 Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили організатори.

"Ідея проводити День молоді так яскраво й кольорово належить самій же молоді. Тому місто й організувало це свято фарб. Дніпрянам такий формат розваг припав до душі. Ці яскраві кольори символізують молодіжний запал, енергію, гарний настрій. Сьогодні доволі вітряна погода, тому можемо пів міста розфарбувати", – сказала начальниця управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Дар’я Біла.

Дніпрянка Наталія прийшла на Фестивальний причал разом зі своїми подружками. Вона бере участь у битві фарбами вперше. "Я разом із дівчатами відвідую танцювальний гурток. Там дізналися про фестиваль фарб і одразу вирішили, що братимемо участь. Відчуття просто фантастичні, емоції зашкалюють. Незвичайна подія, яка запам’ятається на все життя. Як відіпрати речі, не переймаюся, це не головне", – розповіла дівчина. Серед учасниць "битви" також були подружки Вероніка та Мирослава.

"Обсипали одна одну фарбами з ніг до голови. Крута, запальна, ритмічна подія! У повітрі такі яскраві барви. Драйвові відчуття!" – не стримували емоцій дівчата.









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Фото: Dmitry Rozmeriza

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