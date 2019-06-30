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Все про:ВМС (395) корабель (540) НАТО (2022) Сі-Бриз (26) вишкіл (1202)

 В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019". ФОТОрепортаж

Міжнародна морська група кораблів навчань "Сі Бриз-2019" поповнилася двома суднами. Підрозділи НАТО також прибувають до Одеси літаками військової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань Сі Бриз-2019 01

О 6:40 в Практичну гавань порту Одеси зайшов грузинський катер берегової охорони P23 "Очамчира". Корабель є колишнім американським катером типу Island, який  минулого року американці передали грузинській стороні.

В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань Сі Бриз-2019 02

Приблизно за годину на горизонті з'явився болгарський малий протичовновий корабель "Бадьорий", який о 8:15 зайшов в Західну базу. Минулого році болгари вперше відзначилися на "Сі Бриз", направивши корвет "Бадьорий" в Одесу. Корабель належить до радянського проекту 1241.2 "Блискавка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег. ФОТОрепортаж

В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань Сі Бриз-2019 03

Як повідомляють в Міністерстві оборони, в Одесу продовжують прибувати військово-транспортні літаки країн НАТО, що доставляють сюди особовий склад, техніку та необхідне обладнання. Американський літак C-130J Hercules і британський A400 Atlas вже доставили спорядження і перших учасників міжнародних навчань.

В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань Сі Бриз-2019 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Чотиримоторний турбогвинтовий A400 Atlas Королівських ВПС Великої Британії привіз до України загін морського спецназу. З британськими водолазами із Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження і провіант.

В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань Сі Бриз-2019 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134861
 
   
 Топ коментарі
 
Нема щоб врєзать такою силою по Ростову на Дону.
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Точно. А в ответ, врежут по Воронежу...
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От таких новостей кремлевское кодло в бешенстве... после учений все войска принимавшие участие формируют базы НАТО по всей территории Украины.
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Нема щоб врєзать такою силою по Ростову на Дону.
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Мечтай, мечтай.. Думаешь в схроне по привычке отсидеться? Не выйдет - придется тебе превратиться в облачко радиоактивной пыли и полететь на север, согласно программе всосанной с молоком матери уничтожать клятых москалей...
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ни кто врезать за тебя не будет. нефиг біло ЯО отдавать. А теперь ... только пеца памаги визжать
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Красотище ! Самолеты хоть в сервант ставь. Такие они ладненькие и продуманные по дизайну. Слава техикам и дизайнерам.
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А міг бути український АН-70.
Як щоб антоновці свого часу не гралися в русскую коопєрацію.....
Ціна питання - авіоніка....Яку рашка сама закупає на аліекспресі...
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І були пропозиції на початку 2000-х по Мрії, але ж дружба з рашкою тоді була в пріоритеті. Профукали антонівці своє щастя.
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Тодіна Кучму ***** наїхало по взрослому....
Збитий Ту-154 над Чорним морем (якогось #уя на Опукі велись «сомєстниє» з РФ навчання, у той день стріляли українці, але ж наводили русскіє), потім Тузла...там Данилович показав ***** зуби...Ну, а після цього посипалось: «Кольчуги», Гонгадзе , плівки Мєльнічєнка.... Як КГБ/ФСБ вміє...
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Мама, мене так пресують шо я тепер на лоха отзыватись мушу.Якого?кажуть шо конкретного.Гнут того кто гнётся-кучмочмо .
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Ты не прав, немцы прыгнули в кооперейшн , получили данные и выпрыгнули иначе их а 400 выглядел бы не копией 70 ки а так уе...щно как на изначальном их проэкте , ну а с кацапами это да, как и с Сапсаном и как и с чф в Крыму и и рпц
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.Яку рашка сама закупає на аліекспресі...



