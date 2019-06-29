 Високошвидкісний десантний корабель США USNS Yuma вперше прибуде до Одеси. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український мілітарний портал.

"До Одеси для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze 2019 прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma (T-EPF-8). Учора корабель разом з американським ракетним есмінцем USS Carney (DDG-64) пройшов Босфор", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це другий в історії захід корабля такого типу до акваторії Чорного моря. Перший відбувся в серпні 2018 року, тоді USNS Carson City (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.

Судна типу JHSV є багатоцільовими, призначеними для роботи в мілководних портах та фарватерах. Можуть здійснювати гуманітарні місії, перекидання військ, вантажів та військової техніки. Здатні розміщувати на своєму борту піхотний батальйон або інші підрозділи середнього розміру зі штатною технікою, включно з танками M-1 Abrams.

.@MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/IXEKH7wEMh — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 июня 2019 г.

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Основні технічні характеристики:

водотоннажність - 1515 тонн;

довжина - 103 метри;

ширина - 28,5 метра;

осадка - 3,83 метра;

швидкість - 43 вузли;

дальність плавання - 1200 миль на швидкості 35 вузлів;

екіпаж - 41 особа (в мирний час 22 людини);

вантажопідйомність - 635 тонн;

десант - 312 бійців;

авіакрило: здатен приймати і розміщувати в ангарі вертоліт SH-60 Seahawk, приймати CH-53E Super Stallion.