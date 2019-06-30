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 Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег. ФОТОрепортаж

У межах підготовки до міжнародних навчань "Сі Бриз – 2019" інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини на полігоні під Одесою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 01

У занятті взяли участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України, яких залучили до згаданих навчань.

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 02

Наші морпіхи відпрацювали порядок дій у процесі евакуації поранених з поля бою у так званій "червоній" зоні. 

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запит мають зробити на високоточні ракети і радари, - генерал США Петреус про види озброєнь, які допомогли б Україні відбити агресію РФ


Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 04
Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 05

Українські військові разом з американськими колегами вчилися правильно надавати допомогу, перебуваючи під вогнем противника. Основну увагу іноземні інструктори приділяли зупинці кровотечі та якнайшвидшому переміщенню поранених у безпечне місце.

Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 06

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Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134859
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться:
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала»
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии»
(C)
@inushka_

А Порошенко уже всех достал своим кумовством☹️
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Це добре, що ми отримуємо допомогу. Головне не знищити армію при новій владі.
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Поверьте моему опыту - если надо, то американцы могут и вручную, а помощью кувалды и чьей-то мамы.
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Як на мене, на п'ятому році війни з кацапнею - іноземні інструктори вчаться більне у нас, ніж ми у них..
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Если ты 5 лет гайки руками классно крутить научился то амер пользующийся пневмогайкокрутом этому вряд ли будет хотеть научиться
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Ага. Они подползают к раненому и по рации просят прислать им пневмогайкокрут.
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Ну и им его на Чинуке в сопровождении Апачей сразу присылают,а Мыкола даёт запрос по тап 57 на артподдержку и она через 40 минут может быть начнётся.
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У нас за 5 років війни в армії досі немає військових аптечок як в США!!!!!!!!!!! млять!
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Поверьте моему опыту - если надо, то американцы могут и вручную, а помощью кувалды и чьей-то мамы.
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...and duct tape (flawless solution close to mysterious "blue isolenta").
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Этот процесс давно уже идет в обе стороны.
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Влітку 17-го наша 72-ка на Яворові проходила "бойове злагоджування" з морпіхами США. Після цього їхній бат відправили в Мосул а наші пішли в Авдіївку.
І хто кого вчив ще треба розібратись)
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Братан, я не спорю , но мой кореш грузный из 8 ки был и работал с ними в Ираке, работал и с Блэк Вотерс, я его мнение о них ценю больше своего, бо это слова человека который под ЛАПом группой из 8 вынес за 4 минуты 18 сепарастов с аванпоста который он полторы сутки пас и выходы делал во время учений марши на 120 км пешкодралом со всем барахлом.
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щось американці не хочуть вчитись ні жити як в Україні, ні воювати, як в Україні. Мабуть так у світі ніде і не живуть, і не воюють. І такому й не вчаться - так і в дитсадку воюють.
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Ты часто прокацапские темы топишь, тем и запомнился. Лучше вспомни как вы не в детском садике Грозный в 94 штурмовали и все эти Моздокские колоны отаналеные ченами тоже не забудь
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Це навик, який в бою точно згодиться
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Отмечается, что в связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США (сейчас он находится в Австрии), последний активно «сбрасывает» активы своим партнерам. «Так, свою долю 80% акций ЧАО «Телеканал «Интер» он продал Виктору Медведчуку
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........ приобрел у беглого олигарха Дмитрия Фирташа часть акций телеканала «Интер». Об этом сообщается в Telegram-канале Украинского Института анализа и менеджмента политики, директором которого является политолог Руслан Бортник.
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Фирташ вообще смотрящий от могилевича, всегда был ,за это и сядет ска.
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Я понимаю что не в тему мой вброс - НО СТРАШНО ДРУГОЕ , 80 проц ИНТЕРА переходит Медведчуку- ПУТИНУ
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Интер итак был прокацапский, я телик вообще не смотрю, хотя на медведчука с путиным в петлях на ветке смотрел бы лет 10.
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Наконец-то за семью Юзика можно не беспокоиться:
По 33-му округу идет сам Юзик - актер «95 квартала»
По 32-му округу идет Е.Криворучкина - кума и подруга жены Юзика.
На 31-м - Захарченко - двоюродный брат мамы Юзика - бывший милиционер, а ныне охранник на частном предприятии»
(C)
@inushka_

А Порошенко уже всех достал своим кумовством☹️
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Та забудь ты уже про Свына! Нет его, а ты всё воешь!
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Иван Баканов, который сейчас руководит СБУ, назначил своим заместителем Анатолия Калюжняка. Того самого Калюжняка, который в 2014 году подписал план по штурму Майдана "Бумеранг" согласно которого состоялся штурм Дома профсоюзов и Майдана.
(С)
@ZeUkraine

