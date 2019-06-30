 Кандидат у депутати на Київщині використовував для агітації речові докази у кримінальній справі, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Департаменті комунікації поліції області.

"Загоряння автобусів сталося в селі Бишів близько 1:00 27 червня. Унаслідок пожежі вогнем знищено три автобуси. З людей ніхто не постраждав. Наступного дня під час проведення додаткового огляду місця події працівники Макарівського відділення поліції виявили відсутність двох автобусів, які було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні та залишено на зберігання на території сільськогосподарського обслуговчого кооперативу", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, власники, які мали зберігати маршрутки до вирішення питання, всупереч закону, без узгодження з органом досудового розслідування віддали їх в оренду кандидату в народні депутати, який на пошкоджений транспорт повісив плакати і використовував його для самореклами.

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Зазначимо, ім'я та прізвище кандидата наразі не називається.

Зараз поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України, розглядаються різні версії таких дій. Зокрема, тепер неможливо провести експертизи для встановлення причин пожежі. Триває слідство.

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