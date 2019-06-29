EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  591  22
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5257) найманці РФ (813) Золоте (8)

 Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб. ФОТОрепортаж

Російсько-терористичні війська на Донбасі 27 червня о 4:35 здійснили обстріл мирного населеного пункту Золоте-4 уздовж лінії розмежування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці пресцентру штабу ООС у фейсбуці.

За фактом обстрілу населеного пункту Золоте-4 мобільною групою української сторони СЦКК здійснена фотофіксація.

Унаслідок розриву гранати зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку.

На дорозі поруч із будівлею військові зафіксували воронку. За їхньою оцінкою, вона утворилася унаслідок розриву ще однієї гранати.

Російсько-окупаційні війська вкотре продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей і зухвале ставлення до мирного населення.

Дивіться також: Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 01
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 02
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 03
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 04
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 05
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 06
Найманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134776
 
 
 Топ коментарі
 
Какое решение примет Верховный главнокомандующий? - Отвести войска от греха подальше. А то вдруг выстрелят в ответ....
 показати весь коментар
 
Скажи СВИНЯ, що вкрав Порошенко?
Пруф.
 показати весь коментар
 
зеле пора на импичмент по 111той... за госизмену
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А чего Путлеру не беспредельничать, вон как западные политики перед ни стелятся, лицемеры продажные.
 показати весь коментар
 
 
А чего бы им не стелиться, когда у нас през в пощу встал и просит...
 показати весь коментар
 
 
Какое решение примет Верховный главнокомандующий? - Отвести войска от греха подальше. А то вдруг выстрелят в ответ....
 показати весь коментар
 
 
там вроде бы украинцы просунулись в серой, но Золотое так поделено....Зе такой же Наполеон как и в фильме...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у кого у вас - у хохлов? У нас, украинцев, война.
 показати весь коментар
 
как же так, кучма им мост строит на деньги пинчука, а они стреляют?
 показати весь коментар
 
 
«ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ВСУ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ:
- НАСТУПНІ НА ФРОНТ ПІДЕТЕ ВИ ЗІ СВОЇМ ЗЕЛЕНСЬКИМ !»

https://www.facebook.com/100020476837914/videos/345639562795269/
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ведь, правда, одна:
В 2014г. не РАШКИ сделали переворот НА Украине, а ЖИДЫ! Всё - всё началось из-за них… Были один жид, сейчас другой ..куда не плюнь у власти НА Украине ЖИДЫ! Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб - Цензор.НЕТ 3366
 показати весь коментар
 
А хіба хтось заперечує, що до Майдану довів ЖИД Янукович ?
 показати весь коментар
 
На московии те же жиды,так шо не волнуйся бульба,и у вас жиды.жидов нет только в Китае и Иране.остальными управляют жиды.
 показати весь коментар
 
зеле пора на импичмент по 111той... за госизмену
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїНайманці РФ обстріляли житловий сектор у Золотому-4 на Луганщині, - штаб. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору