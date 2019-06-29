 Ворог підірвав установку розмінування на околицях Мар'їнки, - 24-а ОМБр. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 24-ї ОМБр, фахівцями саперами було встановлено, що противник застосував УР-83П (установка розмінування). Ідентифікувати її вдалось завдяки двигуну до неї, який є на фото.
УР-83П – це установка розмінування, призначена для пророблення проходів у протитанкових мінних полях вибуховим способом. В цьому випадку ворог використав її не за інженерним призначення, а для вогневого ураження позицій наших армійців, щоправда зовсім неефективно.
Для того, щоб заряд пролетів якнайдалі, терористи не під`єднали гальмівні канати, які йдуть в комплекті і дозволяють локалізувати зону вибуху, повністю ігноруючи присутність місцевого населення, яке перебуває позаду позицій військових.
Як встановили розвідники, запуск здійснювався із житлових вулиць тимчасово окупованої Олександрівки.
к чему ети подробности? - ага, научите еще етиx мудаков, как надо правильно....
как и почeму не получилось? - совсем не обязательно всем знать...
от такая совсем простая мысль была...
По идее -- с приходом Зели, враг должен быть сразу -- переименоваться в Россию!
...чего, почему-то, не произошло... ?
Я пил чаёк из блюдца,
С Начальничком бывал!
Мне не пришлось загнуться
И я довоевал...
Мне не жалко Украину, которая сегодня! -- это прорва, жопа и безнадёга.
...мне жалко ту Украину, о которой мечтал... ...ещё -- в первую очередь -- жалко тех, кто погиб и погибнет -- за такую же Мечту, как и у меня.
Но! -- ***** -- теперь я буду против той Украины, которую выбрали себе граждАне Украины!
...моё мнение маленькое... ..но оно моё!
Абгемахт!
...однако -- есть думка -- шо безвиз отменят и вдобавок -- санкции Украине впендюрят! -- я знаю, про шо говорю...
Свою страну сперва отремонтируйте... ...а мы посмотрим.
Я, лично, против помощи нищим... -- даже, если они, украинские олигархи...*)
Українська крилата ракета Р-360 комплексу РК-360МЦ «Нептун» отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування.
Передає Defense Express.
Вітчизняний ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун» пройшов вогневі випробування на одному з військових полігонів на Одещині. Під час стрільб перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.
Конструктори «ДККБ «Луч», що входить до складу Концерну, внесли важливі зміни, які направлені на значне підвищення ефективності крилатої ракети.
Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневровність Р-360.
Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень - новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360. ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/raketa-r-360-kompleksu-neptun-otrymala-novu-golivku-samonavedennya-video/