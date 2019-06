 Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

"До Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Учора корабель разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це другий в історії захід корабля такого типу до акваторії Чорного моря. Перший відбувся в серпні 2018 року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

Судна типу JHSV є багатоцільовими, призначеними для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки. Здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, включно з танками M-1 Abrams.

.@MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/IXEKH7wEMh