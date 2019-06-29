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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Закарпаття (760) контрабанда (938) СБУ (4445) цигарки (383)

 Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Головного управління із боротьби з корупцією і оргзлочинністю СБУ перекрили канал контрабанди сигарет у країни Європейського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організована група осіб, пов’язана із міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну з інших країн цигарок відомих світових брендів поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу через державний кордон у Закарпатській області, частину реалізувати на "чорному" ринку в нашій країні. 

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Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 01

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 02

Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній "оптовій базі" в прикордонному районі Закарпаття, яка використовувалась контрабандистами для накопичення товару та формування вантажів, правоохоронці вилучили понад десять тисяч коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів. Орієнтована вартість вилученої продукції становить близько сімдесяти мільйонів гривень. Крім того виявлено тринадцять вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині прикордонники завадили контрабанді в Румунію 16 тис. пачок сигарет. ФОТО

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 03
Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 04

 Це найбільша партія контрабандних цигарок, вилучених СБУ за всю історію Незалежності України.

Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 05
Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 06
Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ 07

 Тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України для виявлення корупційних зв’язків між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134801
 
 
 Топ коментарі
 
Так то була гуманітарна допога жителям Європи. Подяка, так сказати, за гуманітарку лугандонії.
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а кто по твоему должен заниматься контрабасом? таможня не справилась...
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Так то була гуманітарна допога жителям Європи. Подяка, так сказати, за гуманітарку лугандонії.
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а шо? у нас сбу цигарками займайєця??? П1343Ц!!!
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а кто по твоему должен заниматься контрабасом? таможня не справилась...
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тогда надо КГБ создавать, шоп задачі сбу рєшать - а то нє справляйєца
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а больше тебе ничего не надо?) это бесконечный процесс
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а потом, когда сігарєти пєрєйдут в вєдомство кгб, надо будєт создавать мгб
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таможня тут нє прі дєлах - іх обошлі
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МИТНИЦЯ недавно скаржилась -що ви від нас хочете при базовій зарплаті 6000?
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Европа перед мордором прогнулась, а кацапы еще больше борзеют, а вы думали-
Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак дал разъяснения насчет обязательств России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ), передает ТАСС.
«Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум, - вот тогда возникают обязательства», - подчеркнул он.
По словам чиновника, то, что этот вопрос обсудили на политическом уровне и установили сумму платежей, еще ничего не значит.
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Мы будем должны, когда будет подписан документ - протокол, меморандум, - вот тогда возникают обязательства», - подчеркнул он.

Это видно по будапештскому меморандуму...
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феерическое фото -
сбушники с автоматами охраняют сигареты .что если кто то захочет украсть ящик - его что растреляют ? бред и чепуш ...я думал что СБУ должно шпийонов ловить и агентов кремля
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автомат с глушителем ...я тут чуть со стула не упал Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 1397
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затратно. хватіло би дєдушкі с бєрданкой ілі сарая под замком
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та да, контрабандисты милые и добрые люди, и дедушку не тронут, и в сарай не заберутся, бо тот под замком Найбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ - Цензор.НЕТ 2135
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Ви контрабанду з Європи перекрийте краще , а то що мадярський бюджет не дополучить гроші то українцям має бути чисто по...
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Какие терорристы, какие шпионы, какие оккупанты - с ними страшно, СБУ и паркетная альфа лучше с сигаретами повоюет, а воевать с оккупантами срочники будут.
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А з бурштином у нас уже все нормально? Тільки проблема з цигарками залишилась?
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Что-то луценко затаился, никого с вертолетами не арестовывает, неужели в отпуск укатил?
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Россия выдвинула условия по выплате ПАСЕ долга, россия кинула ПАСЕ.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНайбільшу в історії України партію контрабандних сигарет, вартістю 70 млн грн, вилучено на Закарпатті, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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