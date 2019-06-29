 В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
З 28 червня в Тулуні триває евакуація, але багато людей ще залишаються в місті і поселеннях поруч. За даними адміністрації Тулуна, на 16:00 29 червня рівень води в річці Ія склав 1383 см при критичних відмітках в 700.
За даними МНС РФ, в Тулунському районі підтоплено 13 населених пунктів, 1277 житлових будинків, в яких проживають 2817 осіб, зокрема 538 дітей, 6 соціально значущих об'єктів. У багатьох не залишилося нічого, ані будинку, ані речей, ані продуктів. У місті затоплює вже не лише приватні будинки, а й багатоквартирні п'ятиповерхівки.
Деякі населені пункти Тулунського району виявилися відрізаними від світу.
Ділянка федеральної траси в Тулуні Іркутської області безнадійно перекрита стрімким водним потоком, відокремлюючи сушу від затоплених районів міста, пишуть в МНС РФ.
Місцеві жителі повідомляють про збільшення вартості продуктів у регіоні, а також недостатню силу рятувальників.
Автодорога в Тулуні в бік Іркутська і Братська закрита з 28 червня. На трасі скупчилися десятки автомобілів і людей, охочих проїхати, однак зробити це неможливо. В цілому, за даними пресслужби постпреда президента РФ в Сибірському федеральному окрузі, в районі пошкоджено 2 автомобільних мости, підтоплено 6 ділянок автомобільних доріг місцевого значення.
За прогнозами синоптиків, 30 червня місцями в області знову очікуються грози, у південних районах та в горах Східного Саяна зливові дощі. Дощові потоки продовжать затоплювати райони. У найближчу добу рівень води продовжить підніматися на річці Ія, в місті Тулун він перевищить позначку 1400-1500 см.
И при этом ещё нужно как-то сообщить, что он очень плохой!
Так він же з ваших слів слуга Х√йла?!
Що за протиріччя?
Когда будет готов, буду за него голосовать!
А Михо в премьеры!
Что не так?
Треба туди запустити порохоботів, в них наразі в усіх тєчка, так що порвуть рашистів не гірше любого крокодила чи акули
Тільки Свину анус вилизувати можуть!😁
Пустозвони вони!
А на харчі цим хижакам згодяться!
😁
К газманову тоже пойдёт? Весь шоу-бизнес из рф под ним уже?
ЗЕбилы, что скажете зассыхи?
https://www.youtube.com/watch?v=QbAB2fhx6-c …
...там говновозку заказать, шо б твой сральник отсосала -- дорого!
...прям, классовая отчуждённость у кацапов: мою отсосали, а эти козлы, по пенькам до дырки прыгают...*)
Иркутск -- Чита, ни одного туалета по дороге-- ...сам ехал, тудой и обратной... -- 5000 км., если шо...*)
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