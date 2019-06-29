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 Двоє людей загинуло, п'ятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція. ФОТОрепортаж

У Василівському районі Daewoo Sens зіткнувся з Toyota Avensis. У результаті двоє людей загинуло, п'ятеро госпіталізовано. Серед постраждалих - двоє дітей. Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області, 28 червня приблизно об 11:10 на автошляху "Харків – Сімферополь", поблизу села Кам’янське Василівського району, сталася ДТП. Водій автомобіля "Daewoo Sens", 1986 року народження, змінив напрямок руху вліво, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з транспортним засобом "Toyota Avensis" .

У результаті аварії водій першого автомобіля та його пасажирка, жінка 1990 року народження, загинули на місці. Дівчинка, 2016 року народження, яка їхала в цьому ж транспортному засобі, госпіталізована у лікарню.

Крім того, з тілесними ушкодженнями до медичного закладу доставили водія автівки "Toyota Avensis", мешканця міста Нікополь, 1972 року народження, та його пасажирів: жінок, 1976 і 1997 років народження, а також чоловіка, 1998 року народження і неповнолітню дівчинку, 2004 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

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Двоє людей загинуло, пятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція 01
Двоє людей загинуло, пятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція 02
Двоє людей загинуло, пятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134800
 
 
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при брежневе никогда такого небыло, шоб деу с тойотой столкнулись.
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Та да. Їздили на Запежорцях. Горбатих.
Двоє людей загинуло, п'ятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція - Цензор.НЕТ 6838
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Дуже часто такі аварії трапляються з цими Сенсами. З виду вроді Деу, а двигут від Таврії та ще й мілітопольського заводу. На такий кузов двигун і трансмісія тільки по місту таксувати. Але ж приваблює ціна автівки набагато дешевша від Ланоса.
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Найти ланос у которого меньше 300 тыс пробега уже проблема, зато не евробляха
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Звезданутся...а нафига тогда вообще авто иметь..?? 7000 км в год?? Такси дешевле...
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А які витрати? Акумулятор раз в 4 роки поміняти, резину з таким пробігом на довго вистачає, ну сайлінблоки, щоб не рипіла підвіска раз на 6-8 років замінити. Ось і все.
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Я вище вже писав. На них стоять двигуни мілітопольські від Таврії. Він слабий для кузова від Деу Ланос
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Цензор.НЕТФотоПодіїДвоє людей загинуло, п'ятеро потрапило до лікарні через аварію в Запорізькій області, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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