EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Створення Помісної Церкви Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова
 Фоторепортаж, За кордоном
  2905  85
Все про:повінь (23) Росія (17831) Сибір (9) стихія (80)

 В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Іркутській області РФ через підйом рівня води в річках затопило місто Тулун і Тулунський район.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З 28 червня в Тулуні триває евакуація, але багато людей ще залишаються в місті і поселеннях поруч. За даними адміністрації Тулуна, на 16:00 29 червня рівень води в річці Ія склав 1383 см при критичних відмітках в 700.

В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун 01

За даними МНС РФ, в Тулунському районі підтоплено 13 населених пунктів, 1277 житлових будинків, в яких проживають 2817 осіб, зокрема 538 дітей, 6 соціально значущих об'єктів. У багатьох не залишилося нічого, ані будинку, ані речей, ані продуктів. У місті затоплює вже не лише приватні будинки, а й багатоквартирні п'ятиповерхівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях

В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун 02

Деякі населені пункти Тулунського району виявилися відрізаними від світу.

Ділянка федеральної траси в Тулуні Іркутської області безнадійно перекрита стрімким водним потоком, відокремлюючи сушу від затоплених районів міста, пишуть в МНС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 211 населених пунктів у 8 областях знеструмлено через негоду, - ДСНС

В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун 03

Місцеві жителі повідомляють про збільшення вартості продуктів у регіоні, а також недостатню силу рятувальників.

В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун 04

Автодорога в Тулуні в бік Іркутська і Братська закрита з 28 червня. На трасі скупчилися десятки автомобілів і людей, охочих проїхати, однак зробити це неможливо. В цілому, за даними пресслужби постпреда президента РФ в Сибірському федеральному окрузі, в районі пошкоджено 2 автомобільних мости, підтоплено 6 ділянок автомобільних доріг місцевого значення.

В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун 05

За прогнозами синоптиків, 30 червня місцями в області знову очікуються грози, у південних районах та в горах Східного Саяна зливові дощі. Дощові потоки продовжать затоплювати райони. У найближчу добу рівень води продовжить підніматися на річці Ія, в місті Тулун він перевищить позначку 1400-1500 см.

В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затоплені будинки і гектари полів: кадри повені на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134807
 
 
 Топ коментарі
 
Та шоб они уже ВСЕ там потонули к едрени-фени !!! В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун - Цензор.НЕТ 7168
 показати весь коментар
 
та фигня! главное - чё там у хохлов!?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та шоб они уже ВСЕ там потонули к едрени-фени !!! В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун - Цензор.НЕТ 7168
 показати весь коментар
 
 
Пусть сначала обгорят на медленном огне а потом потонут ..
 показати весь коментар
 
 
ты прям изверг какой-то. "...потом потонут". Хватит с них и обгореть к **..ям.
 показати весь коментар
 
не скажи, тут как в том анекдоте - пустячок, а приятно Побольше таких новостей и будет дополнительный повод рюмаху опрокинуть.
 показати весь коментар
 
 
про масковскую область таких же приятных новостей не слышно? сдарова
 показати весь коментар
 
 
здарова, как не слышно, у мну есть фсё, как в Греции

В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун - Цензор.НЕТ 4056
 показати весь коментар
 
В мирний час я б поспівчував їм, але саме зараз і саме в цього сусіда мають «передохнути всі корови»! Може тоді їх загарбницькі апетити ослабнуть.
 показати весь коментар
 
 
Есть одно но, просто интересно, как порохоботы смогут сюда впихнуть Зе'?
И при этом ещё нужно как-то сообщить, что он очень плохой!
 показати весь коментар
 
 
Запросто. Нарешті буратіна з"їв свою шаурму і дав адекватну відповідь.
 показати весь коментар
 
 
Тобто, це Зе' розрив дамбу? Та затопив місто?
Так він же з ваших слів слуга Х√йла?!
Що за протиріччя? В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун - Цензор.НЕТ 2175
 показати весь коментар
 
 
Мабуть дали йому підсрачника, ось і довелось розрити. А тепер ще і допомогу запропонує *****.
 показати весь коментар
 
не канает.с таким успехом сюда можно и пэтю впихнуть.
 показати весь коментар
 
Та я просто так скажу - ЗЕ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ !!!
 показати весь коментар
 