Как же ж про него забыть?
🤔
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Це добре, що ми отримуємо допомогу. Головне не знищити армію при новій владі.
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допомога буде завды - яка и як? то от Президента зависит...
а иого нема.....
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У нас предвыборный бордель начался. Замечено, шо русня совершает крупные провокации именно в такое время.
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я имел ввиду Президента Украины ....
то шо у вас там сейчас есть - шо угодно, тока не Президент...
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У нас как раз есть, Зеленский. Свыням он не нравится, а таки есть!
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не мешаем - еще минут 10 и оно шо то нашкрябае... Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег - Цензор.НЕТ 2479
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Я бы написал, но не пойму кому писать... То ли свыну в Америку, то ли американцу в Свынарник?
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себе не пробовал? - нема переводу долбням... Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег - Цензор.НЕТ 800
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Я только 25% самых охуфигенных пишу!
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И да, вам переводу покуда не видно...
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Для тебе нема різниці, а українців зе веде під російське ярмо і тому для нас є різниця.
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между прочим ето очень важно - на кону жизни бойцов...
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Снаряга у них,классная...Жаль парашенко удалось кошты на такую же,украсть...
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ну чому ж - там така черга, щоб вкрасти, що до Петі й не дійшло.
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А может и нет , где доказательства и суд ? А то , что зеля живёт своей жизнью , а защитники Украины своей - это факт .
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а как Петя жил? Целыми днями думал что спситить в армии!?
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Доказы будут ,когда вышвырнут из судов людей парашенки. Тогда и суд.
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в первый час после ранения оказанная квалифицированая помощь - 90% бойцов живы....
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Да! Это навыки, они важны, от этого зависят жизни нашего Золотого Генофонда, которые нас защищают от проклятых орков.
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Заказал IFAK( individual first aid kit), стандартный для военных. Для "o,shit bags". Там все, от лейкопластыря до инструментов и материалов для накладывания швов( кроме спец. препаратов, разумеется), плюс инструкции с картинками.
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ты серьезно к войне готовишься, Мах и наверное ето правильно ...
а меня от в пятницу внук убил - сидит на спине у сына и кричит - grandpa grandpa - do you like my horsy?
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Я живу в 20 милях от аж двух реакторов в Лимерик. Плюс последний землетрус был в Reading, РА в 94-м году, 4,7 баллов. Вероятность землетруса тут достаточно высока, шоб ее учитывать.Так шо иметь упакованный рюкзак на всякий случай - не самая параноидальная идея. У нас у всех такие, схватил-убежал, и имеешь все необходимое для выживания.

У Соньки-Ураган тоже была лошадка - моя жена. Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег - Цензор.НЕТ 1808
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ззнаешь де я сейчас живу? - Украинский клуб on County Line to the left - to the right - you gonna get to me... Інструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег - Цензор.НЕТ 28
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там еще две новые футбольные поляны застелили
для пацанят - как с работы мимо не еду так гол!
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close but not ...
Bustelton on County Line westward - 10 miles....
ты же мне присылал адрес на День Независимости Украины!
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Сьогодні-112 років від дня народження творця і командира УПА Романа Шухевича. Його боротьба мала одну мету - досягти єдиної і незалежної Української Держави. І він робив усе можливе, аби цього досягти. Сьогодні нам потрібні в країні такі люди, як Шухевич.
(С)
@Usuprun
👍
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шо они там творят ети медики в первый час - ето уму непостижимо..
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Медики є завжди особливими. Я це добре знаю, бо у мене по двом лініям були і досі є медики.
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Святое дело делают! Спасают жизни! Шоб у них ручки никогда не болели!
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А верховный главнокомандующий Зеленский может тоже поприсутствует на "Си-бриз-2019" или все времени нету..))
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Гланое что бы он не ворвоал, как предыдущий гонокомандюющий.
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ну и чтобы не давал воровать другим.. но присутствие - это знак уважения к ЗСУ и союзникам
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30 червня 2019. В Одесу йде дружній Україні бойовий флот США, здатний одним залпом знищити всі бойові кораблі окупаційного флоту РФ в злочинно анексованому Українському Криму. Прокляті кремлівські фашисти )(уйла і російські окупанти в Криму вони вже в страшній істериці і випускають своє боягузливе звіряче виття. Так як вже 1 липня в Одесі стартують масштабні американо-українські військові навчання Sea Breeze - 2019. Участь у них візьмуть 19 країн, в тому числі з НАТО, 2 новітніх бойових корабля американського флоту багато сотень бійців і десятки одиниць техніки. В український порт вже заходить два судна ВМС США: новий високошвидкісний десантний корабель USNS Yuma, а також легендарний есмінець USS Carney, оснащений десятками ракет "Томагавк". Це справжня величезна підтримка Україн від братньої нам країни США на відміну від боягузливою підступної Європи яка всюди підло шукає для себе тільки одну вигоду. А попереду ще обовязково буде визволення нашої рідної але тимчасово окупованої кремлівськими фашистами )(уйла суверенної Української землі Криму і Донбасу.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажІнструктори корпусу морської піхоти США провели показове заняття з тактичної медицини для українських колег. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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