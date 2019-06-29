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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж

29 червня у Дніпрі вже втретє організували масштабне свято на Фестивальному причалі – Kolir Fest. У битві фарбами Холі, приуроченій до Дня молоді, взяли участь близько 3 тисяч містян, які висипали одне на одного пів тонни гіпоалергенної фарби різних кольорів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили організатори.

"Ідея проводити День молоді так яскраво й кольорово належить самій же молоді. Тому місто й організувало це свято фарб. Дніпрянам такий формат розваг припав до душі. Ці яскраві кольори символізують молодіжний запал, енергію, гарний настрій. Сьогодні доволі вітряна погода, тому можемо пів міста розфарбувати", – сказала начальниця управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Дар’я Біла.

Дніпрянка Наталія прийшла на Фестивальний причал разом зі своїми подружками. Вона бере участь у битві фарбами вперше. "Я разом із дівчатами відвідую танцювальний гурток. Там дізналися про фестиваль фарб і одразу вирішили, що братимемо участь. Відчуття просто фантастичні, емоції зашкалюють. Незвичайна подія, яка запам’ятається на все життя. Як відіпрати речі, не переймаюся, це не головне", – розповіла дівчина. Серед учасниць "битви" також були подружки Вероніка та Мирослава.

"Обсипали одна одну фарбами з ніг до голови. Крута, запальна, ритмічна подія! У повітрі такі яскраві барви. Драйвові відчуття!" – не стримували емоцій дівчата.

Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 01
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 02
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 03
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 04

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Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 05
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 06
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 07
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 08
Майже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest 09
Фото: Dmitry Rozmeriza

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134813
 
   
 Топ коментарі
 
улыбающие люди, светлый взгляд - ну да, это не рассея с её быдлом, но, долго ли так ещё будет Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest - Цензор.НЕТ 9517
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красивые днепрянки все как на подбор симпатяшки !!!!!
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Щасливi люди в мирнiй країні. А ще кажуть у нас війна. Війна у тих, хто ховає своїх близьких. У решти вибори, фести, відпустки, звичайне життя. Ну що ж, "What is dead may never die". Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest - Цензор.НЕТ 5342
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У Вас от работы уже крыша поехала, Вы в элементарных житейских вещах ищите как связать с политиками и либо превратить событие в дерьмо либо канонизировать (в зависимости от героя сюжета.)
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У Филатова там креатив попер 😁
Каждую неделю какой-то праздник

А зимой будет карнавал как в Кёльне? 😁
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улыбающие люди, светлый взгляд - ну да, это не рассея с её быдлом, но, долго ли так ещё будет Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest - Цензор.НЕТ 9517
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красивые днепрянки все как на подбор симпатяшки !!!!!
 показати весь коментар
 
 
Щасливi люди в мирнiй країні. А ще кажуть у нас війна. Війна у тих, хто ховає своїх близьких. У решти вибори, фести, відпустки, звичайне життя. Ну що ж, "What is dead may never die".
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоМайже 3 тисячі учасників і півтонни фарб, - у Дніпрі провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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