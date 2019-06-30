 В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
О 6:40 в Практичну гавань порту Одеси зайшов грузинський катер берегової охорони P23 "Очамчира". Корабель є колишнім американським катером типу Island, який минулого року американці передали грузинській стороні.
Приблизно за годину на горизонті з'явився болгарський малий протичовновий корабель "Бадьорий", який о 8:15 зайшов в Західну базу. Минулого році болгари вперше відзначилися на "Сі Бриз", направивши корвет "Бадьорий" в Одесу. Корабель належить до радянського проекту 1241.2 "Блискавка".
Як повідомляють в Міністерстві оборони, в Одесу продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО, що доставляють сюди особовий склад, техніку та необхідне обладнання. Американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas вже доставили спорядження і перших учасників міжнародних навчань.
Чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas Королівських ВПС Великої Британії привіз до України загін морського спецназу. З британськими водолазами із Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант.
Як щоб антоновці свого часу не гралися в русскую коопєрацію.....
Ціна питання - авіоніка....Яку рашка сама закупає на аліекспресі...
Збитий Ту-154 над Чорним морем (якогось #уя на Опукі велись «сомєстниє» з РФ навчання, у той день стріляли українці, але ж наводили русскіє), потім Тузла...там Данилович показав ***** зуби...Ну, а після цього посипалось: «Кольчуги», Гонгадзе , плівки Мєльнічєнка.... Як КГБ/ФСБ вміє...
Когда работал завод "Квазар" в Киеве микросхема 1816ВЕ48 стоила 2 долл., а когда он развалился ,то она начала стоить 9 долл.
Надо иметь свои производства, в противном случае будем покупать в разы дороже.
Но после потужних реформ наших президентов (1,2,3,4,5) маемо те що маемо...
в чём есть сомнения
Минобороны Российской федерации планирует создать киностудию для выпуска военно-патриотических фильмов на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщил в воскресенье, 30 июня, министр обороны Сергей Шойгу в интервью изданию "Звезда".
Министр перечислил темы будущих фильмов, назвав в числе прочих Первую мировую войну, современную борьбу с международным терроризмом и "присоединение Крыма".
Он утверждает, что сотрудники этого предприятия не станут заниматься "агитацией и призывами".
Шойгу также поделился с журналистами планами строительства заводов по переработке мусора в воинских частях - "чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются".
https://www.facebook.com/alexnoiyit/videos/2497367936949892/
А настоящие мариманы ходят!
а в когось помилки шукаєш . Якщо я не правий , то напиши
путін ***** . А може Шевченко це псевдонім ?
"Ти диви - і петю під сраку кишнули українці, а "Сі Бриз" відбувається без петі"
Походу, огорчу - но учения "Сi Бриз" проходят с 1997 года (в том числе регулярно проводились и при янеке).
- 26.02.2019г. Верховная Рада Украины приняла внесенный Президентом Порошенко законопроект о допуск подразделений Вооружённых сил иностранных государств на территорию Украины ссыль 1
- 06.03.2019 Президент Порошенко подписал данный Закон о допуске подразделений Вооружонных сил иностранных государств на территорию Украины ссыль 2
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PS 1/ Зебил Вова и его партия "Слуга урода" к этим учениям никакого отношения не имеют!!!
PS 2/ в 2019 году будут проведены следующие учения:
- Учения "Репид Трайдент-2019";
- Учения "Си Бриз-2019";
- Учения "Риверайна-2019";
- Учения "Кленовая Арка-2019";
- Учения "Вориер Вотчер-2019";
Конкуренция вещь жестокая....
базы НАТО . Тогда бы на моей земле был мир и порядок ,
а шарпаті б верещали - какой ужас , даже путин не спасёт ,
а всего лиш пососет !
Кувалдой?
Как Троцкого. Шоб лишнего не пи(дела, падла.
Тебе везде кацапня мерещится, вообще уже с головой не дружишь.
Выйди проветрись, может поможет.
И флажок смени, "украинец" задрыпаный.
Но именно A400 и Ан-70 как раз мало похожи.
A400
Ан-70
СЛАВА УКРАЇНІ !
- Мне не нужно бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее тебя.