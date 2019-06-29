 В Іркутській області РФ повінню затопило місто Тулун. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З 28 червня в Тулуні триває евакуація, але багато людей ще залишаються в місті і поселеннях поруч. За даними адміністрації Тулуна, на 16:00 29 червня рівень води в річці Ія склав 1383 см при критичних відмітках в 700.





За даними МНС РФ, в Тулунському районі підтоплено 13 населених пунктів, 1277 житлових будинків, в яких проживають 2817 осіб, зокрема 538 дітей, 6 соціально значущих об'єктів. У багатьох не залишилося нічого, ані будинку, ані речей, ані продуктів. У місті затоплює вже не лише приватні будинки, а й багатоквартирні п'ятиповерхівки.





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Деякі населені пункти Тулунського району виявилися відрізаними від світу.



Ділянка федеральної траси в Тулуні Іркутської області безнадійно перекрита стрімким водним потоком, відокремлюючи сушу від затоплених районів міста, пишуть в МНС РФ.





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Місцеві жителі повідомляють про збільшення вартості продуктів у регіоні, а також недостатню силу рятувальників.

Автодорога в Тулуні в бік Іркутська і Братська закрита з 28 червня. На трасі скупчилися десятки автомобілів і людей, охочих проїхати, однак зробити це неможливо. В цілому, за даними пресслужби постпреда президента РФ в Сибірському федеральному окрузі, в районі пошкоджено 2 автомобільних мости, підтоплено 6 ділянок автомобільних доріг місцевого значення.





За прогнозами синоптиків, 30 червня місцями в області знову очікуються грози, у південних районах та в горах Східного Саяна зливові дощі. Дощові потоки продовжать затоплювати райони. У найближчу добу рівень води продовжить підніматися на річці Ія, в місті Тулун він перевищить позначку 1400-1500 см.

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