 Кандидат у депутати на Київщині використовував для агітації речові докази у кримінальній справі, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Департаменті комунікації поліції області.
"Загоряння автобусів сталося в селі Бишів близько 1:00 27 червня. Унаслідок пожежі вогнем знищено три автобуси. З людей ніхто не постраждав. Наступного дня під час проведення додаткового огляду місця події працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, які було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та залишено на зберігання на території сільськогосподарського обслуговчого кооперативу", - йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, власники, які мали зберігати маршрутки до вирішення питання, всупереч закону, без узгодження з органом досудового розслідування віддали їх в оренду кандидату в народні депутати, який на пошкоджений транспорт повісив плакати і використовував його для самореклами.
Зазначимо, ім'я та прізвище кандидата наразі не називається.
Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України, розглядаються різні версії таких дій. Зокрема, тепер неможливо провести експертизи для встановлення причин пожежі. Триває слідство.
Если собственник не заявит, интересно, будут ли в качестве потерпевших рассмотрены заявы 73х%?
Если же рассматривать потерпевшим следственный орган, то возникает вопрос к следователю, почему вещдоки оставил на хранение кому попало?
Но аваковские птенцам нужен пиар.
СРОЧНО: Порошенко поставили страшный диагноз. Он подлежит немедленной госпитализации. ВИДЕО
Психиатр Генварская считает, что экс-президент тронулся умом
Психиатр Диана Генварская считает, что экс-президент Украины тронулся умом и его нужно срочно лечить.
По мнению психиатра, до выборов Порошенко играл роль «Отца нации», «Гетьмана», «Полководца», «Великого создателя Украины» и он вошел в эти роли безвозвратно. У него началась первая стадия шизофрении.
Психиатр считает, что экс-президент так увлекся этими ролями, что сейчас у него присутствуют явные признаки раздвоения личности.
Психиатр Алина Куприенко также считает, что у Петра Порошенко пошел сдвиг по фазе.
Куприенко отмечает, что Петр Порошенко подлежит госпитализации, поскольку у него проявляется первая фаза шизофрении. Это очень опасный диагноз, поскольку в один момент пациент может войти в совсем не предсказуемую роль и начать убивать людей.
Отметим, что разговоры о психологическом состоянии здоровья Петра Порошенко начались после того как он залез на колокольню. После этого Петр Порошенко начал проповедовать верующим, а через минуту он уже танцевал возле храма с некими людьми.
Далее видео:
Люди отмечают, что Порошенко за 5 минут вошел в несколько ролей. Он был и священником, и проповедником. Потом у него включился приступ агрессии, а через секунду он и вовсе начал танцевать возле храма.
В этот же день в невероятном приступе агрессии Петр Порошенко нападал на людей.
В четверг Порошенко устроил митинги в трех городах Волынской области - Горохове, Киверцах и Луцке. Когда в Горохове Порошенко традиционно начал рассказывать о своих достижениях на посту президента, один из местных жителей, пенсионер, стал громко возмущаться. К нему тут же подошли и полиция, и частная охрана Порошенко. Его начали вытаскивать из толпы.
При этом к человеку подошел и сам Порошенко. При этом в приступе агрессии он толкнул мужчину со словами «Таким як ти тут не місце! Чемодан, вокзал, Росія! Іди звідси і не заважай нам проводити мітинг!».
В Луцке ситуация повторилась. На одного из участников митинга напали неизвестные из, очевидно, окружения Порошенко. Напали только за то, что человек пытался вручить экс-президенту красный воздушный шарик. Порошенко же бежал к этому человеку с другого конца улицы, чтобы ударить его.
Также сообщается, что намедни в растрепанном виде Петр Порошенко бегал по Львову и хапал несчастных людей, чтобы сфотографировать их. Люди шарахались от него, поскольку сначала не узнавали.
Сопровождает Петра Порошенко Андрей Парубий. Спикер парламента также лечился у психиатра. Доподлинно известно, что в юные года возглавляя общественное движение национал-социалистов, Андрею Парубию был поставлен официальный диагноз.
В Интернете появился скан выданной Парубию справки, в которой говорится, что ему поставлен диагноз «легкая степень умственной отсталости, что сопровождается периодическими приступами афазии».
«Эмоциональные нарушения незначительны. Специального обучения не требуется. Может посещать общеобразовательные учреждения», - написал в справке Парубия заместитель главного врача Р. Леусов.
Справка Парубия фото
Афазия, о которой говорится в справке, - это системное нарушение уже сложившейся речи, возникает при поражении речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.
Бывшие соседи и школьные учителя подтверждают наличие у него отсталости.
Вот, что плов животворящий с людями делает...
Вот, что плов животворящий с людями делает...
Чем именно было приправленно таинственное блюдо, которое Порошенко намедни наминал на выезде, досконально неизвестно...
Но то, что товар был забористый - факт непреложный...
Ибо пацана вставило не по-детски...
Иначе с какого передоза он бы поперся в деревню Жидычин Киверцовского района Волынской области...
Официальная версия этого паломнического вояжа - получить благословение местного попа...
Как будто это единственный на всю страну поп, который еще может благословить Порошенко...
Но раз порошенковский холуятник считает эту версию стройной, не будем ее опротестовывать...
Поскольку куда интереснее тот факт, что получив очередной удар в голову от волшебного плова, он полез на местную колокольню...
Откуда, ударив в набат, воззвал к ошалевшим от удивления прихожанам...
Которым несказанно свезло....
Поскольку громкие события в Киверцовском районе происходят редко, заезжие знаменитости аборигенов своим присутствием балую нечасто...
А тут такое шоу, рассказ о котором еще долго будет передаваться из поколение в поколение...
Так что само собой напрашивается сравнение с бессмертным романом "Двенадцать стульев"...
А именно, с главой сорок первой - "Под облаками"...
Когда отец Федор, встретил в Дарьяльском ущелье Остапа Бендера и Кису Воробьянинова...
И просто грех не освежить в памяти блистательные строки:
"Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
- У-у-у! - кричал Остап снизу. - Держи его!
- Он унес наши припасы! - завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.
- Стой! - загремел Остап. - Стой, тебе говорю!
Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.
- Отдай колбасу! - взывал Остап. - Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!
Попер кокс зеленый!
Я то стал беспокоиться за ЗЕБЕньку - после истерики с Климкиным исчез совсем
33 округ - сам Юзик,
32 округ - Криворучкина, кума и подруга жены Юзика, юрыстка...
31 округ - двоюродный брат мамы Юзика, юрыст...
(с)
ради красного словца не пожалеет и отца (с)
и потом...что-то ж должно было остаться на месте преступления, чтоб "следы не затоптали")))
Частная собственность священна и неприкосновенна
поки що не справа Цвк..