Когда работал завод "Квазар" в Киеве микросхема 1816ВЕ48 стоила 2 долл., а когда он развалился ,то она начала стоить 9 долл.
Надо иметь свои производства, в противном случае будем покупать в разы дороже.
Но после потужних реформ наших президентов (1,2,3,4,5) маемо те що маемо...
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Это дизайн антоновцев с 70, немцы его спздл в 90 х, это факт
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От таких новостей кремлевское кодло в бешенстве... после учений все войска принимавшие участие формируют базы НАТО по всей территории Украины.
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если новая рада даст согласие,

в чём есть сомнения
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ты разве шо из задницы громко расстреляешь
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По себе меряешь? Если твоя папа лоха воспитала .....
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моя мама не может знать, напишешь ли ты о ней
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а папу моего ты, козломордый кацап, зачем упомянул ?
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Шойгу: киностудия при минобороны РФ "не будет заниматься патриотизмом"




В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 7282

Минобороны Российской федерации планирует создать киностудию для выпуска военно-патриотических фильмов на территории парка "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщил в воскресенье, 30 июня, министр обороны Сергей Шойгу в интервью изданию "Звезда".
Министр перечислил темы будущих фильмов, назвав в числе прочих Первую мировую войну, современную борьбу с международным терроризмом и "присоединение Крыма".
Он утверждает, что сотрудники этого предприятия не станут заниматься "агитацией и призывами".
Шойгу также поделился с журналистами планами строительства заводов по переработке мусора в воинских частях - "чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются".
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ну ничо. он там руцкие гордо соопчают шо их "сметливый" уже следит с самого начала за эсминцем "карли". и за этими будут подсматривать. попутно ))) главная головная боль щас там у сметливцев, шоб в пылу слешки, овцевоз какой нибудь не прозевать )))
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"пополнилась двумя суднами"(с). Точно "суднами"(с)???!!! Странно, а на фото вроде корабли... и ни единой нянечки-санитарки, опорожняющей судна. В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 5807
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))) сёдняшний редактор не сильно долго плавал.
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плавает г..но и щепки!
А настоящие мариманы ходят!
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тоже режет по ушам...хоть в судно сцы...
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А тобі не один хєр ? Ти Українську мову не можеш вивчити ,
а в когось помилки шукаєш . Якщо я не правий , то напиши
путін ***** . А може Шевченко це псевдонім ?
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Детка, эти проверки на детекторе Цензора, я прошел ещё в январе 2015. В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 3608 И с мовой- вопрос очень спорный! У меня. в школе, всегда была "пятерка", и вовсе не шаровая! И-да! Мне вовсе не один хер! Это- безграмотность была, понял, цензурёнок?! Вот и молодец.
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Граматєй, ти не бачиш різниці між судном і кораблем?
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Воровством Крыма кацапы добились - регулярного нахождения армии НАТО у них под носом в Черном море.А в перспективе постройка военных баз у ее границ и ракетных комплексов. Ну не ,дураки ? ))
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не воровством а сдачей русне крыма. В которой участвовали: пластер шланг, виталька педалька, кулявлобный бакайцынюк, тягнибык, наливайнер и конечно свиновальц.
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Ти диви - і петю під сраку кишнули українці, а "Сі Бриз" відбувається без петі, і сонце сходить без петі, і співробітництво зі світом продовжується без петі, і гривня не обвалилася як при гонтарєвій з петьою.. Дивина.. В Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 6696
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Оказывается пеця просто примазывался к тому,чему не мог противодействовать...
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И россия вернулась в ПАСЕ без пети. И торговля на крови продолжается без пети. И медведчук выкупает каналы без пети. И санкции с героев сватов снимают без пети В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 4791
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Леонид Днепр
"Ти диви - і петю під сраку кишнули українці, а "Сі Бриз" відбувається без петі"

Походу, огорчу - но учения "Сi Бриз" проходят с 1997 года (в том числе регулярно проводились и при янеке).
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поправь кокошник, чудо заМКАДное в лаптях и ... выдохни!!!.. выдохнул?!.. а теперь читай! данные военные учения, а также другие военные учения в 2019 пройдут благодаря Порошенко!.. потому что (смотри ниже):
- 26.02.2019г. Верховная Рада Украины приняла внесенный Президентом Порошенко законопроект о допуск подразделений Вооружённых сил иностранных государств на территорию Украины ссыль 1
- 06.03.2019 Президент Порошенко подписал данный Закон о допуске подразделений Вооружонных сил иностранных государств на территорию Украины ссыль 2
******************************
PS 1/ Зебил Вова и его партия "Слуга урода" к этим учениям никакого отношения не имеют!!!