Я не знаю как порохоботы, но ты ЗЕбил своего клоуна уже впихнул..
 показати весь коментар
 
 
Так ещё готовится!
Когда будет готов, буду за него голосовать!
А Михо в премьеры!
Что не так?
 показати весь коментар
 
 
А тобі нудно коли клоуна в коментах не згадують хочеться «срачу», правда? А давай сюди твого кумхуйла з бойкою приліпимо?
 показати весь коментар
 
А нахер нам эта новость?Ну затопило...
 показати весь коментар
 
 
окупанта затопило,чому б не потішитися з цієї сумної новини?
 показати весь коментар
 
 
порохобот ,это еще мародер отменил зимой.
 показати весь коментар
 
славные ихтиандровские лапти - сразу видно из скрепной березовой коры....
 показати весь коментар
 
 
Ухтышка! Какие лабутены! Тоже такие хочу!
 показати весь коментар
 
Воно,звісно,якщо по людські,то треба було б поспівчувати...Але я не буду,тому що кацапи- не люди...
 показати весь коментар
 
 
жаль, что кацапы и чурки-буряты не могут потонуть((((
 показати весь коментар
 
 
Как всегда, деньги украли, работу сделали в основном на бумаге . . .
 показати весь коментар
 
 
там дамбу прорвало...виясняють чи, бува, не ворожа дрг...якщо так, то чия?
 показати весь коментар
 
 
То фігня все, головне їх в ПАСЄ пустили знову.
 показати весь коментар
 
 
В Тулуні на зоні колись сидів Іваньков ("Япончік").
 показати весь коментар
 
 
Жаль шотама кракадилы с акулами не водятца..🙄
 показати весь коментар
 
 
Є гарна ідея В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун - Цензор.НЕТ 9412
Треба туди запустити порохоботів, в них наразі в усіх тєчка, так що порвуть рашистів не гірше любого крокодила чи акули
 показати весь коментар
 
 
Язиками ??!
Тільки Свину анус вилизувати можуть!😁
Пустозвони вони!
А на харчі цим хижакам згодяться!
😁
 показати весь коментар
 
 
На концерте Артура Пирожкова засветился Богдан (офис зе). И не говорите про реваншизм кремля и попсы из рф в Украине.
К газманову тоже пойдёт? Весь шоу-бизнес из рф под ним уже?
ЗЕбилы, что скажете зассыхи?
https://www.youtube.com/watch?v=QbAB2fhx6-c …
 показати весь коментар
 
 
НУ И ХОРОШО! МЕНЬШЕ ДЕНЕГ И ЖЕЛАНИЯ НА ВОЙНУШКУ У ПУТЛЕРА И *********
 показати весь коментар
 
 
В Сибири очень много Украинцев ,Знаю не по наслышке . Дай Бог Вам .
 показати весь коментар
 
Караул! Кацапы топнут нам на радость.
 показати весь коментар
 
 
-- а там -- эклогических туалетов -- с Брежнева не выгребалось... -- зато всё смоет природным способом...*)
...там говновозку заказать, шо б твой сральник отсосала -- дорого!
...прям, классовая отчуждённость у кацапов: мою отсосали, а эти козлы, по пенькам до дырки прыгают...*)
Иркутск -- Чита, ни одного туалета по дороге-- ...сам ехал, тудой и обратной... -- 5000 км., если шо...*)
 показати весь коментар
 
Надеюсь передохнут как можно больше кацапов
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Москву тоже скоро зальёт! Третий день дождь поливает!
 показати весь коментар
 
Крысяне все в Тулун, там воду включили без расписания.
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, мы к этому отношения не имеем.
 показати весь коментар
 
При Совке я служил там рядом в Усолье-Сибирском. Жопа мира
 показати весь коментар
 
Плохо молились иконе Вяликого Пу! Бяда!!
 показати весь коментар
 
всё мелкая фигня. а от многоэтажки это проблема. подьезды затопит, где обама посцать сможет?
 показати весь коментар
 
о кто то на жомболоке и оке саянской влетел.
 показати весь коментар
 
150000 трупов мардовских людоедов и пистец **********.
 показати весь коментар
 
Припаркованные избушки у моста в Тулуне
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору