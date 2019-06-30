 Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
У занятті взяли участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, яких залучили до згаданих навчань.
Наші морпіхи відпрацювали порядок дій у процесі евакуації поранених з поля бою у так званій "червоній" зоні.
Українські військові разом з американськими колегами вчилися правильно надавати допомогу, перебуваючи під вогнем противника. Основну увагу іноземні інструктори приділяли зупинці кровотечі та якнайшвидшому переміщенню поранених у безпечне місце.
І хто кого вчив ще треба розібратись)
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала»
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии»
(C)
@inushka_
А Порошенко уже всех достал своим кумовством☹️
(С)
@ZeUkraine
Как же ж про него забыть?
🤔
а иого нема.....
то шо у вас там сейчас есть - шо угодно, тока не Президент...
писAть будем не?
а меня от в пятницу внук убил - сидит на спине у сына и кричит - grandpa grandpa - do you like my horsy?
У Соньки-Ураган тоже была лошадка - моя жена.
good question - don't know...
для пацанят - как с работы мимо не еду так гол!
Bustelton on County Line westward - 10 miles....
ты же мне присылал адрес на День Независимости Украины!
(С)
@Usuprun
👍