PS 2/ в 2019 году будут проведены следующие учения:
- Учения "Репид Трайдент-2019";
- Учения "Си Бриз-2019";
- Учения "Риверайна-2019";
- Учения "Кленовая Арка-2019";
- Учения "Вориер Вотчер-2019";
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Хотите реально мира на дамбасе? Всю ету технику поставьте на линии разграничения вместе с солдатами НАТО. Вместо росийского ОБСЕ
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Если и ставить, то на границе с запоребриком.
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Не хватает видео ряда с тем,как со всех сторон в Одессу слетаются,сплываются,съезжаются военные всех мастей на разного рода образцах военной техники,а на трассе и в портах стоят толпы одесских проституток и встречают их с музыкой:-"Свято наближається,свято наближається,свято наближається...!"😁😁😁😁😁
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Алёну волнуют толпы одесских проституток. «Кур-рва!!!» кричала курва.
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Ооо,опять Петиным дерьмом понесло...Забродило шоли из-за переизбытка сахара и алкоголя в крови его хозяина?Ты того,не смерди,лежи себе тихенько,в удобрение перегнивай.Может хоть какой-то толк для страны и общества от вас появится...
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Ха-ха-ха-ха...Шо?Опять?Меняй тактику,скучно!
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Ооо...Вижу,вижу,шо твоя от прооперированной псины родила.Из партии ПЕС,да шавка?
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Шо такое Лена? Большая конкуренция? Ты, среди проституток, самая страшная? Клиенты плохо клюют? Обидно?
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Ха-ха-ха-ха...Вы амебы амфетаминные такие примитивные...Ты реально думаешь,что можешь меня этим задеть?Иди дальше говно слизуй с Петиного очка,а то не возьмут в шалавы натовских служак обсасывать.Тренируйся давай,они таких как ты любят,на всё готовых за лишнюю дозу.Правда,как и Петя брезгуют,но извращенцев на тебя хватит,тыж профессиАнальное,скорее всего.Так шо перспективка прямо в рот,а не на лицо.
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Слушай, а ты как в Лахту перешла клиентов перестала обжуливать? Или в не рабочее время, шабашка так сказать...
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Переведи со своего рашистского языка,что такое Лахта?А эта"лахта"точно пишется с большой буквы?А то про"ольгино"пришлось из гугла узнавать,шо воно такэ.Ваши порохоотсосы не хотели колотся шо цэ такэ!!!Кстати,уши мАсковские спрячь,а то из жопы торчат.Хотя у вас порохотварей чего только мАсковского из всех щелей не торчит,а как рты открываете,дЫк от туда начинают Петины и Вовыни фуи пачками высыпатся.И рассейские гражданства просвечивают,и имущество всех видов недавно пиикупленное в рАссеи и Крыму.Как же вы ненавидете эту рашку,лишая её ейных ресурсов...
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Леночка, ну тупо и нудно. Занудная ты, потому и клиенты разбежались. Повышай уровень образованности. Хотя...возможно тебе не дано.
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«Кур-рва!!!» кричала курва.



