-за всяких отморозков 😁

И Вам удачи в дороге! 🤞👍
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Я тоже в молодости на МТ в аварию попал. После того выкинул мото и сыну заказал ту гадость.
Соболезнования родителям погибшего
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Мотоциклисты к сожалению зачастую очень неаккуратно водят. Увидеть на светофоре справа на своей же полосе подкравшегося по аварийной полосе мотоциклиста - это вообще явление уже обыденное
И ведь это скоростные трассы, там давишь на зеленом на максимум на газ (100 разрешено) и, зная, что справа нет полосы, направо и не смотришь.
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Да, те тоже.

Но вообще у меня подруга работает в больнице тут
Рассказывала что пару лет тому было очень много серьезно пострадавших пожилых людей - водителей мотоциклов. Пошёл на пенсию. Деньги уже есть, купил себе Харлей красный или Ямаху - ну не стал экономить. Мечтал с 20 лет.

А рефлексы уже не те, что в 20. И в результате или летальный исход или реанимация.
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Мне мой знакомый рассказывал, как классно ездить на мотоцикле. Как крутанешь газ - так скорость такая, что дорога сливается, деталей не видишь.

Я как услышал - волосы зашевелились.
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Кандидат у новини твій знайомий як що не зупиниться.
Мотоціклісти поділяються на тих хто був в аварії і тих хто буде.
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Мотоциклы для очень ответственных людей.
Та шо там мото, у меня знакомый на проффи велике разбился. На спец велодорожке ехал, скорость около 50 выскакивает "алень", знакомый в сторону. Два месяца его в кучу собирали
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У меня тоже есть такой знакомый. Очень похожая ситуация. Локоть вдребезги, несколько лет реабилитации, рука не сгибается и не разгибается до конца. Ну всегда немного полусогнута. Особо спрашивать неудобно, но там уже вряд ли что-то улучшится.

Я могу сказать что и велосипедисты часто ездят очень неаккуратно. Выруливают с тротуара на проезжую часть прямо под колёса.

Реально часто кошмар автомобилиста.
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Это все уже зависит от ответственности водителя велосипеда. Я уже пол года ежедневно езжу велосипедом. По велодорожкам, а где нет, на проезжей части. Так когда на дороге, всегда пару раз оглянусь и на светофоре, и когда выезжаю на проезжую часть - так вообще останавливаюсь. А когда мне нужно на светофоре повернуть налево, а стою на правой крайней полосе, так пропускаю сначало всех поворачивающих направо автомобилистов, и так оглянувшись поворачиваю налево.
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Мне кажется, первые полгода все ездят более-менее аккуратно. Потом начинается 😁
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Чесно говоря, бывает мысля когда видишь перед собой 100 метров дороги без преград, так сильнее крутануть педальки 😁 Но! Если никого нет! Пару недель назад писал в подобной новости, как на спуске под ЖД мостом разогнался (а велодорожка там подымается и поворот направо), и чуть не въехал на девушку на роликах 😁 Надеюсь, она отделалась только лёгким испугом..
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Я помню, когда я только села за руль, я тоже ездила только по правилам. И думала ещё: почему другие не соблюдают. Через полгода-год я думала: Боже, как вообще эти правила можно соблюдать.
Ну вот прошёл не один год, теперь стараюсь ездить аккуратно. Сильно не нарушать. Ну по городу вообще не нарушать, а на автобанах превышаю, бывает. Но разве не для этого левая полоса? 😁

Будем аккуратно ездить все же ✌🏻
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Ну это уже человеческий фактор, психология, мне кажется. Мне кажется, зная себя, я бы так само делал как вы, но зная, что впереди на несколькосот метров дорога спокойная 😁 А вообще даже на велосипеде соблюдаю правило трёх "Д". Бывает на велодорожке роликов или других велосипедистов на встречной кто-то в наглую обгоняет, так я лучше приторможу, пропущу, чем буду травмироваться из-за всяких отморозков 😁

