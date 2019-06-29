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Все про:корабель (538) Одеса (1949) США (5133) вишкіл (1202)

 Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси. ФОТО

Для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 в Одесу прибуде американське високошвидкісне десантне судно USNS Yuma (T-EPF-8).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

"До Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Учора корабель разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це другий в історії захід корабля такого типу до акваторії Чорного моря. Перший відбувся в серпні 2018 року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

Судна типу JHSV є багатоцільовими, призначеними для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки. Здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, включно з танками M-1 Abrams.

Дивіться також: Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії". ФОТО

Основні технічні характеристики:

водотоннажність - 1515 тонн;
довжина - 103 метри;
ширина - 28,5 метра;
осадка - 3,83 метра;
швидкість - 43 вузли;
дальність плавання - 1200 миль на швидкості 35 вузлів;
екіпаж - 41 особа (в мирний час 22 людини);
вантажопідйомність - 635 тонн;
десант - 312 бійців;
авіакрило: здатен приймати і розміщувати в ангарі вертоліт SH-60 Seahawk, приймати CH-53E Super Stallion.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134779
 
   
 Топ коментарі
 
У вас болезненное восприятие мира- Америка ничего никому не лижет, это у ка..пов все лижут!!! Все будет ок!!!
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Після обрання Зеленського,вже і така новина не тішить... Небажання Зеленського говорити правду, красномовно зросло після його перемоги на виборах Про це говорить його змова с Макроном та Меркель про звільненння моряків на умовах РФ. Значення цієї його риси (брехати) лише зростатиме, так як медіа атакують його, а колишні прихильники виражатимуть невдоволення відсутністю реформ і реаліями управління, з якими він зіштовхнувся на повну, так як зрозуміє, що країна - це не телевізійна програма
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43 вузла це дуже швидко, в нас Гюрза-Му ходить ледве ледве 25 вузлів, якщо її ще пихати позаду тепловозом. А 43 вузли це просто комета, це 80 км на годину!!!!!
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Ну прибудет и прибудет, что это изменит? Как лизал Запад Путлеру задницу, так и продолжает лизать.
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У вас болезненное восприятие мира- Америка ничего никому не лижет, это у ка..пов все лижут!!! Все будет ок!!!
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43 вузла це дуже швидко, в нас Гюрза-Му ходить ледве ледве 25 вузлів, якщо її ще пихати позаду тепловозом. А 43 вузли це просто комета, це 80 км на годину!!!!!
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Да, кацапские калоши Черноморского флота за ним не угонятся.
"Бора" с "Самум" правда могут, но их давно не видно в море.
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Если Юма будет шото высаживать на берег то это значит шо чф рф уже успешно лёг на дно
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Логично. А если не будет, значит на дно лёг Юма?
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Значит час Ч ещё не наступил и томагавки отдыхают
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Вообще я имел ввиду, что сопровождать этот катамаран особо нечем. Ну знаете, как обычно кацапы говорят - американский эсминец в Чёрном море сопровождает такая-то и такая-то калоша Скоростную "Юму" сопровождать могли бы только 2 корабля ЧФ (проект "Сивуч"), но неизвестно на ходу ли они.
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_Как бы шустро не мчался корабль, но ракета один хер быстрей летает. Так зачем за ним следом таскаться? В случае замеса будут рулить ракеты и авиация.
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Не знаю, но зачем-то всегда таскаются, возможно чтобы знать куда стрелять ракетами... Вон в Карибском море американцы аж на 2-х кораблях следят за новейшим кацапским тазиком от самого Панамского канала
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Ну, профи видней, конечно. Значит, зачем-то таки надо.
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Для корабля на подводных крыльях скорость довольно типичная.
Есть пасажирские модели и побыстрее. Даже советского производства
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питлеру епта.
тебе они спецом сообщили что и кому лижут?
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Який симпатюля.В Азовське ,на базу НАТО-США.
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Керчинский мост волной смоет к х*ям. (Пардон, сударыня)
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Если бы Одесса приняла 10 часть флота США , путлер бы давил помидоры своей задницей . Это так . Украине нужно быть сильной живя по соседству с ордой .
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Після обрання Зеленського,вже і така новина не тішить... Небажання Зеленського говорити правду, красномовно зросло після його перемоги на виборах Про це говорить його змова с Макроном та Меркель про звільненння моряків на умовах РФ. Значення цієї його риси (брехати) лише зростатиме, так як медіа атакують його, а колишні прихильники виражатимуть невдоволення відсутністю реформ і реаліями управління, з якими він зіштовхнувся на повну, так як зрозуміє, що країна - це не телевізійна програма
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Вздовж берега, у вікнах де не де видніються голі дупи, це руський атвет.
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" Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем ". (с) 😃 🇺🇦
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Жаль не знал, поехал бы в Одессу. Всегда хотел в реале увидеть
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Это ж-ж-ж неспроста... Свято наближається!
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43 вузли це швидкість торпедного катера, та ще при таких габаритах. Гарна посудина.
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В 11 уже прибыл и ошвартовался у причала 1к.,специально приспособленном для ro-ro (погрузка и выгрузка колёсной техники) и контейнеров. За ночь прошел из Босфора в Одессу.
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Я знаю що означає така швидкість. Свого часу нас з секретчиком доставили з розвідданими на базу ПЛ на торпедному катері. Коли він набрав швидкість, то було таке враження що їдемо по пральній дошці. Отак трясло на хвилях. Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси - Цензор.НЕТ 6929
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USNS Yuma дещо інший аппарат. Він весь над хвилями. Та і розмір набагато більший. Його точно не трясе.
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Он не на подводных крыльях. Это водоизмещающий катамаран по технологии волнореза. Типа австралийского "The Cat"
Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси - Цензор.НЕТ 9062

или шведского "Express"
Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси - Цензор.НЕТ 3878
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Если это высокоскоростное то я Усэйн Болт. Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси - Цензор.НЕТ 3303
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Вершина инженерной мысли. В стране,где закон работает на страну. Все просто - ненужно выдумывать - а бери лучшее со всего мира и инвестируй в инженерные разработки. Нам бы так.....
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США до последнего времени финансировали через свои фонды и корпорации 80% исследований в мире. Кто платит - тот и получает результат. Ну еще немного Раша и Китай пытаются стырить, где можно.
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А ничего себе характеристики, 47 узлов впечатляет и 1200 миль на скорости 35 узлов тоже.
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какой в этом смысл?

лучше бы через Керческий пролив в Мариуполь.

но они побоятся кацапов.
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У московитов ничего похожего нет.
И не будет - от слова "по причине всемирнай русафобии".
Они могут выкатить свои старые калоши на воздушной подушке,
но там такой расход топлива, что только на парадах туды-сюды швендять.
Противопоставить можно только небьющуюся чашку-термос путина.
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Цензор.НЕТФотоПодіїВисокошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси. ФОТО
 
 
 
 
 
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