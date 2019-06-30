 18-річний закарпатець впав у річку на мотоциклі і загинув, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Закарпатській області, 30 червня з інтервалом близько 10 хвилин у Рахівському районі сталося дві ДТП за участю мотоциклістів з трагічними наслідками.
Близько 03.50 год. в Рахівське відділення поліції надійшло повідомлення з села Чорна Тиса. Очевидці повідомили про ДТП за участі мотоцикліста.
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група виявила бездиханне тіло 18-річного місцевого жителя та мотоцикл у річці Довжана.
За попередньою інформацією, юнак рухався вночі на значній швидкості дорогою на своєму мотоциклі марки "Gеоn" (транспортний засіб не зареєстрований), на мосту не впорався з керуванням і злетів у річку. Попри те, що мотоцикліст мав захисний шолом, від отриманих травм він загинув на місці події. Очевидці трагедії витягнули юнака з річки на берег, однак той уже не подавав ознак життя.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Обставини смертельної автопригоди з’ясовують слідчі.
Тієї ж ночі, буквально за десять хвилин, на Рахівщині трапилася ще одна аналогічна ДТП. У селищі Ясіня близько 4-ї години ночі 26-річний житель села Лазещина, керуючи незареєстрованим скутером марки "Hоndа Dіо", не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Водій був без захисного шолома й зазнав тяжких травм. Потерпілий перебуває в реанімації, за його життя борються лікарі.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини автопригоди з’ясовуються.
Соболезнования родителям погибшего
И ведь это скоростные трассы, там давишь на зеленом на максимум на газ (100 разрешено) и, зная, что справа нет полосы, направо и не смотришь.
Но вообще у меня подруга работает в больнице тут
Рассказывала что пару лет тому было очень много серьезно пострадавших пожилых людей - водителей мотоциклов. Пошёл на пенсию. Деньги уже есть, купил себе Харлей красный или Ямаху - ну не стал экономить. Мечтал с 20 лет.
А рефлексы уже не те, что в 20. И в результате или летальный исход или реанимация.
Я как услышал - волосы зашевелились.
Мотоціклісти поділяються на тих хто був в аварії і тих хто буде.
Та шо там мото, у меня знакомый на проффи велике разбился. На спец велодорожке ехал, скорость около 50 выскакивает "алень", знакомый в сторону. Два месяца его в кучу собирали
Я могу сказать что и велосипедисты часто ездят очень неаккуратно. Выруливают с тротуара на проезжую часть прямо под колёса.
Реально часто кошмар автомобилиста.
Ну вот прошёл не один год, теперь стараюсь ездить аккуратно. Сильно не нарушать. Ну по городу вообще не нарушать, а на автобанах превышаю, бывает. Но разве не для этого левая полоса? 😁
Будем аккуратно ездить все же ✌🏻
И Вам удачи в дороге! 🤞👍
Это называется ошибка выжевшего - судить по тем кто неопытный или по мудацуи водит.
Мотоцикл на светофоре это хорошо, чисто психологическое "куды передомной", если считаешь что это не так то представь что он тошнит в пробке прямо перед тобой на авто, оно тебе надо на тысячи авто больше? Чем меньше авто в пробках перед тобой тем лучше. Если ты не из тех кто любит на сфетофоре открыть дверь и харкнуть на дорогу, конечно.
Не нормльно это когда лезут в междурядье на скорости, в самом мото сообществе по этому поводу срачи, большинство опытных водителей кроме спортоводов против, но опять же запоминаются одаренные экземпляры.
У меня как автомобилиста проблема с двухколесными в том что они подкрадываются справа, нарушая правила, выскакивают практически под колёса.
На автобанах шо творят мотоциклисты, лучше не видеть. Очень опасно водят. Я других не встречала. Знакомых кто до сих пор водит и водит аккуратно, у меня нет 🤷♀️
2 без необходимого опыта,
3 и скорее всего мотошколы,
4 на корче без тормозов,рассчитаном под коляску,
5 без сертифицированной экипировки,
6 и может быть под сынькой,
Вывод? Мото - "гадость"
Хрустиков не понимаю после того.
...малиновый бимер понравился, форель, на любую закорючку и девчонка из Питера... -- потом а СА -- все долги раздать... *)
Я их хрустиками называю.
1) Мото действительно опасные, но в первую очередь для неопытных водителей, во вторую очередь из за зависимости от других водителей: например разворот авто через двойную осевую (причина №1 смертности в мото дтп).
2) Такие новости с закарпатья в основном потому что там смертельно опасные дороги - извилистые, плохо с разметкой, освещением, покрытием.
3) Нужно вводить ограничения по опыту и возрасту лс на 25-35 . На авто тоже есть "рубеж" 2х лет когда очень часто бывают аварии "уже всё знаю и всё могу", только на мото это часто первый и последний серьезный опыт ДТП.
4) За выдачу мото прав без мотошколы и экзаменов нужно кастрировать коррупционеров.