Конкуренция вещь жестокая....
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То якого ... ти сидиш вдома? Іди працюй, курва!
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Моя мечта - это чтобы в каждом городе Украины стояли
базы НАТО . Тогда бы на моей земле был мир и порядок ,
а шарпаті б верещали - какой ужас , даже путин не спасёт ,
а всего лиш пососет !
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Не,ну тут всё логично.Во всех страна,рядом с базами НАТО открывают публичные дома.Тебе там самое место.Отлично отсасываешь у Потроха,да и очко шоколадное вылизываешь,аж до звона в яйцах.Петя в восторге от своих дебильных шавак.Особенно люблю наблюдать с какой презрительной ухмылочкой он на вас всех смотрит.Не,вы то уверены,что он вам искренне улыбается,тут не попрешь,вы воообще все уверенно думаете,что думаете...Но,какой смак слышать и видеть в реале,за кого он вас держит.Остальное большинство он хотя бы ненавидет,что уже приятно,а вы тупо дерьмо прилипшее к подошве его дорогих туфелек,на отчищение которого приходится свои денежки тратить.А Петя не любит их тратить ни на кого,кроме себя и своей семейки.А тут на те,от халявных бабок Петю оттерли,а свои то платить говну нет желания...Так шо да,под базой НАТО для обслуживание её персонала у тебя квалификация отличная!Не забудь у ********** рекомендательное письмо взять,где он опише все твои трещинки... Ха-ха-ха-ха...
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Ожидаем вой с московитских болот за "бессовестные провокации проклятой НАТЫ".
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По скрепной кацапской традиции...

В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 7791

Как Троцкого. Шоб лишнего не пи(дела, падла.
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А как там Витренко со своей гоп-компанией? Всё протестует против НАТО? Или у параши на неё финансирование закончилось?
В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 9891
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Я думаю шо витрянка просто хочет здоровенного чёрного маринс с где-то тридцаткой ,но западным мужикам советские селёдочные балалайки вообшэ не до вподоби.
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Вона мабуть сказилася почувши про це. "Настоящий одессит НАТУ в дом не пригласит."
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Будут проводить учения в Керченском проливе, отрабатывать проход украинских кораблей в Азовское море.
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Ты, кацап, ты. Это я про тебя, кацап. Иди домой, кацап.
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Да ну )
Тебе везде кацапня мерещится, вообще уже с головой не дружишь.

Выйди проветрись, может поможет.
И флажок смени, "украинец" задрыпаный.
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Дрібна монетко, на ТВ Московії теж про фонтани і шаурму триндять. Совпадєніє? Нє думаю.
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Мені пофігу шо ти там думаєш і про що там триндять. Кривляка і хам для мене не Президент.
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А 400 формой копия ан 70 , в наглую спзжный немцами у Антошек ещё в 90х, ну а бритый SBS это просто космос .
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не факт что спижженый, возможно просто инженеры Антонова перешли в Аэробус и продолжили делать то что умели
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Просто все самолёты одного класса похожи - аэродинамика и всё такое...
Но именно A400 и Ан-70 как раз мало похожи.
A400
В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 6310

Ан-70
В Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 8573
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Побільше б їх заїхало та залишилися в нас .
СЛАВА УКРАЇНІ !
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Допотопная и вражеская Украине как и всему свободному демократическому миру фашистская лапотная ********* паРаша она вообще ничто не сможет противопоставить НАТО и США, поскольку ее военный бюджет в 2018 году составляет всего жалких 46 миллиардов долларов. «При этом в братской Украине стране США (военный бюджет - прим. «Ленты.ру») больше 700 миллиардов долларов. А бюджет всех 29 дружественных нам стран НАТО в 2017 году составил в совокупности более 900 млрд долларов, и он больше чем военный бюджет буквально полностью всех - всех остальных стран в мире (52 процента всех мировых военных расходов). Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Который установил, что в прошлом году оборонные расходы Центральной и Западной Европы очень сильно выросли по сравнению с 2017 годом на 12 процентов. А причина такого резкого роста оборонных расходов Европы всем ясна, это исходящая от ставшей фашистской, из этой ужасной лапотной ********* паРаши страшная опасность, с её гибридными кровавыми оккупационными войнами.
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Как сказал чукча кацапу в известном анекдоте
- Мне не нужно бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее тебя.
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наверное команда "слуг" ,в связи с тем, что рашиста востановили в ПАРЕ .ужо подала прошение ,во избежание рашистом дальнейшей оккупации территории Украины .участники учений .должны оставатся в Украине. на постоянной основе ???
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Ех, нема на них вітренчихи. Вся лапотна московія не спроможна зупинити цю навалу імперіалістів, а Баба Яга змогла.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Одесу повітрям і морем продовжують прибувати учасники міжнародних навчань "Сі Бриз-2019". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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