И Вам удачи в дороге! 🤞👍
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Мотоциклисты водят или аккуратно (в своем понимании) или в морге или скоро там будут.
Это называется ошибка выжевшего - судить по тем кто неопытный или по мудацуи водит.
Мотоцикл на светофоре это хорошо, чисто психологическое "куды передомной", если считаешь что это не так то представь что он тошнит в пробке прямо перед тобой на авто, оно тебе надо на тысячи авто больше? Чем меньше авто в пробках перед тобой тем лучше. Если ты не из тех кто любит на сфетофоре открыть дверь и харкнуть на дорогу, конечно.
Не нормльно это когда лезут в междурядье на скорости, в самом мото сообществе по этому поводу срачи, большинство опытных водителей кроме спортоводов против, но опять же запоминаются одаренные экземпляры.
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Ну таких кто открывает двери и плюет я вообще тут ни разу не видела
У меня как автомобилиста проблема с двухколесными в том что они подкрадываются справа, нарушая правила, выскакивают практически под колёса.
На автобанах шо творят мотоциклисты, лучше не видеть. Очень опасно водят. Я других не встречала. Знакомых кто до сих пор водит и водит аккуратно, у меня нет 🤷‍♀️
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1 в безмозглом возрасте,
2 без необходимого опыта,
3 и скорее всего мотошколы,
4 на корче без тормозов,рассчитаном под коляску,
5 без сертифицированной экипировки,
6 и может быть под сынькой,
Вывод? Мото - "гадость"
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Шарик, да, мт, без мотошколы, опыта было за глаза, тормоза так работали, что все удивлялись, тот мт я сам лично перебрал и он так работал и выглядел, что все думали, что я его новый купил, он заводился от удара кулаком по лапке, колеса на распорках были, да, без шлема, на мокрой траве просто на тормозах свалился в обрыв и перевернулся через коляску, до этого год гонял с коляской и без до 120 км/час, шо не так.
Хрустиков не понимаю после того.
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В 1976 -- гулял по Закарпатью -- тогда хлопцы гасали на Верховинах, Минсках и ИЖах... -- с тем же "успехом".
...малиновый бимер понравился, форель, на любую закорючку и девчонка из Питера... -- потом а СА -- все долги раздать... *)
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Так я сам из Закарпатья. Написал выше коммент "Это Закарпатье, детка", но видимо думая, что я насмехаюсь над этой трагедией - удалили его. А я имел ввиду написав этот коммент, что там и сейчас таких экстремалов полно, в летнюю пору, жару гасать. Поддерживаю, если на отдел но отведенных дорожках, "трассах", но полностью против если такое после употребления алкогольных напитков, что к сожалению тоже не редкость..
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Знаменна подія - поганий знак для Зеленського і для Путіна.
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Купив Яву- копай яму... колись,в часи моєї юності,було таке пророче прислів"я... До речі: Ява-це не острів десь там біля Індонезії,а мотоцикл,який колись робили у Чехословаччині,якщо хто не в курсі...
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Инна, паранойя превратила тебя в особь мужеского пола? Постарайся не спать, ведь может присниться Зеленский, и внучка вынуждена будет петь уже тебе, но не колыбельную, а заупокойную.
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Ослиное упрямство мотоциклистов часто проигрывает лошадиным силам мотоцикла.
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Двухколёсная смерть. Хотя в автомобилях погибает больше.
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...молодой человек двигался ночью на значительной ... Разве можно, что-то еще добавить? Когда инстинкты превалируют над разумом, погоня за адреналиновым опьянением приводит к естественному отбору (такие отклонения для популяции/вида опасны плане выживания рода, поэтому отбраковываются)!
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Парня конечно жалко, но он сам сознательно шел на это.
Я их хрустиками называю.
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Как опытный водитель мотоцикла и авто могу сказать что
1) Мото действительно опасные, но в первую очередь для неопытных водителей, во вторую очередь из за зависимости от других водителей: например разворот авто через двойную осевую (причина №1 смертности в мото дтп).
2) Такие новости с закарпатья в основном потому что там смертельно опасные дороги - извилистые, плохо с разметкой, освещением, покрытием.
3) Нужно вводить ограничения по опыту и возрасту лс на 25-35 . На авто тоже есть "рубеж" 2х лет когда очень часто бывают аварии "уже всё знаю и всё могу", только на мото это часто первый и последний серьезный опыт ДТП.
4) За выдачу мото прав без мотошколы и экзаменов нужно кастрировать коррупционеров.
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Бездіяльність поліції та безкарність + неосвідченність призводить до таких наслідків. Пятн., Сб., майже у 90% сел п'яні їздять на машинах, скутерах, мотоціклах, кожні вихідні в літку. Рейдів поліція не робить її взагалі в деяких селах місяцямі не бачать. А новий президент щось зник... де він хто знає??? Мо карпоротиви поперли.... а кулі президент на яхті концерт веде... не кожного дня така можливість...
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Для начала прочитать текст. А потом смотреть фото. Но кацапам и зебилам это сложно осилить.
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Ви новину читали взагалі?На першому фото з місця де водій загинув на місці,на другому в реанімації.Це різні ДТП в одному районі але в різних селах.
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Тот редкий случай,когда решил ограничиться заголовком. Спасибо.
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Зачем отвечать человеку, который пишет коммент, не прочитав новость? Этим Вы ему мозгов не добавите. Зачем он пишет, если не понял сути? У меня последнее время впечатление, что Украину населяют не люди, а овощи, которые вообще не способны анализировать информацию. Если один из них выехал в Израиль - Слава Богу. Глядишь - у Украины шанс появится.
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Цензор.НЕТФотоПодії18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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